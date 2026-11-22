Μια σκληρή μάχη για την πρωτιά στην τηλεθέαση διεξήχθη το μεσημέρι του Σαββάτου, σύμφωνα με τα στοιχεία που κατέγραψαν τα μηχανάκια της Nielsen. Η κορυφή μοιράστηκε ανάμεσα στη Ναταλία Γερμανού και την Αναστασία Γιάμαλη, με τις εκπομπές τους να τερματίζουν πρώτες σε διαφορετικές κατηγορίες κοινού. Ο ανταγωνισμός κρίθηκε στις λεπτομέρειες, αναδεικνύοντας την ένταση της τηλεοπτικής αναμέτρησης.

Ο έντονος ανταγωνισμός του Σαββάτου

Το μεσημέρι του Σαββάτου, η τηλεοπτική αρένα φιλοξένησε μια αναμέτρηση που κράτησε αμείωτο το ενδιαφέρον. Η ψυχαγωγική πρόταση του Alpha, «Καλύτερα δε γίνεται!», βρέθηκε στην κορυφή του δυναμικού κοινού, ενώ η ενημερωτική εκπομπή του MEGA, «Εξελίξεις Τώρα», κατέκτησε την πρωτιά στο γενικό σύνολο. Αυτή η διπλή πρωτιά υπογραμμίζει την ισορροπία δυνάμεων μεταξύ των δύο μεγάλων καναλιών και των παρουσιαστριών τους.

Η μάχη για τις εντυπώσεις και τα ποσοστά τηλεθέασης ήταν ιδιαίτερα οριακή, με τις διαφορές να είναι μικρές και να κρίνονται σε ελάχιστες μονάδες. Οι τηλεθεατές είχαν τη δυνατότητα να επιλέξουν ανάμεσα σε ψυχαγωγικές και ενημερωτικές εκπομπές, με την κάθε μία να διεκδικεί το δικό της μερίδιο στην προτίμηση του κοινού.

Η επικράτηση στο δυναμικό κοινό

Στους πίνακες που αφορούν το δυναμικό κοινό, η εκπομπή «Καλύτερα δε γίνεται!» με τη Ναταλία Γερμανού, η οποία μεταδίδεται από τον Alpha, αναδείχθηκε πρώτη. Συγκέντρωσε ένα ποσοστό 11,1%, καταφέρνοντας να ξεχωρίσει στην συγκεκριμένη κατηγορία τηλεθεατών. Η ψυχαγωγική εκπομπή του Alpha κατάφερε να κόψει πρώτη το νήμα, αφήνοντας πίσω τους ανταγωνιστές της.

Στη δεύτερη θέση του δυναμικού κοινού βρέθηκαν οι «Εξελίξεις Τώρα» του MEGA, καταγράφοντας ποσοστό 8,7%. Η διαφορά από την πρώτη θέση ήταν αισθητή, αλλά η εκπομπή διατήρησε μια σταθερή παρουσία. Πιο πίσω, στην τρίτη θέση, έμεινε το «Weekend Live» του ΣΚΑΪ, το οποίο κατέγραψε ποσοστό 3,6%, δείχνοντας μια χαμηλότερη επίδοση σε αυτή την κατηγορία κοινού.

Τα δεδομένα στο γενικό σύνολο

Μια εντελώς διαφορετική εικόνα παρουσιάστηκε στα αποτελέσματα του γενικού συνόλου της τηλεθέασης. Εκεί, οι «Εξελίξεις Τώρα» με την Αναστασία Γιάμαλη, η ενημερωτική εκπομπή του MEGA, κατάφεραν να περάσουν μπροστά, συγκεντρώνοντας ποσοστό 13,1%. Η εκπομπή του MEGA πήρε κεφάλι σε αυτή την κατηγορία, δείχνοντας την προτίμηση του ευρύτερου κοινού.

Σε απόσταση αναπνοής ακολούθησε το «Καλύτερα δε γίνεται!» του Alpha, το οποίο κατέγραψε 12,8% στο γενικό σύνολο. Η διαφορά μεταξύ των δύο πρώτων εκπομπών ήταν μόλις 0,3 μονάδες, γεγονός που επιβεβαιώνει τον χαρακτηρισμό της μάχης ως «για γερά νεύρα». Το «Weekend Live» του ΣΚΑΪ, αν και βελτίωσε τις επιδόσεις του σε σχέση με το δυναμικό κοινό, έφτασε το 7,6%, παραμένοντας στην τρίτη θέση.

Αναλυτική καταγραφή των ποσοστών

Για την πληρέστερη κατανόηση της εικόνας της τηλεθέασης το μεσημέρι του Σαββάτου, αξίζει να αναφερθούν αναλυτικά τα ποσοστά που κατέγραψε κάθε εκπομπή στις δύο βασικές κατηγορίες. Στο δυναμικό κοινό, το «Καλύτερα δε γίνεται!» είχε 11,1%, οι «Εξελίξεις Τώρα» 8,7% και το «Weekend Live» 3,6%.

Αντίστοιχα, στο γενικό σύνολο, οι «Εξελίξεις Τώρα» συγκέντρωσαν 13,1%, το «Καλύτερα δε γίνεται!» 12,8% και το «Weekend Live» 7,6%. Η αντιστροφή των θέσεων μεταξύ των δύο πρώτων εκπομπών στις διαφορετικές κατηγορίες κοινού αναδεικνύει την πολυπλοκότητα των προτιμήσεων των τηλεθεατών και την ανάγκη για διαφοροποιημένες προτάσεις στην τηλεοπτική αγορά.

Με πληροφορίες από: Topontiki