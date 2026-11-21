Ο Νίκος Κουρής, με αφορμή δημοσιεύματα που αφορούν την προσωπική του ζωή, μίλησε για τις επιλογές του και τη σχέση του με τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης. Ο ηθοποιός παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «For You» του ΑΝΤ1, όπου αναφέρθηκε στο διαζύγιό του, τη δημόσια εικόνα του και τις οικογενειακές του σχέσεις. Τόνισε πως δεν έχει κάνει σκάνδαλα και δεν έχει χρησιμοποιήσει την προβολή για προσωπικό όφελος.

Η προσέγγιση στη δημόσια εικόνα

Ο Νίκος Κουρής εξήγησε τη στάση του απέναντι στα Μέσα, δηλώνοντας ότι δέχεται την προσοχή που του αναλογεί λόγω της φύσης της δουλειάς του. «Το δέχομαι όπως όλοι μας που κάνουμε αυτή τη δουλειά. Είναι αυτονόητο ότι θα ασχοληθούν μαζί σου όπως και να έχει», ανέφερε χαρακτηριστικά. Με τριάντα χρόνια εμπειρίας στον καλλιτεχνικό χώρο, ο ηθοποιός έχει αποκτήσει μεγάλη εξοικείωση και εμπειρία με τη διαχείριση της δημόσιας εικόνας του, γνωρίζοντας πώς να χειρίζεται τα φώτα της δημοσιότητας.

Στη συνέχεια, ο κ. Κουρής υπογράμμισε ότι δεν έχει επιδιώξει την προβολή μέσω σκανδάλων ή της προσωπικής του ζωής, κάτι που θεωρεί σημαντικό για την αξιοπρέπειά του. «Δεν έχω χρησιμοποιήσει τα Μέσα και τον εαυτό μου με αυτόν τον τρόπο για να φανώ», δήλωσε, προσθέτοντας κατηγορηματικά: «Μιλάω για τη δουλειά μου, δεν έχω κάνει σκάνδαλα». Η τοποθέτηση αυτή αποσαφηνίζει την προτεραιότητά του στην επαγγελματική του πορεία και το έργο του, έναντι της προσωπικής προβολής που θα μπορούσε να προκύψει από τέτοιου είδους γεγονότα.

Το διαζύγιο και η προσωπική ζωή

Αναφορικά με το διαζύγιό του από την Έλενα Τοπαλίδου, ο Νίκος Κουρής εξέπληξε εκφράζοντας την αδιαφορία του για τα σχετικά δημοσιεύματα που κυκλοφόρησαν. «Δεν με ένοιαζε πολύ και δεν έχω ασχοληθεί με αυτά», είπε, δείχνοντας ότι δεν επέτρεψε στα γεγονότα της προσωπικής του ζωής να τον απασχολήσουν ή να τον επηρεάσουν δημόσια. Η προσέγγισή του σε θέματα γάμου και διαζυγίου, όπως σημείωσε, είναι παρόμοια με αυτή που υιοθετεί για κάθε πτυχή της ζωής του, χωρίς να δίνει υπερβολική σημασία στις εξωτερικές αντιδράσεις.

Ο ηθοποιός περιέγραψε τον εαυτό του ως έναν άνθρωπο που δεν είναι «εγκρατής σε όλα» και δεν λειτουργεί μέσα σε «κουτάκια», αποφεύγοντας τους περιορισμούς. Αντιθέτως, δήλωσε πως είναι «του ό,τι τύχει», μια φράση που αποτυπώνει την πιο ελεύθερη και αυθόρμητη στάση του απέναντι στις εξελίξεις και τις προκλήσεις της ζωής. Αυτή η φιλοσοφία, όπως εξήγησε, επεκτείνεται και στην επαγγελματική του ζωή, όπου δεν θεωρεί τον εαυτό του συντηρητικό, αλλά ανοιχτό σε νέες εμπειρίες και προσεγγίσεις.

Οι επιλογές και η εγκράτεια

Ο Νίκος Κουρής τόνισε την ανεπιτήδευτη φύση του, δηλώνοντας ότι δεν είναι καθόλου συντηρητικός στη δουλειά του, κάτι που του επιτρέπει να εξελίσσεται και να δοκιμάζει νέα πράγματα. Αυτή η δήλωση έρχεται σε αντίθεση με την ιδέα ότι είναι «σε κουτάκια», αν και παραδέχτηκε ότι αν η αποφυγή σκανδάλων και η διακριτικότητα εννοείται ως «κουτάκι», τότε είναι. Η στάση του αυτή αναδεικνύει μια συνέπεια στον τρόπο που επιλέγει να πορεύεται, τόσο προσωπικά όσο και επαγγελματικά, διατηρώντας μια ξεκάθαρη γραμμή.

Η συζήτηση με τη Φαίη Σκορδά έθιξε και την ελευθερία των επιλογών του, με τον ηθοποιό να επιβεβαιώνει ότι δεν είναι ένας άνθρωπος που περιορίζεται από αυστηρούς κανόνες ή κοινωνικές προσδοκίες. Η απουσία εγκράτειας σε όλους τους τομείς της ζωής του αποτελεί ένα χαρακτηριστικό που ο ίδιος αναγνωρίζει και αποδέχεται, επιτρέποντας στον εαυτό του να ακολουθεί την πορεία που προκύπτει και να ζει αυθεντικά.

Η σχέση με τον γιο του και οι οικογενειακές δηλώσεις

Σε πιο προσωπικό τόνο, ο Νίκος Κουρής αναφέρθηκε στον γιο του, Πέτρο, εκφράζοντας την επιθυμία του να μην ακολουθήσει τα βήματα του πατέρα του στην υποκριτική τέχνη. «Δεν θα ήθελα να γίνει ο γιος μου ηθοποιός», ομολόγησε με ειλικρίνεια. Ωστόσο, εξέφρασε μεγάλη χαρά και ικανοποίηση για τις επιλογές του Πέτρου, ο οποίος σπουδάζει Βιολογία. «Είμαι πολύ χαρούμενος που είναι χαρούμενος», δήλωσε ο ηθοποιός, υπογραμμίζοντας την ικανοποίησή του για την πορεία που έχει επιλέξει το παιδί του, η οποία τον γεμίζει.

Ο κ. Κουρής μίλησε επίσης για τη σημασία της σχέσης γονέα-παιδιού, τονίζοντας ότι είναι σημαντικό να υπάρχει φιλία, αλλά όχι αποκλειστικά. «Είναι σημαντικό να είσαι φίλος με το παιδί σου, αλλά δεν μπορείς να είσαι μόνο φίλος», εξήγησε, υποδηλώνοντας την ανάγκη για όρια και καθοδήγηση. Τέλος, ο ηθοποιός αποκάλυψε ότι δεν σκοπεύει να αποκτήσει άλλο παιδί, δηλώνοντας κατηγορηματικά: «Δεν θα έκανα άλλο παιδί. Είμαστε τυχεροί που έχουμε παιδί τον Πέτρο». Αυτή η δήλωση ολοκληρώνει την εικόνα της οικογενειακής του ζωής, όπως την παρουσίασε στην εκπομπή της Φαίης Σκορδά.

Με πληροφορίες από: Topontiki