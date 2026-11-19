Ο Στράτος Τζώρτζογλου γνωστοποίησε την απόφασή του να μην συμμετάσχει στις θεατρικές παραγωγές «Όλιβερ Τουίστ» και «Τα Χριστούγεννα του Σκρουτζ». Ο ηθοποιός επέλεξε να αποχαιρετήσει δημοσίως τους συνεργάτες του, μέσα από μια ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram. Σε αυτήν, μοιράστηκε τη θλίψη του για την εξέλιξη αυτή, εκφράζοντας παράλληλα την αγάπη και την εκτίμησή του για όσα έζησαν μαζί στη σκηνή.

Η ανάρτηση του ηθοποιού στα social media

Στην ανάρτησή του, ο Στράτος Τζώρτζογλου αναφέρθηκε στη σχέση του με τα «παιδιά του θιάσου», χαρακτηρίζοντάς την ως ονειρεμένη, αγνή και γεμάτη αγάπη, ενώ με κάποιους από αυτούς είχε και «αδερφική» σχέση. Υποσχέθηκε στον εαυτό του ότι θα ξανασυναντηθούν θεατρικά, ενώ σε προσωπικό επίπεδο δήλωσε σίγουρος για τη συνέχιση των σχέσεων. Ο ηθοποιός εξέφρασε ένα «μεγάλο τεράστιο ευχαριστώ» από καρδιάς σε όλες τις «ψυχούλες» που συνέβαλαν στη δημιουργία αυτού του «ονειρεμένου και αγνού» αποτελέσματος, γεμάτοι ενθουσιασμό, φαντασία, χαρά και γέλιο.

Στο μήνυμά του, ο Στράτος Τζώρτζογλου τόνισε την επιτυχία που είχαν καταφέρει να νικήσουν την αίθουσα γίγαντα 700 θέσεων imax των village cinemas στο Μαρούσι, για δύο Κυριακές, στις 8 και 15 Νοεμβρίου. Εξέφρασε τη λύπη του που δεν θα βρεθούν ξανά στον «Όλιβερ» για τις δύο ακόμη προγραμματισμένες παραστάσεις στις 22 και 29 Νοεμβρίου, αλλά ενημέρωσε ότι βρέθηκε αντικαταστάτης του. Ολοκλήρωσε την ανάρτησή του με τα λόγια: «Σας ευχαριστώ και σας αγαπώ όλους σας. Αγαπημένο dream team μου».

Οι παραστάσεις και οι αντικαταστάσεις

Όσον αφορά την παράσταση «Όλιβερ Τουίστ», ο Στράτος Τζώρτζογλου ενημέρωσε το κοινό ότι έχει ήδη βρεθεί ο ηθοποιός που θα τον αντικαταστήσει στις δύο εναπομείνασες προγραμματισμένες παραστάσεις. Αυτές οι παραστάσεις έχουν οριστεί για τις 22 και 29 Νοεμβρίου. Οι προηγούμενες επιτυχημένες εμφανίσεις της παραγωγής πραγματοποιήθηκαν στις 8 και 15 Νοεμβρίου, στην αίθουσα γίγαντα 700 θέσεων imax των village cinemas στο Μαρούσι.

Σχετικά με το έργο «Τα Χριστούγεννα του Σκρουτζ», ο ηθοποιός διευκρίνισε ότι ο ρόλος του Σκρουτζ είχε εξαρχής ανατεθεί και στον Χρήστο Μάντακα. Συνεπώς, η διανομή του ρόλου ήταν ήδη εξασφαλισμένη από την αρχή της παραγωγής με τον «πολύ άξιο και ταλαντούχο» Χρήστο Μάντακα, όπως τον χαρακτήρισε ο Στράτος Τζώρτζογλου στην ανάρτησή του.

Οι λόγοι της αποχώρησης του ηθοποιού

Παρόλο που ο Στράτος Τζώρτζογλου στην ανάρτησή του στα social media μοιράστηκε τη θλίψη του για την εξέλιξη αυτή, δεν θέλησε να επεκταθεί στους συγκεκριμένους λόγους που τον οδήγησαν στην απόφαση να αποχωρήσει από τις δύο θεατρικές παραγωγές. Η ανάρτησή του επικεντρώθηκε στην έκφραση συναισθημάτων και ευχαριστιών προς τους συνεργάτες του.

Ωστόσο, σύμφωνα με ρεπορτάζ του περιοδικού ΟΚ!, η απόφαση του ηθοποιού να αποχωρήσει οφείλεται σε διαφωνίες με την παραγωγό Γιούλη Ηλιοπούλου. Οι αναφορές κάνουν λόγο για διαφωνίες που δεν κατέστη δυνατό να επιλυθούν, οδηγώντας έτσι στην αποχώρηση του Στράτου Τζώρτζογλου από τις εν λόγω θεατρικές παραστάσεις.

Με πληροφορίες από: Topontiki