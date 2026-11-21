Ο δικηγόρος Μιχάλης Δημητρακόπουλος αποκάλυψε την πιθανή επιστροφή του Πέτρου Φιλιππίδη στο θέατρο μέσα στο 2027. Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο κ. Δημητρακόπουλος αναφέρθηκε στα σχέδια του ηθοποιού να επανέλθει αρχικά ως σκηνοθέτης και στη συνέχεια ως πρωταγωνιστής. Παράλληλα, τοποθετήθηκε και για τη συνεχιζόμενη διαμάχη ανάμεσα στην Άννα Βίσση και τον Νίκο Καρβέλα.

Η οικονομική κατάσταση του Πέτρου Φιλιππίδη και τα σχέδια επιστροφής

Σύμφωνα με τον Μιχάλη Δημητρακόπουλο, ο Πέτρος Φιλιππίδης βρίσκεται σε δεινή οικονομική κατάσταση. Ο δικηγόρος τόνισε ότι αν ο ηθοποιός δεν εργαστεί, θα αναγκαστεί να ζητήσει ελεημοσύνη, κάτι που η αξιοπρέπειά του δεν του επιτρέπει. Για τον λόγο αυτό, ο Φιλιππίδης καταβάλλει προσπάθειες να επανέλθει στην ενεργό δράση στο θέατρο.

Η επιστροφή του σχεδιάζεται να γίνει αρχικά με την ιδιότητα του σκηνοθέτη και στην πορεία ως ηθοποιός. Ο κ. Δημητρακόπουλος ανέφερε ότι πολλοί συνάδελφοί του συζητούν μαζί του και επιθυμούν να τον δουν ξανά πάνω στη σκηνή. Η πιθανή επανεμφάνισή του τοποθετείται στις αρχές του 2027, με τον κόσμο να είναι αυτός που θα κρίνει την υποδοχή του.

Η διαμάχη Βίσση - Καρβέλα

Σε άλλο σημείο της συνέντευξής του, ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος, ως εκπρόσωπος της Άννας Βίσση, αναφέρθηκε στην κόντρα που έχει ξεσπάσει ανάμεσα στην τραγουδίστρια και τον Νίκο Καρβέλα. Ο δικηγόρος ξεκαθάρισε πως για όσα συνέβησαν ευθύνεται ο συνθέτης.

Εξήγησε ότι πραγματοποιήθηκε μία συζήτηση με τον Γιάννη Κούστα, τη σύζυγό του Δήμητρα Κούστα και την Άννα Βίσση, όπου αποφασίστηκε να σταματήσει να κάνει δηλώσεις, ώστε να μην τροφοδοτείται περαιτέρω η δημοσιότητα της υπόθεσης. Όπως σημείωσε, ακόμη και αν ο κ. Καρβέλας έκανε κάποιο δημοσίευμα παλιότερα, η πλευρά της Βίσση απαντούσε, ενώ τώρα δεν απαντά.

Προσπάθεια εξωδικαστικής συμφωνίας και η σημερινή κατάσταση

Ο κ. Δημητρακόπουλος υπογράμμισε ότι για τη διένεξη αυτή ευθύνεται 100% ο κ. Καρβέλας, καθώς δεν την προκάλεσε η Άννα Βίσση. Αποκάλυψε πως βρίσκονταν στο παρά ένα να υπογράψουν μια συναινετική εξωδικαστική συμφωνία, η οποία ήταν δική του πρωτοβουλία.

Ο δικηγόρος ανέφερε ότι ήταν δικηγόρος και του κ. Καρβέλα και του αρέσει να συμφιλιώνει τους ανθρώπους, θεωρώντας το δικαστήριο ως έσχατη λύση. Ωστόσο, ο κ. Καρβέλας ανέλαβε την ευθύνη να διαρραγεί αυτή η προσπάθεια. Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχει προσφυγή από πλευράς του κ. Καρβέλα, ούτε και η πλευρά της Άννας Βίσση πρόκειται να προσφύγει στα δικαστήρια στην παρούσα φάση. Ο κ. Δημητρακόπουλος πρόσθεσε ότι υπάρχει χρόνος έως το 2027-28 για την επόμενη πρωτοβουλία της Άννας Βίσση στον χώρο της, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι «ο καιρός ο πανδαμάτωρ λειαίνει τα πράγματα».

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr