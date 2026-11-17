Η Κατερίνα Καινούργιου και ο σύντροφός της, Παναγιώτης Κουτσουμπής, στόλισαν το χριστουγεννιάτικο δέντρο στο σπίτι τους, σηματοδοτώντας την έναρξη της εορταστικής περιόδου. Η παρουσιάστρια μοιράστηκε μία τρυφερή φωτογραφία της κόρης τους, Ξένιας, μπροστά από το στολισμένο δέντρο, καθώς αυτά θα είναι τα πρώτα τους Χριστούγεννα ως οικογένεια με το νέο μέλος. Η δημοσίευση έγινε την Τρίτη 17 Νοεμβρίου, μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Η πρώτη φωτογραφία της Ξένιας στο χριστουγεννιάτικο δέντρο

Η λαμπερή παρουσιάστρια του ALPHA επέλεξε να μοιραστεί τη χαρά του στολισμού με τους διαδικτυακούς της φίλους, δημοσιεύοντας ένα στιγμιότυπο στα stories του Instagram. Στη φωτογραφία αυτή, πρωταγωνιστεί το χεράκι της μικρής Ξένιας, η οποία είναι μόλις λίγων μηνών, καθώς γεννήθηκε τον Απρίλιο του 2026. Το χεράκι της μικρούλας απεικονίζεται μπροστά από το εντυπωσιακό χριστουγεννιάτικο δέντρο, δίνοντας την αίσθηση ότι προσπαθεί να αγγίξει τη μαγεία των γιορτών.

Η Κατερίνα Καινούργιου συνόδευσε την ανάρτησή της με τη λιτή αλλά περιεκτική λεζάντα «Ξεκινήσαμε», δηλώνοντας έτσι την έναρξη των χριστουγεννιάτικων προετοιμασιών. Η μικρή Ξένια αναμένεται να είναι η «πρωταγωνίστρια» των φετινών Χριστουγέννων για την οικογένεια, καθώς η παρουσία της προσδίδει μια ξεχωριστή διάσταση στις γιορτές.

Τα πρώτα Χριστούγεννα της οικογένειας με την Ξένια

Τα φετινά Χριστούγεννα έχουν ιδιαίτερη σημασία για την Κατερίνα Καινούργιου και τον Παναγιώτη Κουτσουμπή, καθώς είναι τα πρώτα που θα γιορτάσουν έχοντας στην αγκαλιά τους την κόρη τους, Ξένια. Η άφιξη της μικρής Ξένιας τον Απρίλιο του 2026 άλλαξε για πάντα τη ζωή του ζευγαριού, προσθέτοντας νέα χαρά και νόημα στις οικογενειακές τους στιγμές. Η οικογένεια ετοιμάζεται να απολαύσει την ωραιότερη γιορτή του χρόνου, γύρω από το στολισμένο δέντρο τους, σε λιγότερες από 40 μέρες.

Η παρουσιάστρια είχε ανακοινώσει την εγκυμοσύνη της τον περσινό Νοέμβριο, δημοσιεύοντας τότε φωτογραφίες της μπροστά από το χριστουγεννιάτικο δέντρο της. Αυτή η χρονική σύμπτωση προσδίδει έναν επιπλέον συμβολισμό στον φετινό στολισμό, καθώς η οικογένεια γιορτάζει πλέον με το νέο της μέλος.

Λεπτομέρειες από τον χριστουγεννιάτικο στολισμό

Από το στιγμιότυπο που δημοσιεύτηκε, πήραμε μια μικρή «γεύση» από τον φετινό χριστουγεννιάτικο στολισμό στο σπίτι της Κατερίνας Καινούργιου. Το δέντρο που επέλεξε η οικογένεια έχει το εφέ του χιονιού πάνω του, δημιουργώντας μια χειμερινή ατμόσφαιρα. Είναι διακοσμημένο με ροζ μπάλες και φωτάκια, προσδίδοντας μια ζεστή και εορταστική νότα στον χώρο.

Μάλιστα, με βάση αυτή την πρώτη εικόνα, ο φετινός στολισμός μοιάζει να είναι ίδιος με τον περσινό της οικογένειας της Κατερίνας Καινούργιου, όπως είχε φανεί από τις φωτογραφίες που είχε δημοσιεύσει η ίδια πέρυσι. Τα χιονισμένα κλαριά, τα φωτάκια και οι ροζ μπάλες συνθέτουν ένα οικείο και αγαπημένο σκηνικό για τις γιορτές που έρχονται.

Η επιθυμία για περαιτέρω διεύρυνση της οικογένειας

Σε πρόσφατη συνέντευξη της Κατερίνας Καινούργιου με τη Σταματίνα Τσιμτσιλή, η παρουσιάστρια είχε αποκαλύψει μία συζήτηση που είχε με τον σύζυγό της, Παναγιώτη Κουτσουμπή, σχετικά με την απόκτηση και άλλων παιδιών. Συγκεκριμένα, η ίδια είχε δηλώσει ότι ο άντρας της τη θαυμάζει και της λέει: «ορίστε, η Σταματίνα κάνει τρία, να κάνουμε κι εμείς κι άλλο».

Αυτή η δήλωση υποδηλώνει την επιθυμία του Παναγιώτη Κουτσουμπή για περαιτέρω διεύρυνση της οικογένειάς τους, θέλοντας να αποκτήσουν κι άλλο παιδί. Η συζήτηση αυτή, που είχε γίνει κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, δείχνει ότι το ζευγάρι σκέφτεται ήδη το ενδεχόμενο να χαρίσει στην Ξένια ένα αδελφάκι στο μέλλον.

Με πληροφορίες από: Newsit, Enikos