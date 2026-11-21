Η Πίτσα Παπαδοπούλου αναφέρθηκε πρόσφατα στον Γιώργο Μαζωνάκη, εκφράζοντας τη βαθιά της συγκίνηση και τη δυσκολία της να συνειδητοποιήσει την απώλεια του γνωστού τραγουδιστή. Η καταξιωμένη ερμηνεύτρια περιέγραψε τη φιλία που τους έδενε, θυμούμενη προσωπικές τους στιγμές και τονίζοντας τον αντίκτυπο που είχε ο χαμός του στην ίδια.

Οι δηλώσεις στην εκπομπή «For You»

Η Πίτσα Παπαδοπούλου έδωσε συνέντευξη στην εκπομπή «For You», με τις δηλώσεις της να προβλήθηκαν το Σάββατο, 21 Νοεμβρίου 2026. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, η ερμηνεύτρια μίλησε με λόγια από καρδιάς για τον Γιώργο Μαζωνάκη, φανερώνοντας τα συναισθήματά της για την απώλειά του.

Όπως η ίδια εξομολογήθηκε, ακόμα δεν μπορεί να συνειδητοποιήσει ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης «έφυγε». «Βλέπω τη φωτογραφία του και το μόνο πράγμα που λέω είναι “αχ βρε αγόρι μου”», δήλωσε χαρακτηριστικά. Πρόσθεσε πως δυσκολεύεται να χρησιμοποιήσει τη λέξη «έφυγε» για τον Γιώργο, ενώ η φράση «αχ, γιατί βρε αγόρι μου;» την ακολουθεί.

Κοινές στιγμές και η φιλία τους

Η Πίτσα Παπαδοπούλου ανακάλεσε στη μνήμη της στιγμές που μοιράστηκε με τον Γιώργο Μαζωνάκη, μιλώντας για την ιδιαίτερη σχέση φιλίας που τους συνέδεε. Θυμήθηκε χαρακτηριστικά ότι καθόταν στην κουζίνα του σπιτιού της μαζί με τον Γιώργο και έπιναν ελληνικό καφέ, ενώ εκείνος της είχε πει ότι «θα ξανάρθω».

Η ερμηνεύτρια τόνισε πως ο χαμός του την έχει συγκλονίσει, χαρακτηρίζοντας την απώλειά του «άδικο πολύ». Από τον Γιώργο Μαζωνάκη, όπως είπε, κρατάει την καλοσύνη του και την αγάπη του για τον κόσμο, περιγράφοντάς τον ως «χρυσό παιδί».

Η αγάπη του κόσμου και η καριέρα της

Στη συνέχεια της συνέντευξης, η Πίτσα Παπαδοπούλου αναφέρθηκε και σε προσωπικά της ζητήματα, καθώς και στην καριέρα της. Δήλωσε ότι αισθάνεται ευλογημένος άνθρωπος, έχοντας γνωρίσει από παιδί τους σπουδαιότερους ανθρώπους. Το πιο σημαντικό για εκείνη, και αυτό που κρατάει μέχρι να ολοκληρωθεί η καριέρα της, είναι η αγάπη και η εκτίμηση που λαμβάνει από τον κόσμο.

Εξήγησε ότι τραγουδάει γιατί για αυτό υπάρχει και γιατί θέλει να βγαίνει από το σπίτι της, καθώς έχει ανάγκη την αγάπη του κόσμου. Ανέφερε επίσης ότι το ξενύχτι δεν την κουράζει, αν και παραδέχτηκε ότι δεν είναι πια όπως ήταν κάποτε. Όσον αφορά τον ελεύθερο χρόνο της, δήλωσε ότι τον περνάει ωραία στο σπίτι.

Η Πίτσα Παπαδοπούλου ως μητέρα

Η Πίτσα Παπαδοπούλου μίλησε και για τον ρόλο της ως μητέρα, εκφράζοντας τις σκέψεις της πάνω σε αυτό το θέμα. «Δεν μπορώ να με κρίνω ως μητέρα», είπε, προσθέτοντας πως κανένας γονιός δεν είναι σίγουρος ότι αυτό που κάνει είναι το σωστό. Για την ίδια, το μόνο σωστό είναι να αγαπάει κανείς βαθιά το παιδί του.

Αναφέρθηκε επίσης στον γιο της, ο οποίος παντρεύτηκε φέτος μία χαριτωμένη κοπέλα. Περιέγραψε τον γάμο ως «υπέροχο» και εξέφρασε την επιθυμία της, καθώς μεγαλώνει, το παιδί της να έχει μια συντροφιά και να δημιουργήσει τη δική του οικογένεια.

Με πληροφορίες από: Newsit