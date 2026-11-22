Ο Σάκης Κατσούλης και η Μαριαλένα Ρουμελιώτη, οι οποίοι υποδέχθηκαν το καλοκαίρι τον πρώτο τους γιο, πραγματοποίησαν πρόσφατα το πρώτο τους ταξίδι στο εξωτερικό ως οικογένεια. Το ζευγάρι επέλεξε το Παρίσι και την Ντίσνεϋλαντ για αυτή την ξεχωριστή απόδραση, έχοντας μαζί τους τον πέντε μηνών γιο τους. Μέσω των προσωπικών τους λογαριασμών στο Instagram, μοιράστηκαν με τους διαδικτυακούς τους φίλους στιγμιότυπα από την παραμονή τους στη γαλλική πρωτεύουσα.

Η πρώτη οικογενειακή απόδραση εκτός Ελλάδας

Το καλοκαίρι που μας πέρασε, ο Σάκης Κατσούλης και η Μαριαλένα Ρουμελιώτη βίωσαν μια από τις πιο σημαντικές στιγμές της ζωής τους, καθώς έγιναν για πρώτη φορά γονείς. Η οικογένειά τους μεγάλωσε με την άφιξη ενός πανέμορφου αγοριού, φέρνοντας νέα δεδομένα και εμπειρίες στην καθημερινότητά τους. Λίγους μήνες μετά, με τον γιο τους να έχει φτάσει πλέον τους πέντε μήνες ζωής, το ζευγάρι αποφάσισε να πραγματοποιήσει ένα ταξίδι που θα σηματοδοτούσε την πρώτη του οικογενειακή απόδραση εκτός των ελληνικών συνόρων.

Για αυτή την ιδιαίτερη και πολυαναμενόμενη εξόρμηση, ο Σάκης και η Μαριαλένα επέλεξαν ως προορισμό τη μαγευτική γαλλική πρωτεύουσα, το Παρίσι, συνδυάζοντας την επίσκεψή τους με στιγμές χαράς στην Ντίσνεϋλαντ. Αυτή η επιλογή αποτέλεσε την πρώτη φορά που οι τρεις τους ταξίδεψαν στο εξωτερικό, δημιουργώντας νέες αναμνήσεις ως μια ολοκληρωμένη οικογένεια.

Στιγμιότυπα από το Παρίσι και την Ντίσνεϋλαντ

Καθ' όλη τη διάρκεια της παραμονής τους στη Γαλλία, ο Σάκης Κατσούλης και η Μαριαλένα Ρουμελιώτη διατήρησαν στενή επαφή με τους διαδικτυακούς τους φίλους. Μέσω των προσωπικών τους λογαριασμών στην πλατφόρμα του Instagram, μοιράστηκαν με τους ακολούθους τους μια πληθώρα από στιγμιότυπα, προσφέροντας μια εικόνα από τις οικογενειακές τους περιπέτειες και τις εμπειρίες τους στο Παρίσι και την Ντίσνεϋλαντ.

Οι αναρτήσεις τους περιλάμβαναν φωτογραφίες και βίντεο που απαθανάτιζαν τις διάφορες στιγμές της απόδρασής τους, από τις βόλτες στην πόλη μέχρι τις επισκέψεις στα διάσημα αξιοθέατα. Με αυτό τον τρόπο, το ζευγάρι επέλεξε να μοιραστεί τη χαρά και την ευτυχία που βίωνε κατά τη διάρκεια αυτής της πρώτης τους οικογενειακής εξόρμησης εκτός Ελλάδας, επιτρέποντας στους φίλους τους να γίνουν κοινωνοί των όμορφων στιγμών τους.

Τρυφερές στιγμές με φόντο τον Πύργο του Άιφελ

Ανάμεσα στα πολλά στιγμιότυπα που δημοσιεύτηκαν από το ζευγάρι, δύο συγκεκριμένες φωτογραφίες κατάφεραν να ξεχωρίσουν, αγγίζοντας ιδιαίτερα τους διαδικτυακούς τους φίλους λόγω του τρυφερού τους χαρακτήρα. Σε αυτές τις εικόνες, ο Σάκης Κατσούλης και η Μαριαλένα Ρουμελιώτη απεικονίζονταν να κρατούν στην αγκαλιά τους τον μικρό τους γιο, ενώ στο βάθος διακρινόταν ο εμβληματικός και παγκοσμίου φήμης Πύργος του Άιφελ, προσδίδοντας μια ρομαντική και παραμυθένια ατμόσφαιρα.

Η ευτυχία και η αγάπη του ζευγαριού ήταν εμφανείς σε αυτά τα στιγμιότυπα, καθώς αντάλλασσαν τρυφερά βλέμματα με το μωρό τους, δείχνοντας την απόλυτη αφοσίωση και χαρά που ένιωθαν ως νέοι γονείς. Στην εμφάνισή της, η Μαριαλένα Ρουμελιώτη ξεχώριζε φορώντας ένα καφέ δερμάτινο πανωφόρι, το οποίο συμπλήρωναν κομψές λευκές γούνινες λεπτομέρειες, προσθέτοντας μια ιδιαίτερη πινελιά στο στυλ της κατά την παραμονή τους στη γαλλική πρωτεύουσα.

«Family in Paris»: Η λεζάντα που αποτύπωσε τη χαρά

Το αγαπημένο ζευγάρι, έχοντας ταξιδέψει στο Παρίσι πριν από λίγες ημέρες, συνέχισε να μοιράζεται με τους διαδικτυακούς του φίλους και ακολούθους στιγμιότυπα από την οικογενειακή του απόδραση. Οι συνεχείς αναρτήσεις τους αποτύπωναν με σαφήνεια τη χαρά και την απόλαυση που ένιωθαν από αυτή την πρώτη τους κοινή εμπειρία εκτός Ελλάδας, δίνοντας την ευκαιρία στους θαυμαστές τους να παρακολουθήσουν τις όμορφες στιγμές τους.

Σε μία από τις αναρτήσεις τους που συγκέντρωσαν το ενδιαφέρον, ο Σάκης Κατσούλης και η Μαριαλένα Ρουμελιώτη επέλεξαν να συνοδεύσουν τις φωτογραφίες τους με μια λιτή αλλά περιεκτική λεζάντα: «Family in Paris». Με αυτές τις τρεις μόλις λέξεις, κατάφεραν να αποτυπώσουν με ακρίβεια την ουσία και τη χαρά αυτής της ξεχωριστής οικογενειακής εμπειρίας τους στη γαλλική πρωτεύουσα, μεταφέροντας το κλίμα της ευτυχίας τους σε όλους τους ακολούθους τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Με πληροφορίες από: Newsit