Ο διάσημος ηθοποιός Κρίστιαν Μπέιλ, γνωστός για τους απαιτητικούς ρόλους του, αποκάλυψε την επιθυμία του να υποδυθεί τρεις κορυφαίες προσωπικότητες του μηχανοκίνητου αθλητισμού: τους αναβάτες μοτοσικλέτας Βαλεντίνο Ρόσι, Τζάκομο Αγκοστίνι και Μαρκ Μάρκεθ. Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός εξέφρασε τον θαυμασμό του για τους «θεούς πάνω σε μοτοσικλέτες» σε συνέντευξη που παραχώρησε. Η είδηση έφτασε μέχρι τον Μαρκ Μάρκεθ, ο οποίος υποδέχθηκε θετικά τα λόγια του Μπέιλ κατά τη διάρκεια του Grand Prix Πορτογαλίας στο Πορτιμάο.

Η σχέση του Μπέιλ με τον μηχανοκίνητο αθλητισμό

Ο Κρίστιαν Μπέιλ δεν είναι άγνωστος στον κόσμο του μηχανοκίνητου αθλητισμού, καθώς έχει ήδη συνδέσει το όνομά του με τη μεγάλη οθόνη μέσω της ταινίας «Ford v Ferrari». Σε αυτή την παραγωγή, ο διάσημος ηθοποιός ενσάρκωσε τον Κεν Μάιλς, μεταφέροντας την ιστορία του στη μεγάλη οθόνη με επιτυχία.

Η εμπλοκή του με αθλητικές προσωπικότητες δεν σταματά εκεί. Ο Μπέιλ, ο οποίος πρόσφατα υποδύθηκε τον Αλ Ντέιβις, πρώην ιδιοκτήτη ομάδας του NFL, στην ταινία «Madden», μίλησε για τις προτιμήσεις του σε συνέντευξη στο Sports Illustrated. Εκεί, κλήθηκε να απαντήσει ποιον άλλον άνθρωπο του αθλητισμού θα ήθελε να υποδυθεί στο μέλλον.

Οι «θεοί» των δύο τροχών που τον εμπνέουν

Αρχικά, ο Κρίστιαν Μπέιλ αναφέρθηκε στον Τάισον Φιούρι, εξηγώντας ότι τον βρήκε ιδιαίτερα ενδιαφέροντα έπειτα από ένα ντοκιμαντέρ που παρακολούθησε. Ωστόσο, η συζήτηση γρήγορα στράφηκε στους δύο τροχούς και στον κόσμο των αγώνων μοτοσικλέτας, όπου ο ηθοποιός αποκάλυψε τις βαθύτερες επιθυμίες του.

«Ας αναφέρουμε επίσης τον Βαλεντίνο Ρόσι, τον Τζάκομο Αγκοστίνι και τον Μαρκ Μάρκεθ», πρόσθεσε ο Μπέιλ. Όταν ο δημοσιογράφος της συνέντευξης δεν αναγνώρισε αμέσως τα ονόματα των αναβατών, ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός φρόντισε να εξηγήσει σε ποιους αναφερόταν. Συνόψισε μάλιστα τον θαυμασμό του με μια φράση που αποτυπώνει την εκτίμησή του: «Είναι αγωνιζόμενοι με μοτοσικλέτες. Θεοί πάνω σε μοτοσικλέτες».

Το προσωπικό πάθος του Μπέιλ για τις μοτοσικλέτες

Η αγάπη του Κρίστιαν Μπέιλ για τους αγώνες μοτοσικλέτας δεν είναι κάτι καινούργιο, καθώς είναι ευρέως γνωστή. Σε συνέντευξή του το 2023, ο ηθοποιός είχε ήδη αναφερθεί στο έντονο ενδιαφέρον του για το MotoGP, δείχνοντας την προσήλωσή του στον συγκεκριμένο χώρο.

Στο παρελθόν, ο ίδιος ο Μπέιλ οδηγούσε μοτοσικλέτα. Ωστόσο, όπως αποκάλυψε, αναγκάστηκε να εγκαταλείψει αυτή τη δραστηριότητα λόγω τραυματισμών και επεμβάσεων. «Έχω λίγο υπερβολικά πολύ μέταλλο στο σώμα μου για να συνεχίσω να το κάνω, αλλά παλιότερα ήμουν μοτοσικλετιστής», ανέφερε χαρακτηριστικά, εξηγώντας ότι αρκετά από τα χειρουργεία στα οποία υποβλήθηκε ακολούθησαν ατυχήματα με μοτοσικλέτα.

Η αντίδραση του Μαρκ Μάρκεθ στο Πορτιμάο

Οι δηλώσεις του Κρίστιαν Μπέιλ δεν πέρασαν απαρατήρητες και έφτασαν μέχρι το Πορτιμάο, όπου ο Μαρκ Μάρκεθ βρισκόταν για το Grand Prix Πορτογαλίας. Την Παρασκευή, ο Ισπανός αναβάτης ρωτήθηκε για την αναφορά του ονόματός του από τον διάσημο ηθοποιό, δίνοντας τη δική του οπτική.

Ο Μάρκεθ υποδέχθηκε θετικά τα λόγια του Μπέιλ, τονίζοντας τη σημασία του γεγονότος ότι μια τόσο αναγνωρίσιμη προσωπικότητα γνωρίζει ποιος είναι. «Όταν μεγάλες προσωπικότητες του κόσμου αναφέρουν έστω το όνομά σου, είτε με καλό είτε με κακό τρόπο, σημαίνει ότι σε γνωρίζουν ήδη. Οπότε, όταν γίνεται με καλό τρόπο, φυσικά είναι πολύ καλύτερα», σχολίασε ο Ισπανός, εκφράζοντας την ικανοποίησή του.

Μελλοντικά σχέδια και απουσία ανακοινώσεων

Προς το παρόν, οι δηλώσεις του Κρίστιαν Μπέιλ αποτελούν έκφραση της προσωπικής του επιθυμίας για έναν μελλοντικό ρόλο στον κινηματογράφο. Η συνέντευξη στο Sports Illustrated δεν περιείχε καμία ανακοίνωση για κάποια συγκεκριμένη κινηματογραφική παραγωγή.

Δεν έχει γίνει γνωστό αν υπάρχουν ήδη σχέδια για την υλοποίηση μιας ταινίας που θα αφορά τη ζωή ή την καριέρα κάποιου από τους τρεις μεγάλους αναβάτες που ανέφερε ο ηθοποιός. Παραμένει, λοιπόν, μια ανοιχτή πιθανότητα για το μέλλον της κινηματογραφικής του πορείας.

Με πληροφορίες από: Gazzetta