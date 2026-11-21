Η Marissa DuBois, ένα μοντέλο από το Μαϊάμι, βρέθηκε στο επίκεντρο των συζητήσεων γύρω από το πολυαναμενόμενο παιχνίδι GTA 6. Η ίδια υποστηρίζει ότι συμμετείχε στη διαδικασία δημιουργίας της Mandy, ενός από τους χαρακτήρες που έχουν ήδη τραβήξει την προσοχή των παικτών μετά την κυκλοφορία του παιχνιδιού. Η DuBois δημοσίευσε ένα βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αφήνοντας να εννοηθεί ότι η εμφάνισή της χρησιμοποιήθηκε για τον ψηφιακό χαρακτήρα, πυροδοτώντας έντονες συζητήσεις.

Η αποκάλυψη της Marissa DuBois

Η Marissa DuBois δημοσίευσε στις 19 Νοεμβρίου ένα βίντεο που πολλοί συνέδεσαν άμεσα με τη δημιουργία της εμφάνισης της Mandy στο GTA 6. Στο εν λόγω απόσπασμα, η DuBois εμφανίζεται όρθια πάνω σε μια περιστρεφόμενη πλατφόρμα, ενώ ειδικός εξοπλισμός καταγράφει το σώμα της από διαφορετικές γωνίες. Αυτή η διαδικασία αποτελεί μέρος της ψηφιακής σάρωσης του σώματός της.

Παράλληλα με το βίντεο, η DuBois παρουσίασε και μια εικόνα της Mandy από το GTA 6, ενισχύοντας τη σύνδεση ανάμεσα στη δική της παρουσία και τον ψηφιακό χαρακτήρα. Η ανάρτησή της συνοδεύτηκε από το χαρακτηριστικό σχόλιο: «Όταν σε καλούν για να κάνουν body scan, αλλά δεν σου λένε ποιον χαρακτήρα θα υποδυθείς», μαζί με το hashtag #GTA6, το οποίο αναφέρεται στο παιχνίδι.

Η DuBois, η οποία διαθέτει μια σημαντική παρουσία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με περισσότερους από 1,2 εκατομμύρια ακολούθους στο Instagram, έδωσε τη δική της εκδοχή μέσα από αυτή την ανάρτηση. Η δημοσίευση συγκέντρωσε χιλιάδες αντιδράσεις, μετρώντας περισσότερα από 8.000 likes, και πυροδότησε εκτενείς συζητήσεις μεταξύ των χρηστών.

Η δημοτικότητα της Mandy και οι αντιδράσεις

Η υπόθεση της Marissa DuBois έγινε αντικείμενο εκτενών συζητήσεων μεταξύ των φίλων του παιχνιδιού GTA 6. Ο χαρακτήρας της Mandy έχει ήδη αποκτήσει μεγάλη δημοτικότητα στην κοινότητα των παικτών, παρότι δεν αποτελεί μία από τις βασικές πρωταγωνίστριες του επερχόμενου τίτλου.

Πολλοί χρήστες άρχισαν να συζητούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κατά πόσο η DuBois είναι πράγματι το πραγματικό μοντέλο πάνω στο οποίο βασίστηκε η εμφάνιση της Mandy. Η ανάρτηση της DuBois, όπως αναδείχθηκε και από το UNILAD, τροφοδότησε αυτή τη συζήτηση, φέρνοντας το μοντέλο στο κάδρο των συζητήσεων για το παιχνίδι και τους χαρακτήρες του.

Η θέση της Lexie Shoaibi

Η συζήτηση γύρω από τον χαρακτήρα της Mandy είχε προκληθεί και από μια προγενέστερη αποκάλυψη, η οποία αφορούσε την ηθοποιό Lexie Shoaibi. Η Shoaibi είχε ανακοινώσει ότι είναι η ηθοποιός που βρίσκεται πίσω από τη Mandy, δίνοντας μια άλλη διάσταση στην ταυτότητα του χαρακτήρα.

Σύμφωνα με τις επιβεβαιωμένες δηλώσεις της, η Lexie Shoaibi αναλαμβάνει τόσο τη φωνή όσο και το motion capture του χαρακτήρα. Αυτό σημαίνει ότι είναι υπεύθυνη για την καταγραφή των κινήσεων και της ερμηνείας της Mandy στο παιχνίδι, προσδίδοντας ζωή στον ψηφιακό ρόλο.

Δύο διαφορετικοί ρόλοι

Οι ισχυρισμοί των δύο γυναικών, της Marissa DuBois και της Lexie Shoaibi, δεν παρουσιάζουν απαραίτητα αντικρουόμενα στοιχεία, όπως διευκρινίστηκε. Η DuBois ξεκαθάρισε, μάλιστα, ότι άλλο είναι το πρόσωπο που δίνει τη φωνή και την ερμηνεία ενός χαρακτήρα και άλλο εκείνο που χρησιμοποιείται για την ψηφιακή απεικόνισή του, δηλαδή την οπτική του αναπαράσταση.

Επομένως, η Shoaibi έχει συνδεθεί με την ερμηνεία της Mandy, καλύπτοντας τη φωνή και τις κινήσεις του χαρακτήρα. Από την άλλη πλευρά, η DuBois υποστηρίζει ότι συμμετείπε στη διαδικασία ψηφιακής αποτύπωσης του σώματος, με σκοπό τη δημιουργία της εμφάνισής της Mandy, δηλαδή του οπτικού της προφίλ.

Η αναμονή για την επίσημη επιβεβαίωση

Παρά τους ισχυρισμούς της Marissa DuBois και τις εκτενείς συζητήσεις που προκλήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, υπάρχει μία σημαντική λεπτομέρεια που παραμένει σε εκκρεμότητα. Μέχρι στιγμής, η Rockstar Games, η εταιρεία που αναπτύσσει το παιχνίδι, δεν έχει επιβεβαιώσει επίσημα ότι η DuBois είναι το μοντέλο που χρησιμοποιήθηκε για την εμφάνιση του χαρακτήρα της Mandy.

Η απουσία επίσημης τοποθέτησης από την Rockstar Games κρατά ανοιχτό το θέμα, ενώ οι φίλοι του GTA 6 παρακολουθούν τις εξελίξεις με ενδιαφέρον. Οι αναρτήσεις και οι δηλώσεις των δύο γυναικών συνεχίζουν να τροφοδοτούν το ενδιαφέρον γύρω από τους χαρακτήρες του πολυαναμενόμενου τίτλου, εντείνοντας την προσμονή για περισσότερες πληροφορίες.

Με πληροφορίες από: Gazzetta