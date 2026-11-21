Στα προσεχή επεισόδια της σειράς «Οι κόρες της Αρετής», που προβάλλεται στον τηλεοπτικό σταθμό ALPHA, οι εξελίξεις θα είναι καταιγιστικές, με τη Ναταλία να βρίσκεται στο επίκεντρο. Η Νία, έχοντας χάσει τον έλεγχο, θα απειλήσει τη Ναταλία με μαχαίρι στο σπίτι της. Η ένταση θα κλιμακωθεί όταν η Νία θα στρέψει το μαχαίρι στον εαυτό της, προκαλώντας πανικό στους παρευρισκόμενους.

Η Ναταλία αντιμέτωπη με νέες προκλήσεις

Η Ναταλία, μετά την πρόσφατη περιπέτεια της σύλληψής της, καταβάλλει προσπάθειες να διατηρήσει μια δυναμική στάση απέναντι στην Άννα. Ωστόσο, μέσα της διακατέχεται από φόβο για την επικείμενη δίκη και τις πιθανές συνέπειες που αυτή μπορεί να επιφέρει. Παράλληλα, η σχέση της με τον Αλέξη γίνεται όλο και πιο στενή, μια εξέλιξη που δεν περνά απαρατήρητη από την Αρετή.

Η Ναταλία έχει γίνει έμμονη ιδέα για τη Νία, η οποία για ακόμη μία φορά, φαίνεται να ξεπερνά τα όρια της συμπεριφοράς της. Ο μεγαλύτερος κίνδυνος για τη Ναταλία θα εμφανιστεί απρόσμενα στο ίδιο της το σπίτι, όταν η Νία θα την πλησιάσει με απειλητικές διαθέσεις.

Οι προσπάθειες του Αλέξη και η απελπισία της Νίας

Μετά τα όσα συνέβησαν με τη Νία, ο Αλέξης επιχειρεί να πείσει την Άσπα να αποκαλύψει την αλήθεια σχετικά με εκείνη. Παρόλα αυτά, η Άσπα βρίσκεται παγιδευμένη ανάμεσα στον φόβο και τις τύψεις της συνείδησής της, αδυνατώντας να μιλήσει. Ο νεαρός, όμως, δεν παραμένει αδρανής μπροστά σε αυτή την κατάσταση.

Ο Αλέξης πλησιάζει τον πατέρα της Νίας, προσπαθώντας να τον πείσει ότι η κόρη του χρειάζεται άμεσα βοήθεια, καθώς η συμπεριφορά της το τελευταίο διάστημα είναι ιδιαίτερα περίεργη. Οι προσπάθειές του αποβαίνουν μάταιες, καθώς ο πατέρας αρνείται να ακούσει, θεωρώντας μάλιστα τον Αλέξη υπεύθυνο για τη συμπεριφορά της Νίας. Σύντομα, οι εξελίξεις θα επιβεβαιώσουν τους φόβους του Αλέξη.

Η αποκάλυψη της σκευωρίας και η επιστροφή σε θεραπεία

Όλα ξεκινούν όταν η Νία, ταπεινωμένη από την αποκάλυψη της σκευωρίας της, βλέπει τον κόσμο της να καταρρέει γύρω της. Η κατάσταση αυτή την οδηγεί σε ένα σημείο όπου ο Φάνης την υποχρεώνει να επιστρέψει σε θεραπεία, προκειμένου να αντιμετωπίσει τα προβλήματα που την απασχολούν. Παράλληλα, ο Κωνσταντίνος καταφέρνει να απομακρύνει τον αδελφό του από τη Ναταλία, προσπαθώντας να προστατεύσει την τελευταία.

Ωστότε, ο πραγματικός κίνδυνος για τη Ναταλία θα εμφανιστεί από εκεί που δεν το περιμένει κανείς. Η Νία, σε μια στιγμή απόγνωσης και μίσους, θα την πλησιάσει στο σπίτι της, κρατώντας ένα μαχαίρι. Η Ναταλία παγώνει, προσπαθώντας να διατηρήσει την ψυχραιμία της και να σκεφτεί τις επόμενες κινήσεις της, καθώς η απειλή είναι άμεση και απρόβλεπτη.

Η απειλή με μαχαίρι και ο πανικός

Η Νία, με δάκρυα να τρέχουν από τα μάτια της, κοιτάζει τη Ναταλία με μίσος, κρατώντας το μαχαίρι. Η Ναταλία, παραμένοντας ακίνητη, καταφέρνει να τηλεφωνήσει στον Αλέξη, ζητώντας του να σπεύσει αμέσως στο σπίτι της. Τα επόμενα λεπτά, η Ναταλία αγωνίζεται να ηρεμήσει την κοπέλα, η οποία εξακολουθεί να κρατάει το μαχαίρι με δύναμη, δείχνοντας την ακραία ψυχολογική της κατάσταση.

Όταν ο Αλέξης φτάνει στο σπίτι και αντικρίζει αυτή την εικόνα, χάνει την ψυχραιμία του. Απευθύνεται αμέσως στη Νία, προσπαθώντας να την συνετίσει. Σε μια ξαφνική και απρόβλεπτη κίνηση, η Νία στρέφει το μαχαίρι στο λαιμό της. Ο Αλέξης και η Ναταλία χάνουν τη γη κάτω από τα πόδια τους, καθώς νομίζουν ότι η κοπέλα θα επιχειρήσει να δώσει τέλος στη ζωή της, βιώνοντας στιγμές απόλυτου πανικού και αγωνίας.

Με πληροφορίες από: Newsit