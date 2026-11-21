Ρόμπερτ Ντε Νίρο: Επιβεβαίωσε ότι η Τζένιφερ Λόρενς του ζήτησε να φύγει από το δείπνο πρόβας του γάμου της

Ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο επιβεβαίωσε πρόσφατα ένα περιστατικό που είχε αποκαλύψει η Τζένιφερ Λόρενς, σχετικά με το δείπνο της πρόβας του γάμου της το 2019. Ο διάσημος ηθοποιός παραδέχτηκε ότι η Λόρενς του είχε ζητήσει να φύγει από την εκδήλωση. Η επιβεβαίωση αυτή έγινε κατά τη διάρκεια ενός χιουμοριστικού τεστ ανίχνευσης ψεύδους, στο οποίο συμμετείχε μαζί με τους συμπρωταγωνιστές του, Μπεν Στίλερ και Αριάνα Γκράντε.

Η αποκάλυψη της Τζένιφερ Λόρενς το 2024

Το 2024, η Τζένιφερ Λόρενς είχε μιλήσει για πρώτη φορά δημόσια σχετικά με το περιστατικό, αποκαλύπτοντας ότι είχε ψιθυρίσει στον Ρόμπερτ Ντε Νίρο να «πάει σπίτι» κατά τη διάρκεια του δείπνου της πρόβας του γάμου της. Η ηθοποιός είχε εξηγήσει τότε τους λόγους αυτής της ασυνήθιστης παράκλησης.

Σύμφωνα με την ίδια, τον είχε δει να περιφέρεται σε έναν χώρο γεμάτο εντελώς άγνωστους ανθρώπους. Η Λόρενς είχε ανησυχήσει ότι ο Ντε Νίρο δεν περνούσε καλά στην κομψή γαμήλια εκδήλωση και γι' αυτό τον λόγο του ζήτησε να αποχωρήσει.

Η επιβεβαίωση του Ρόμπερτ Ντε Νίρο

Η στιγμή της επιβεβαίωσης από τον 83χρονο θρύλο της υποκριτικής ήρθε κατά τη διάρκεια ενός τεστ ανίχνευσης ψεύδους, το οποίο διοργανώνεται τακτικά από το περιοδικό «Vanity Fair» στο πλαίσιο μιας επαναλαμβανόμενης σειράς βίντεο. Ο Ντε Νίρο συμμετείχε πρόθυμα σε αυτή τη χιουμοριστική διαδικασία, με αφορμή την προώθηση της νέας του ταινίας «Focker-in-Law».

Μαζί του στο τεστ ήταν οι συμπρωταγωνιστές του στην ταινία, Μπεν Στίλερ και Αριάνα Γκράντε. Ο Ντε Νίρο, ο οποίος είχε εμφανιστεί κρατώντας το χέρι της συντρόφου του, Τίφανι Τσεν, στην πρεμιέρα της ταινίας στη Βρετανία, πήρε τη θέση του για το τεστ και έδειξε να αντιμετωπίζει με ψυχραιμία τη διαδικασία, καθώς οι αισθητήρες συνδέθηκαν πάνω του.

Η ερώτηση της Αριάνα Γκράντε και η απάντηση

Η Αριάνα Γκράντε έθεσε στον Ρόμπερτ Ντε Νίρο την κρίσιμη ερώτηση κατά τη διάρκεια του τεστ. «Αυτή η διάσημη ηθοποιός είπε ότι σας ζήτησε να φύγετε από το δείπνο της πρόβας του γάμου της, επειδή ανησύχησε ότι δεν περνούσατε καλά», ρώτησε η Γκράντε, αναφερόμενη στην Τζένιφερ Λόρενς.

Γελώντας, η Γκράντε συνέχισε με μια συμπληρωματική ερώτηση: «Θα λέγατε ότι είχατε ένα RBF, δηλαδή μια έκφραση δυσαρέσκειας στο πρόσωπό σας;». Η ερώτηση αυτή αναφερόταν στην περιγραφή της Λόρενς για την «έκφραση δυσαρέσκειας στο πρόσωπο ακόμη και όταν κάποιος δεν αισθάνεται έτσι» που είχε αποδώσει στον Ντε Νίρο.

Οι εξηγήσεις του Ντε Νίρο για την εκδήλωση

Ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο απάντησε στις ερωτήσεις, αρνούμενος ότι είχε την έκφραση δυσαρέσκειας που του είχε αποδοθεί. «Όχι, στην πραγματικότητα περνούσα αρκετά καλά», δήλωσε ο ηθοποιός, διαψεύδοντας την ανησυχία της Λόρενς ότι ήταν δυσαρεστημένος στην εκδήλωση.

Ο ίδιος περιέγραψε την εμπειρία ως «ενδιαφέρουσα», αλλά παραδέχτηκε ότι «δεν υπήρχε κανείς που να γνώριζα εκεί. Δεν ήξερα κανέναν». Παρ' όλα αυτά, τόνισε ότι «ήταν το πάρτι τους. Ήταν ένα υπέροχο μέρος για να βρίσκεσαι». Περιέγραψε τον χώρο της εκδήλωσης ως «μία από αυτές τις επαύλεις στο Άπερ Ιστ Σάιντ που έχουν μετατραπεί σε μουσεία».

Με πληροφορίες από: Topontiki