Η Τάνια Μπρεάζου παραχώρησε συνέντευξη στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day», όπου αναφέρθηκε στην επικείμενη συμμετοχή της στο MadWalk 2026 και στην υποψηφιότητά της για την εκπροσώπηση της Ελλάδας στη Eurovision. Η τραγουδίστρια επιβεβαίωσε ότι έχει καταθέσει επίσημα τραγούδι στην ΕΡΤ για το «Sing for Greece», ενώ παράλληλα μίλησε για τον τρόπο που διαχειρίζεται την αρνητική κριτική στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Υποψηφιότητα για τη Eurovision

Η Τάνια Μπρεάζου επιβεβαίωσε για ακόμη μία φορά, όπως είχε αναφέρει και στις αρχές Νοεμβρίου, την κατάθεση τραγουδιού στην ΕΡΤ. Το τραγούδι αυτό προορίζεται για το «Sing for Greece», στο πλαίσιο της διεκδίκησης της εκπροσώπησης της Ελλάδας στον διαγωνισμό της Eurovision.

Η τραγουδίστρια επέλεξε να κρατήσει κλειστά τα χαρτιά της σχετικά με το ύφος του κομματιού που έχει υποβάλει. Απέφυγε να αποκαλύψει οποιεσδήποτε λεπτομέρειες για τη συγκεκριμένη συμμετοχή της, τονίζοντας πως η τελική επιλογή της εκπροσώπησης θα γίνει από τον κόσμο.

Σε σχετική της δήλωση, η Τάνια Μπρεάζου ανέφερε χαρακτηριστικά: «Κατέθεσα τραγούδι για τη Eurovision. Δε μπορώ να πω κάτι, ελπίζω να πάνε όλα καλά, ο κόσμος θα αποφασίσει». Η δήλωση αυτή υπογραμμίζει την προσδοκία της για την πορεία της υποψηφιότητάς της.

Συνεργασία στο MadWalk 2026

Η συνέντευξη της Τάνιας Μπρεάζου στην εκπομπή «Happy Day» δόθηκε με αφορμή την επικείμενη συμμετοχή της στο MadWalk 2026. Πρόκειται για μια σημαντική εκδήλωση όπου η τραγουδίστρια θα έχει την ευκαιρία να συνεργαστεί ξανά με την καταξιωμένη σχεδιάστρια Σήλια Κριθαριώτη.

Η επανένωση αυτή των δύο γυναικών στον χώρο της μόδας και της μουσικής αποτελεί ένα από τα σημεία αναφοράς της εμφάνισής της. Το MadWalk 2026 προσφέρει στην Τάνια Μπρεάζου μια πλατφόρμα για να παρουσιάσει την καλλιτεχνική της παρουσία και να ενισχύσει τη συνεργασία της με τη Σήλια Κριθαριώτη.

Η διαχείριση της αρνητικής κριτικής

Ένα από τα θέματα στα οποία εστίασε η Τάνια Μπρεάζου ήταν ο τρόπος με τον οποίο διαχειρίζεται την αρνητική κριτική, ιδίως αυτή που προέρχεται από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η τραγουδίστρια παραδέχτηκε ότι στο παρελθόν, συγκεκριμένα στα 17 της χρόνια, επηρεαζόταν σημαντικά από τέτοιου είδους σχόλια και την αρνητική κριτική.

Όπως εξήγησε, η τότε ευαισθησία της οφειλόταν τόσο στην ηλικία της όσο και στο γεγονός ότι δεν ήταν ακόμα ώριμη καλλιτεχνικά για να αντιμετωπίσει τέτοιες καταστάσεις. Ωστόσο, τόνισε πως πλέον έχει αναπτύξει τους απαραίτητους μηχανισμούς για να διαχειρίζεται αποτελεσματικά τέτοιες καταστάσεις, έχοντας αποκτήσει μεγαλύτερη ωριμότητα.

«Προσπατώ να μη δίνω σημασία στα αρνητικά σχόλια. Πολλές φορές και οι δικοί μου άνθρωποι, αν δουν αρνητικά σχόλια δε θα μου το πουν, γιατί εγώ τους το ζητάω», δήλωσε χαρακτηριστικά. Πρόσθεσε επίσης ότι η Τάμτα, η οποία ήταν η coach της εκείνη την περίοδο, τη βοήθησε πολύ σε αυτόν τον τομέα όταν ξεκινούσε την καριέρα της, προσφέροντας της πολύτιμη υποστήριξη.

Η εξέλιξη ως καλλιτέχνης

Η Τάνια Μπρεάζου αναφέρθηκε επίσης στην καλλιτεχνική της εξέλιξη και την προσωπική της πορεία στον χώρο της μουσικής. Αναγνώρισε ότι κατά καιρούς έχει δει παλιές της εμφανίσεις και έχει σκεφτεί ότι «δεν έπρεπε να το κάνω έτσι», αναγνωρίζοντας πιθανές αστοχίες του παρελθόντος.

Ωστόσο, υπογράμμισε τη σημασία της συνεχούς προόδου και της αναζήτησης, δηλώνοντας: «εδώ είμαστε, εξελισσόμαστε καλλιτεχνικά και στην εμφάνισή μας, ψάχνουμε καινούργιες ιδέες, εμπνεόμαστε…» Αυτή η δήλωση αναδεικνύει τη δέσμευσή της στην αναζήτηση νέων καλλιτεχνικών εκφράσεων και την προσωπική της ανάπτυξη, τόσο στον χώρο της μουσικής όσο και στην δημόσια εικόνα της.

Με πληροφορίες από: Newsit