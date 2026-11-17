Μια πρόσφατη ομιλία του Ντάνι Άλβες, στην οποία υποστήριξε ότι μόνο ο Ιησούς βρέθηκε στο πλευρό του κατά τη διάρκεια της φυλάκισής του, προκάλεσε την έντονη αντίδραση της πρώην συζύγου του, Τζοάνα Σανθ. Οι δηλώσεις του Βραζιλιάνου πρώην ποδοσφαιριστή οδήγησαν σε δημόσιο ξέσπασμα την Τζοάνα Σανθ, η οποία τον χαρακτήρισε αχάριστο. Το ζευγάρι, που δεν είχε χωρίσει τυπικά την περίοδο της φυλάκισης του Άλβες, οδεύει πλέον προς διαζύγιο, με την πρώην σύζυγο να επιβεβαιώνει την ολοκλήρωση της σχέσης τους.

Οι δηλώσεις του Ντάνι Άλβες για τη στήριξη

Ο Ντάνι Άλβες, σε μια ομιλία του που αφορούσε τον ευαγγελικό χριστιανισμό, αναφέρθηκε στην περίοδο της φυλάκισής του, η οποία ακολούθησε τις κατηγορίες για βιασμό νεαρής κοπέλας σε νυχτερινό κέντρο στη Βαρκελώνη. Ο πρώην ποδοσφαιριστής της Μπαρτσελόνα τόνισε ότι κάποιοι φίλοι του απομακρύνθηκαν και άνθρωποι στους οποίους είχε δείξει εμπιστοσύνη τον εγκατέλειψαν τη στιγμή που τους χρειαζόταν περισσότερο.

Συγκεκριμένα, ο Άλβες δήλωσε πως «όταν όλοι έφυγαν, ο Ιησούς ήταν εκεί για μένα». Αυτή η δήλωση ήταν που προκάλεσε την άμεση και οργισμένη αντίδραση της Τζοάνα Σανθ, της πρώην συζύγου του, η οποία επέλεξε να απαντήσει δημόσια στα λεγόμενά του.

Η οργισμένη απάντηση της Τζοάνα Σανθ

Η Τζοάνα Σανθ, πρώην μοντέλο, εκτόξευσε ευθεία επίθεση προς τον Ντάνι Άλβες, χαρακτηρίζοντάς τον αχάριστο. Ξεκαθάρισε ότι ήταν εκείνη που στεκόταν στο πλευρό του στις πιο δύσκολες στιγμές, διαψεύδοντας έτσι τον ισχυρισμό του ότι μόνο ο Ιησούς ήταν δίπλα του.

Η ίδια πρόσθεσε πως πλήρωσε με δικά της χρήματα όλες τις οφειλές και τους λογαριασμούς του Ντάνι Άλβες, ενώ η ίδια δεν του ζήτησε ποτέ ούτε ένα ευρώ. Με αυτή της τη δήλωση, η Τζοάνα Σανθ θέλησε να τονίσει την έμπρακτη στήριξη που του παρείχε, σε αντίθεση με την εικόνα που παρουσίασε ο πρώην ποδοσφαιριστής.

Οι προσωπικές θυσίες και ο πόνος

Στην απάντησή της, η Τζοάνα Σανθ εξέφρασε την απορία της για το θάρρος που απαιτείται για να δηλώσει κάποιος δημόσια ότι ο μοναδικός που στάθηκε δίπλα του ήταν ο Ιησούς. Εξήγησε ότι επέλεξε να κρατήσει τον δικό της πόνο μέσα της, θεωρώντας ότι ο Άλβες βρισκόταν σε ακόμη χειρότερη κατάσταση και δεν ήθελε να του χαλάσει την ηρεμία που του προσέφεραν οι τηλεφωνικές τους συνομιλίες.

Η πρώην σύζυγος του Άλβες αποκάλυψε ότι τον επισκεπτόταν στη φυλακή, παρόλο που η δική της ζωή διαλυόταν. Αναγκαζόταν να αντιμετωπίζει δημοσιεύματα και πρωτοσέλιδα σχετικά με μια υπόθεση στην οποία δεν είχε καμία εμπλοκή. Έφτασε μάλιστα στο σημείο να περάσει μαζί του ακόμη και τα Χριστούγεννα, ενώ θα μπορούσε να βρίσκεται με τους δικούς της ανθρώπους.

Η Τζοάνα Σανθ υπογράμμισε ότι χρησιμοποίησε τα δικά της χρήματα για να εξοφλήσει τους λογαριασμούς και τις οφειλές του, παρόλο που ο Άλβες την είχε ήδη πληγώσει βαθιά και της είχε ξεκαθαρίσει ότι έπρεπε να φροντίσει μόνη της τον εαυτό της. Παρά την απομάκρυνση από κοντά της, εκείνη παραμέρισε τα προσωπικά της συναισθήματα για να του δώσει υποστήριξη και τον χώρο που χρειαζόταν, αν και, όπως ανέφερε, ήταν ο τελευταίος άνθρωπος που θα έπρεπε να τα λάβει από εκείνη.

Το οριστικό τέλος του γάμου

Η Τζοάνα Σανθ συμπλήρωσε ότι όσοι συντηρούσε οικονομικά ο Ντάνι Άλβες τον εγκατέλειψαν, ενώ εκείνος δείχνει αχαριστία απέναντι σε έναν άνθρωπο για τον οποίο δεν χρειάστηκε ποτέ να πληρώσει ούτε ένα εισιτήριο για αεροπορικό ταξίδι. Κατέληξε με τη φράση «μου πήρε πολύ καιρό να καταλάβω, αλλά ποτέ δεν είναι αργά».

Την είδηση του διαζυγίου επιβεβαίωσε αργότερα η ίδια, απαντώντας σε ένα σχόλιο ακολούθου της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Εκεί ξεκαθάρισε πως η σχέση τους έχει οριστικά ολοκληρωθεί, βάζοντας τέλος σε έναν γάμο που δεν κατάφερε να επιβιώσει των δύσκολων καταστάσεων.

Με πληροφορίες από: Gazzetta