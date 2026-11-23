Η γνωστή τραγουδίστρια Αναστασία προχώρησε σε νέες δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day», τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου 2026. Η καλλιτέχνιδα αναφέρθηκε σε σημαντικά θέματα που αφορούν την προσωπική και επαγγελματική της ζωή, όπως η απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη, η βαθιά της πίστη, αλλά και η στάση της απέναντι στα αρνητικά σχόλια που δέχεται στο διαδίκτυο. Παράλληλα, έγινε αναφορά σε παλαιότερες δηλώσεις της σχετικά με την επαγγελματική της δραστηριότητα.

Η αντιμετώπιση των «hate comments»

Η Αναστασία αποκάλυψε πως πλέον έχει αλλάξει την οπτική της απέναντι στα «hate comments» που δέχεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Δήλωσε χαρακτηριστικά ότι χαίρεται όταν τα λαμβάνει, καθώς τα θεωρεί ένδειξη επιτυχίας, υπογραμμίζοντας πως «όταν έχεις hate comments σημαίνει ότι κάτι κάνεις πολύ καλά».

Η τραγουδίστρια περιέγραψε αναλυτικά τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται αυτά τα σχόλια. Σε ορισμένα από αυτά επιλέγει να απαντήσει, καθώς, όπως εξήγησε, τη διασκεδάζουν ιδιαίτερα και γελάει πολύ. Άλλα τα στέλνει ως screenshot στους φίλους της, ώστε να γελάσουν όλοι μαζί, ενώ σε μια άλλη κατηγορία σχολίων απλώς αδιαφορεί, επιλέγοντας να μην τους δώσει καμία σημασία.

Η απώλεια και η στήριξη του Γιώργου Μαζωνάκη

Η Αναστασία μίλησε για ακόμα μια φορά για την απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη, εκφράζοντας το πόσο την επηρέασε βαθιά το συγκεκριμένο γεγονός. Τόνισε τη σημαντική στήριξη που της παρείχε ο εκλιπών καλλιτέχνης στα πρώτα της βήματα στον χώρο της μουσικής, κάτι που αποδείχθηκε καθοριστικό για την πορεία της.

Η τραγουδίστρια υπογράμμισε τη μεγάλη απουσία του Γιώργου Μαζωνάκη, δηλώνοντας με έμφαση ότι «λείπει πάρα πολύ» τόσο στην ίδια όσο και στον κόσμο που τον αγαπούσε και συνεχίζει να τον αγαπάει. «Εννοείται πως με επηρέασε, όπως επηρέασε και όλο τον κόσμο που αγαπούσε και αγαπάει ακόμα τον Γιώργο Μαζωνάκη. Από ό,τι βλέπουμε και τώρα, λείπει πολύ, λείπει πάρα πολύ», ανέφερε συγκεκριμένα, μεταφέροντας το κλίμα της απώλειας.

Η καθημερινή δύναμη της πίστης

Στις δηλώσεις της, η Αναστασία αναφέρθηκε εκτενώς και στη σημασία που έχει η θρησκεία στην προσωπική της ζωή και την καθημερινότητά της. Εξήγησε πως η πίστη αποτελεί ένα σταθερό και καθημερινό στήριγμα για την ίδια, επηρεάζοντας τόσο την αρχή όσο και το τέλος κάθε ημέρας της.

«Η πίστη είναι αυτό που σε κάνει να σηκωθείς και από το κρεβάτι», εξομολογήθηκε η τραγουδίστρια, περιγράφοντας τον τρόπο που η πίστη τη βοηθάει προσωπικά. Πρόσθεσε πως το μόνο που της προσφέρει είναι να τη γεμίζει, να της δίνει την επιθυμία να προσφέρει όσο περισσότερη αγάπη μπορεί σε όλο τον κόσμο και να βιώνει μόνο θετικά συναισθήματα.

Η μουσική πορεία και η επιχειρηματική της δραστηριότητα

Στο παρελθόν, η Αναστασία είχε μιλήσει για την επιτυχία του νέου της τραγουδιού με τίτλο “Σπάστε Τα”, το οποίο είχε κατακτήσει την πρωτιά στην πλατφόρμα του Spotify. Τότε είχε δηλώσει πως η ίδια κάνει αυτό που αγαπάει και πως η επιτυχία της εξαρτάται άμεσα από την ανταπόκριση και την αγάπη του κόσμου που την ακολουθεί.

Παράλληλα με την καλλιτεχνική της πορεία, η τραγουδίστρια είχε αποκαλύψει πως έχει επεκτείνει τις επαγγελματικές της δραστηριότητες και σε έναν διαφορετικό τομέα. Συγκεκριμένα, είχε ανοίξει ένα μπέργκεράδικο στην περιοχή των Μεγάρων, το οποίο φέρει το ευρηματικό όνομα «Κλεφτοκοτάδες», δείχνοντας έτσι και την επιχειρηματική της πλευρά.

Με πληροφορίες από: Newsit