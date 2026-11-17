Ο Στράτος Τζώρτζογλου μίλησε για τον χωρισμό του από τη Σοφία Μαριόλα, αποκαλύπτοντας ότι το διαζύγιο είναι πλέον θέμα ημερών. Ο γνωστός ηθοποιός, σε συνέντευξή του στο ΟΚ και τον Αστέρη Κασιμάτη, παραδέχτηκε ότι η σχέση τους είχε υπερεκτεθεί στην τηλεόραση, κάτι που, όπως είπε, έκανε κακό στην εικόνα του. Εξήγησε επίσης τους προσωπικούς λόγους που τον οδήγησαν στην απόφαση του χωρισμού.

Το διαζύγιο και οι διαδικασίες

Ο Στράτος Τζώρτζογλου δήλωσε πως το διαζύγιό του με τη Σοφία Μαριόλα βρίσκεται στην τελική ευθεία. «Το διαζύγιό μου είναι θέμα ημερών», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τον ηθοποιό, έχουν ήδη προχωρήσει στις δύο απαραίτητες υπογραφές, ενώ απομένει μόνο η επίσκεψη στον συμβολαιογράφο για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Η υπερέκθεση της σχέσης στην τηλεόραση

Ο γνωστός ηθοποιός παραδέχτηκε ότι η σχέση του με τη Σοφία Μαριόλα είχε υπερεκτεθεί στην τηλεόραση, κάτι που θεωρεί ότι έκανε κακό στην εικόνα του. «Με τη Σοφία υπερεκτεθήκαμε. Γίναμε αντικείμενο σχολίων στην τηλεόραση», δήλωσε.

Τόνισε πως το όνομά του ακουγόταν περισσότερο για τη σχέση του παρά για τις επαγγελματικές του δουλειές. Εξήγησε ότι, ακόμα και όταν έδινε συνεντεύξεις για τα επαγγελματικά του, δεχόταν ερωτήσεις για τη Σοφία, με αποτέλεσμα να αναπαράγεται μόνο ό,τι έλεγε για τη σχέση τους.

Ο Στράτος Τζώρτζογλου αναγνώρισε ότι έπρεπε να είχε κρατήσει μια ισορροπία, αν και όπως είπε, αυτό δεν γινόταν. Πρόσθεσε πως με τον χωρισμό τους «έγινε χαμός στις τηλεοράσεις», αλλά ήταν συνυπεύθυνοι για την υπερέκθεση.

Η περίοδος του πένθους και ο αποχωρισμός

Ο ηθοποιός εξομολογήθηκε ότι μετά τον χωρισμό πέρασε μια βαθιά περίοδο πένθους. Αποκάλυψε πως ο χωρισμός τους είχε συμβεί επτά μήνες πριν γίνει γνωστός στο ευρύ κοινό.

Πέρυσι το καλοκαίρι, το ζευγάρι έκανε μαζί διακοπές και συζήτησε για τον χωρισμό. Έπειτα, η Σοφία Μαριόλα πήγε στη Θεσσαλονίκη, στη μητέρα της, και στη συνέχεια βρήκε δικό της σπίτι και έφυγε.

Ο Στράτος Τζώρτζογλου περιέγραψε την αποχώρηση της Σοφίας ως «μαχαιριά στην καρδιά» του, όταν πήρε τα πράγματά της από το κοινό τους σπίτι. Ανέφερε ότι πήγε περιοδεία και κάπως «ξεγελάστηκε», αλλά μέσα του «είχε πέσει στα πατώματα», χωρίς ωστόσο να το δείχνει.

Οι λόγοι της απόφασης για χωρισμό

Ο Στράτος Τζώρτζογλου ξεκαθάρισε ότι ο χωρισμός ήταν δική του απόφαση. Διευκρίνισε πως αυτή η απόφαση δεν οφειλόταν στο ότι δεν ήταν ερωτευμένος, καθώς, όπως δήλωσε, ήταν «πάρα πολύ» ερωτευμένος.

Ο βασικός λόγος, σύμφωνα με τον ίδιο, ήταν ότι δεν ήθελε να κάνει άλλο παιδί στα 61 του χρόνια. «Αισθάνθηκα ότι είναι πολύ αργά για μένα», εξήγησε.

Υπενθύμισε ότι γνώρισε τη Σοφία όταν ήταν 52 ετών, ενώ εκείνη είναι «πιτσιρίκα» και έχει «όλη τη ζωή μπροστά της». Κατανοεί ότι η Σοφία μπορεί να είναι ερωτευμένη μαζί του και να μη θέλει να κάνει παιδί με άλλον.

Ωστόσο, ο ηθοποιός τόνισε ότι δεν μπορούσε να γίνει ο πατέρας που ήταν για τον γιο του, τον Αλκιβιάδη. Όταν ο Αλκιβιάδης ήταν μωρό, είχε αρνηθεί πολλές προτάσεις για σίριαλ προκειμένου να είναι μαζί του στο σπίτι.

Πρόσθεσε ότι τώρα, αν έλεγε όχι σε δουλειές για να μείνει με ένα μωρό στο σπίτι, δεν θα είχε να φάει.

Με πληροφορίες από: Newsit