Ο γνωστός παρουσιαστής Γρηγόρης Αρναούτογλου προχώρησε σε μια ιδιαίτερα προσωπική εξομολόγηση, αποκαλύπτοντας λεπτομέρειες για την πρώτη του σεξουαλική επαφή. Η αποκάλυψη έγινε κατά τη διάρκεια ραδιοφωνικής εκπομπής και αφορούσε ένα γεγονός που διαδραματίστηκε σε οίκο ανοχής στα Λαδάδικα της Θεσσαλονίκης. Ο ίδιος θυμήθηκε τόσο το όνομα της γυναίκας που τον υποδέχτηκε, όσο και το ποσό που πλήρωσε, καθώς και μια φράση που, όπως δήλωσε, έχει παραμείνει χαραγμένη στη μνήμη του μέχρι σήμερα.

Η αποκάλυψη στον αέρα

Την προσωπική του ιστορία αφηγήθηκε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου στη ραδιοφωνική του εκπομπή στον Sfera. Το σχετικό απόσπασμα από την εκπομπή προβλήθηκε την Τρίτη, 17 Νοεμβρίου, στην τηλεοπτική εκπομπή «Το Πρωινό». Εκεί, ο παρουσιαστής μοιράστηκε με το κοινό του τις αναμνήσεις του από την πρώτη του φορά, δίνοντας μια σπάνια ματιά σε μια προσωπική του στιγμή.

Η εξομολόγηση αυτή, που μεταδόθηκε αρχικά ραδιοφωνικά και στη συνέχεια τηλεοπτικά, προσέφερε μια διαφορετική πτυχή της προσωπικότητας του Γρηγόρη Αρναούτογλου, καθώς σπάνια αναφέρεται σε τόσο προσωπικές του εμπειρίες. Η περιγραφή του ήταν λεπτομερής, αναφέροντας συγκεκριμένα στοιχεία που συνέβαλαν στη διαμόρφωση της πρώτης του αυτής εμπειρίας.

Η πρώτη εμπειρία στα Λαδάδικα

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου περιέγραψε πως η πρώτη του σεξουαλική επαφή έλαβε χώρα στα Λαδάδικα της Θεσσαλονίκης, μια περιοχή γνωστή για τη ζωντάνια της. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, «Εγώ, ας πούμε, πήγα στα Λαδάδικα, έτσι, πρώτη φορά». Για την εμπειρία αυτή, ο παρουσιαστής αποκάλυψε ότι πλήρωσε το ποσό των 1.500 δραχμών.

Ο ίδιος δήλωσε ότι η εμπειρία του ήταν ιδιαίτερα θετική, χρησιμοποιώντας τη φράση «πέρασα καταπληκτικά». Αυτή η δήλωση υπογραμμίζει την αίσθηση άνεσης και ικανοποίησης που ένιωσε κατά τη διάρκεια αυτής της πρώτης του επαφής, όπως ο ίδιος τη θυμάται και την αφηγείται σήμερα.

Η συνάντηση με τη Σοφούλα

Στην εξομολόγησή του, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου αναφέρθηκε ονομαστικά στη γυναίκα που τον υποδέχτηκε στον οίκο ανοχής, λέγοντας «Πήγα στη Σοφούλα». Η Σοφούλα, όπως αποκάλυψε ο παρουσιαστής, ήταν τότε 28 ετών. Ο ίδιος τόνισε την ηλικία της, σημειώνοντας ότι «Ήταν 28, ήταν νεότατη».

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου εξήρε τη στάση της Σοφούλας, δηλώνοντας ότι «Με βοήθησε πάρα πολύ στην πρώτη μου. Ρε φίλε μου, με βοήθησε πολύ». Η βοήθεια και η υποστήριξη που έλαβε από τη Σοφούλα, όπως περιγράφει, ήταν καθοριστικές για να αισθανθεί άνετα και να έχει μια θετική πρώτη εμπειρία, ξεπερνώντας πιθανές αμηχανίες.

Η φράση που έμεινε αξέχαστη

Πέρα από την ίδια την εμπειρία, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου αποκάλυψε και μια συγκεκριμένη φράση που του είπε η Σοφούλα φεύγοντας, και η οποία έχει μείνει ανεξίτηλη στη μνήμη του. «Και κατ’ αρχάς μου είπε και κάτι υπέροχο φεύγοντας», ανέφερε ο παρουσιαστής. Η φράση αυτή ήταν: «θέλω να σου πω, να ξέρεις ότι οι γυναίκες μαζί σου θα περάσουν πολύ ωραία».

Αυτή η δήλωση, όπως φαίνεται από την εξομολόγηση του Γρηγόρη Αρναούτογλου, είχε ιδιαίτερη σημασία για εκείνον, καθώς την έχει διατηρήσει στη μνήμη του όλα αυτά τα χρόνια. Η αναφορά σε αυτή τη φράση ολοκληρώνει την περιγραφή της πρώτης του φοράς, προσθέτοντας μια προσωπική και συναισθηματική διάσταση στην αφήγησή του.

Με πληροφορίες από: Topontiki