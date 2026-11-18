Ο Νικήτας Τσακίρογλου, ο σπουδαίος ηθοποιός, μίλησε πρόσφατα στην εκπομπή «Studio στις 3» του ΣΚΑΪ, αναφερόμενος στη Χρυσούλα Διαβάτη και την κοινή τους πορεία στη ζωή. Όπως αποκάλυψε, βρίσκονται μαζί σχεδόν 65 χρόνια, μια σχέση που έχει αποτελέσει σταθερό σημείο αναφοράς στην προσωπική του ζωή.

Ο ίδιος μοιράστηκε το μυστικό αυτής της μακροχρόνιας συντροφικότητας, καθώς και το μοτίβο που ακολουθεί τόσο στην προσωπική όσο και στην επαγγελματική του ζωή.

Ο αλληλοσεβασμός ως θεμέλιο

Ο Νικήτας Τσακίρογλου τόνισε πως το θεμέλιο μιας ευτυχισμένης σχέσης είναι ο αλληλοσεβασμός. «Μην κάνεις δηλαδή αυτό που δεν θα ήθελες να σου κάνουν», ανέφερε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας ότι αυτή η φράση αποτελεί έναν γενικότερο όρο ζωής για τον ίδιο. Πρόσθεσε επίσης πως προσπαθεί να είναι καλός χριστιανός όσο μπορεί.

Ο ηθοποιός θυμήθηκε πως ήταν 27 ετών όταν γνωρίστηκαν, ενώ η Χρυσούλα Διαβάτη ήταν μικρότερη. Παρά τη μακρά τους πορεία, δεν μετρούν τα χρόνια και δεν γιορτάζουν επετείους.

Η σημασία της Χρυσούλας στη ζωή του

Ο Νικήτας Τσακίρογλου εξέφρασε την πεποίθησή του ότι η ζωή του θα ήταν «διαφορετική, άχαρη» αν δεν ήταν μαζί με τη Χρυσούλα Διαβάτη όλα αυτά τα χρόνια. Αναγνώρισε ότι οι ηθοποιοί, γενικότερα, έχουν μια επιπολαιότητα και συχνά νομίζουν πως η ζωή είναι οι ρόλοι που υποδύονται.

Ωστόσο, ο ίδιος δήλωσε πως δεν έπεσε σε αυτή την παγίδα, καθώς διατηρεί κάποιες αρχές που τον έχουν καθοδηγήσει. Η παρουσία της Χρυσούλας στη ζωή του φαίνεται πως έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην τήρηση αυτών των αρχών.

Οι διαφορές που ενώνουν

Ο ηθοποιός παραδέχτηκε ότι ο ίδιος και η Χρυσούλα Διαβάτη ήταν διαφορετικοί άνθρωποι. Ωστόσο, αυτό δεν στάθηκε εμπόδιο, καθώς πιστεύει πως «τα ετερώνυμα έλκονται». Αυτή η διαφορά χαρακτήρων και προσωπικοτήτων φαίνεται πως λειτούργησε ενωτικά για το ζευγάρι.

Επιπλέον, ο Νικήτας Τσακίρογλου αναφέρθηκε και σε άλλους παράγοντες που επηρέαζαν τις σχέσεις στο παρελθόν, όπως οι γονείς τους και οι εποχές. Τόνισε πως τότε οι πειρασμοί ήταν πολύ λιγότεροι και τα πράγματα ήταν περισσότερο οικογενειακά.

Οι εποχές και οι σχέσεις

Ο Νικήτας Τσακίρογλου αναφέρθηκε στις παλαιότερες εποχές, επισημαίνοντας ότι υπήρχε μια φροντίδα και αγάπη για τον συνάνθρωπο. Εξήγησε πως οι εποχές ήταν δύσκολες, γεγονός που ανάγκαζε τους ανθρώπους να ενωθούν και να αναπτύξουν ισχυρότερους δεσμούς.

Αυτή η συνθήκη, σε συνδυασμό με τις λιγότερες εξωτερικές επιρροές, συνέβαλε στη διαμόρφωση πιο σταθερών και οικογενειακών σχέσεων, όπως αυτή που διατηρεί ο ίδιος με τη Χρυσούλα Διαβάτη.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr