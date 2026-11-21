Ένα ταξίδι-αστραπή στο κοσμοπολίτικο Λονδίνο αποφάσισαν να απολαύσουν ο Γιώργος Λιάγκας και ο Δημήτρης Ουγγαρέζος. Οι δύο παρουσιαστές, που εκτός από συνεργάτες είναι και φίλοι, έφτασαν μαζί στη βρετανική πρωτεύουσα και μοιράστηκαν με τους διαδικτυακούς τους φίλους κάποιες ξεχωριστές τους στιγμές. Στην παρέα τους βρέθηκε και ο Θέμης Γεωργαντάς, συμπληρώνοντας την παρέα τους σε αυτή την εξόρμηση.

Η αναχώρηση και η άφιξη στη βρετανική πρωτεύουσα

Το ταξίδι των δύο παρουσιαστών ξεκίνησε την Παρασκευή, αμέσως μετά το τέλος της εκπομπής «Το Πρωινό». Ο Γιώργος Λιάγκας και ο Δημήτρης Ουγγαρέζος έφτασαν στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» και από εκεί «πέταξαν» για το Λονδίνο. Η άφιξή τους στη βρετανική πρωτεύουσα σηματοδότησε την έναρξη του ταξιδιού τους, το οποίο πραγματοποιήθηκε σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Οι δύο φίλοι και συνεργάτες επέλεξαν το Λονδίνο για αυτή την απόδραση, εκμεταλλευόμενοι τον ελεύθερο χρόνο τους μετά τις επαγγελματικές τους υποχρεώσεις. Η παρουσία του Θέμη Γεωργαντά στην παρέα τους προσέθεσε μια επιπλέον διάσταση στην κοινή τους εμπειρία στην ξένη πόλη.

Οι στιγμές του Γιώργου Λιάγκα στο Λονδίνο

Ο Γιώργος Λιάγκας ήταν ιδιαίτερα ενεργός στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μοιράζοντας διάφορες στιγμές από την παραμονή του στο Λονδίνο. Δημοσίευσε φωτογραφίες στο Instagram που τον έδειχναν να απολαμβάνει τις βόλτες του στην στολισμένη Oxford Street. Η ατμόσφαιρα της πόλης, όπως καταγράφηκε από τον ίδιο, τον έβαλε από νωρίς σε εορταστικό κλίμα.

Επιπλέον, ο παρουσιαστής του ΑΝΤ1 επισκέφθηκε και το δημοφιλές θεματικό πάρκο του Χάρι Πότερ. Εκεί, κατέγραψε σε βίντεο την ουρά των επισκεπτών που περίμεναν έξω από το κατάστημα του Χάρι Πότερ. Στο βίντεο αυτό, ο Γιώργος Λιάγκας σημείωσε πως η αναμονή για την είσοδο στο κατάστημα ήταν «μια ωρίτσα για να μπεις», δίνοντας μια εικόνα της δημοτικότητας του χώρου.

Οι αναρτήσεις του Δημήτρη Ουγγαρέζου και οι κοινές φωτογραφίες

Από την πλευρά του, ο Δημήτρης Ουγγαρέζος μοιράστηκε επίσης αρκετά από το ταξίδι τους στο Λονδίνο. Μαζί με τον Γιώργο Λιάγκα και τον Θέμη Γεωργαντά, δημοσίευσαν φωτογραφίες και βίντεο στο Instagram το Σάββατο, 21 Νοεμβρίου του 2026. Αυτές οι αναρτήσεις επέτρεψαν στους διαδικτυακούς τους φίλους να παρακολουθήσουν στιγμιότυπα από την κοινή τους περιπέτεια στη βρετανική πρωτεύουσα.

Οι κοινές τους εμφανίσεις και οι αναρτήσεις τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης υπογράμμισαν τη φιλική τους σχέση και την απόφασή τους να μοιραστούν αυτές τις προσωπικές στιγμές με το κοινό. Η παρουσία και των τριών προσώπων σε διάφορα σημεία του Λονδίνου καταγράφηκε μέσα από τις φωτογραφίες και τα βίντεο που δημοσιεύτηκαν.

Παλαιότερη δήλωση της Μαρίας Αντωνά για τον Γιώργο Λιάγκα

Στο πλαίσιο των πληροφοριών που αφορούν τον Γιώργο Λιάγκα, υπήρξε και μια παλαιότερη εξομολόγηση της Μαρίας Αντωνά σε συνέντευξή της. Η Μαρία Αντωνά είχε αναφέρει ότι δίπλα στον Γιώργο Λιάγκα εξέλιξε την υπομονή της και ωρίμασε. Είχε δηλώσει συγκεκριμένα πως «πλέον δεν με αγγίζουν τα αρνητικά σχόλια και κοιτάζω μόνο τη δική μου εξέλιξη».

Συνεχίζοντας την εξομολόγησή της, η Μαρία Αντωνά είχε προσθέσει ότι «η ωριμότητα και η σοφία του λειτούργησαν ευεργετικά πάνω μου, μαθαίνοντας με να αντιμετωπίζω τις καταστάσεις με άλλη ματιά». Αυτή η δήλωση, αν και δεν συνδέεται άμεσα με το πρόσφατο ταξίδι στο Λονδίνο, αποτελεί μέρος των πληροφοριών που δόθηκαν σχετικά με τον παρουσιαστή.

Με πληροφορίες από: Newsit