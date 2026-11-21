Το NOX παραμένει κλειστό μετά το δεύτερο σφράγισμα: Πότε αναμένεται να ξανανοίξει

Σε σφράγισμα του νυχτερινού κέντρου NOX, στην Ιερά Οδό, προχώρησαν οι αρχές μετά από σχετικό έλεγχο. Στο συγκεκριμένο κέντρο εμφανίζονται η Δέσποινα Βανδή και η Νατάσα Θεοδωρίδου. Οι αρχές διαπίστωσαν ελλείψεις, οδηγώντας στο κλείσιμο της επιχείρησης.

Το δεύτερο σφράγισμα και η προθεσμία

Ο Δήμος Αθηναίων επανασφράγισε το νυχτερινό κέντρο το Σάββατο 21 Νοεμβρίου. Αυτή η ενέργεια ήρθε μετά τη διαπίστωση ότι η πρώτη σφραγίδα, που είχε τοποθετηθεί την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου, είχε αφαιρεθεί. Οι ιδιοκτήτες του NOX έχουν λάβει προθεσμία από τις αρχές, ώστε να αποκαταστήσουν τις ελλείψεις που διαπιστώθηκαν κατά τον έλεγχο.

Οι λόγοι των ελλείψεων

Το κέντρο βρισκόταν υπό έλεγχο τις προηγούμενες ημέρες, καθώς φέρεται να μην διέθετε την απαιτούμενη άδεια λειτουργίας. Επιπλέον, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν πληρούσε το σύνολο των προβλεπόμενων προϋποθέσεων. Μεταξύ αυτών των προϋποθέσεων περιλαμβάνονταν και εκείνες που αφορούν την πυρασφάλεια.

Η σύνθεση του κλιμακίου ελέγχου

Στην επιχείρηση ελέγχου συμμετείχε ένα μικτό κλιμάκιο αποτελούμενο από διάφορες υπηρεσίες. Στελέχη του Δήμου Αθηναίων συνόδευαν προσωπικό της Υγειονομικής Υπηρεσίας, της Δημοτικής Αστυνομίας και της Ελληνικής Αστυνομίας (ΕΛ.ΑΣ.). Επίσης, στην ομάδα ελέγχου συμμετείχαν και στελέχη της Πυροσβεστικής.

Πότε αναμένεται να λειτουργήσει ξανά

Σύμφωνα με τις υπάρχουσες πληροφορίες, το νυχτερινό κέντρο θα παραμείνει κλειστό για τρεις ημέρες. Η επαναλειτουργία του εξαρτάται από τον επόμενο έλεγχο και τις εγγυήσεις που απαιτούνται για την νόμιμη άδεια λειτουργίας του. Εάν όλα εξελιχθούν ομαλά και οι προϋποθέσεις πληρωθούν, το πρόγραμμα με τη Δέσποινα Βανδή και τη Νατάσα Θεοδωρίδου αναμένεται να συνεχίσει κανονικά από την επόμενη Κυριακή 29 Νοεμβρίου.

Το ιστορικό λειτουργίας του NOX

Το MK Group είχε εγκαινιάσει το νέο του πρόγραμμα στο NOX την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου. Η πρώτη σφράγιση του κέντρου είχε πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου. Ωστόσο, η διαπίστωση ότι η σφραγίδα είχε αφαιρεθεί οδήγησε στο δεύτερο σφράγισμα από τον Δήμο Αθηναίων την επόμενη ημέρα.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr