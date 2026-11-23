Ιωάννα Ασημακοπούλου: Η ψυχοθεραπεία είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της ζωής μου

Η ηθοποιός Ιωάννα Ασημακοπούλου βρέθηκε καλεσμένη στην πρωινή εκπομπή του Alpha, «Happy Day», με τη Σταματίνα Τσιμτσιλή, τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου 2026. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, η κυρία Ασημακοπούλου μίλησε ανοιχτά για την προσωπική της διαδρομή, εστιάζοντας ιδιαίτερα στην εμπειρία της με την ψυχοθεραπεία. Τόνισε πως η ψυχοθεραπεία αποτελεί ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της ζωής της και μια διαδικασία που, όπως είπε, «δεν κλείνει ποτέ».

Η επταετής πορεία στην ψυχοθεραπεία

Η Ιωάννα Ασημακοπούλου αναφέρθηκε στα επτά χρόνια που κάνει ψυχοθεραπεία, εξηγώντας στην εκπομπή ότι πρόκειται για μια διαδικασία που «δεν κλείνει ποτέ». Η ηθοποιός υπογράμμισε ότι οι άνθρωποι μέσα στα χρόνια αλλάζουν και ανακαλύπτουν διαρκώς τον εαυτό τους, καθιστώντας την ψυχοθεραπεία μια συνεχή πορεία αυτογνωσίας.

Όταν η παρουσιάστρια, Σταματίνα Τσιμτσιλή, τη ρώτησε αν νιώθει ότι αυτός ο κύκλος πλησιάζει στο τέλος του, η Ιωάννα Ασημακοπούλου απάντησε με σαφήνεια. «Δεν πιστεύω ότι κλείνει ποτέ αυτός ο κύκλος στην πραγματικότητα», δήλωσε, προσθέτοντας πως «κάθε μέρα αλλάζεις και κάθε μέρα ανακαλύπτεις και ένα καινούργιο κομμάτι του εαυτού σου».

Η ηθοποιός διευκρίνισε ότι, παρόλο που η ψυχοθεραπεία μπορεί να σταματήσει για κάποιο διάστημα, υπάρχει πάντα η δυνατότητα επιστροφής σε αυτήν. Όπως σημείωσε στη συνέχεια, «η ψυχοθεραπεία λειτουργεί και μετά την ψυχοθεραπεία», υποδεικνύοντας τη διαρκή επίδρασή της στην προσωπικότητα του ατόμου.

Η αποδοχή του εαυτού και η αντιμετώπιση των λαθών

Ένα από τα πιο σημαντικά σημεία της συζήτησης ήταν η σημασία της αποδοχής του εαυτού. Η Ιωάννα Ασημακοπούλου τόνισε πόσο καθοριστικό ήταν για εκείνη να μάθει να αποδέχεται τον εαυτό της, συμπεριλαμβανομένων και των λαθών της.

«Το πιο σημαντικό νομίζω ότι είναι η αποδοχή. Ότι αποδέχεσαι και επιτρέπεις στον εαυτό σου τα λάθη και ότι είναι μέρος της διαδικασίας μας», ανέφερε χαρακτηριστικά. Η ηθοποιός στάθηκε ιδιαίτερα στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει πλέον τις δικές της ατέλειες και τις λανθασμένες επιλογές.

Σε ερώτηση αν υπήρξε αυστηρή με τον εαυτό της στο παρελθόν, η κυρία Ασημακοπούλου απάντησε καταφατικά. «Φυσικά και ήμουν και έχω μαλακώσει πάρα πολλές πλευρές μου», δήλωσε, περιγράφοντας την προσωπική της εξέλιξη μέσα από αυτή τη διαδικασία.

Το χαμόγελο ως προσωπική στάση

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, η παρουσιάστρια Σταματίνα Τσιμτσιλή σχολίασε τη θετική διάθεση της Ιωάννας Ασημακοπούλου. Η ηθοποιός παραδέχτηκε πως υπήρξαν και δύσκολες περίοδοι στη ζωή της, στις οποίες, παρά τις αντιξοότητες, επέλεγε να χαμογελά.

Η ίδια εξήγησε τη στάση της αυτή, λέγοντας: «Πίσω από ένα χαμόγελο δεν είναι μόνο ένα χαμόγελο. Είναι πολλά πράγματα». Με αυτό τον τρόπο, η Ιωάννα Ασημακοπούλου υπογράμμισε ότι η εξωτερική έκφραση δεν αντικατοπτρίζει πάντα την πολυπλοκότητα των εσωτερικών συναισθημάτων και εμπειριών, ενώ η ψυχοθεραπεία την έχει βοηθήσει να διαχειριστεί αυτές τις πτυχές.

Η επιτυχία της σειράς «Το Σόι σου»

Εκτός από τις προσωπικές της εξομολογήσεις, η Ιωάννα Ασημακοπούλου συζήτησε και για την επαγγελματική της πορεία και την αγάπη του κοινού. Αναφέρθηκε στη δημοφιλή σειρά του Alpha «Το Σόι σου», στην οποία πρωταγωνιστεί, και την επιτυχία που σημείωσε.

Η ηθοποιός μίλησε για την πορεία της σειράς και την ανταπόκριση των τηλεθεατών, επιβεβαιώνοντας τη θερμή υποδοχή που είχε από το κοινό.

Με πληροφορίες από: Newsit