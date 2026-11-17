Το βράδυ του Σαββάτου, το Ολυμπιακό Ποδηλατοδρόμιο ΟΑΚΑ μετατράπηκε σε ένα ξεχωριστό «πεδίο» μουσικής αναμέτρησης. Ο RACK και η LILA βρέθηκαν αντιμέτωποι στο Red Bull Soundclash, σε μια βραδιά όπου τίποτα δεν ήταν προβλέψιμο και οι ανατροπές ήταν συνεχείς μέχρι την τελευταία στιγμή. Την παρουσίαση της εκδήλωσης ανέλαβε η Ντορέττα Παπαδημητρίου, ενώ τη μουσική επιμέλεια είχε ο μουσικός και παραγωγός Barrice.

Η ατμόσφαιρα και η συμμετοχή του κοινού

Από την πρώτη στιγμή που το κοινό εισήλθε στον χώρο, έδειχνε έτοιμο για το μουσικό αυτό battle. Οι φίλοι της LILA, τα «Lila-κια» όπως αναφέρονται, ήταν ντυμένοι στα κόκκινα, ενώ οι fans του RACK και του BCC crew φορούσαν μπλε. Οι δύο πλευρές δεν περιορίστηκαν στον ρόλο του απλού θεατή, αλλά συμμετείχαν ενεργά, τραγουδώντας, χορεύοντας και φωνάζοντας, δίνοντας τη δική τους «μάχη» υποστήριξης ανάμεσα στους καλλιτέχνες.

Κάθε performance προκαλούσε νέες αντιδράσεις, κάθε μουσική ανατροπή οδηγούσε σε εκρήξεις ενθουσιασμού, και κάθε γύρος αποτελούσε μια διαφορετική πρόκληση, με το κοινό να διεκδικεί τη νίκη για την πλευρά του καλλιτέχνη που υποστήριζε. Λίγο πριν την έναρξη του battle, οι μουσικές επιλογές της DJ Ξένιας Γκάλη «ζέσταναν» την ατμόσφαιρα, προετοιμάζοντας το κοινό για όσα θα ακολουθούσαν. Στις 20:00 ακριβώς, η «μάχη» ξεκίνησε.

Οι τέσσερις διαγωνιστικοί γύροι

Η αναμέτρηση περιλάμβανε τέσσερις διαγωνιστικούς γύρους, στους οποίους οι δύο καλλιτέχνες δεν σταμάτησαν να προκαλούν ο ένας τον άλλον μέσα από τους στίχους τους. Ο πρώτος γύρος, με τίτλο The Cover, βρήκε τους RACK και LILA να καλούνται να δώσουν τη δική τους εκδοχή στο τραγούδι “Mediterannean”. Με αυτόν τον τρόπο, απέδειξαν ότι ένα κομμάτι μπορεί να αποκτήσει εντελώς διαφορετική ταυτότητα όταν ερμηνεύεται από άλλους καλλιτέχνες.

Στον δεύτερο γύρο, γνωστό ως The Takeover, οι ρόλοι αντιστράφηκαν. Ο RACK ερμήνευσε τραγούδια της LILA, ενώ η LILA παρουσίασε κομμάτια του RACK. Τραγούδια όπως τα “Bachata”, “Unique”, “Χειροβομβίδα” και “Amor” παρουσιάστηκαν από τους δύο artists, ο καθένας με το δικό του μοναδικό μουσικό στυλ, προσφέροντας μια νέα οπτική στις επιτυχίες του άλλου.

Πειραματισμοί και απρόσμενες ενορχηστρώσεις στον the clash

Ο επόμενος γύρος, το The Clash, έδωσε την ευκαιρία στους δύο καλλιτέχνες να πειραματιστούν με τις δικές τους επιτυχίες. Τις παρουσίασαν μέσα από διαφορετικά μουσικά styles και απρόσμενες ενορχηστρώσεις, εκπλήσσοντας το κοινό. Η LILA επέλεξε μια Disco προσέγγιση για το τραγούδι “Ποιος να σου το πει”, ενώ ο RACK παρουσίασε το “Omerta” με ανάλογο ύφος.

Οι πειραματισμοί συνεχίστηκαν με τα τραγούδια “Αποτύπωμα” και “Paloma”, τα οποία παρουσιάστηκαν σε indie ενορχήστρωση, προσδίδοντας τους έναν διαφορετικό ήχο. Τέλος, ο RACK ερμήνευσε μια rock εκδοχή του “F16”, ενώ η LILA έκλεισε τον γύρο με μια rock εκδοχή του “Κοινό Μυστικό”, αναδεικνύοντας την ευελιξία τους σε διαφορετικά μουσικά είδη.

Ο γύρος the wildcard και οι special guests

Όταν έφτασε η ώρα του γύρου The Wildcard, το battle απέκτησε νέα, απρόσμενη τροπή. Ειδικοί καλεσμένοι των δύο καλλιτεχνών ανέβηκαν στη σκηνή, παίρνοντας θέση δίπλα τους και προσθέτοντας τη δική τους ενέργεια στην αναμέτρηση. Ο Sidarta ένωσε τις δυνάμεις του με τη LILA, ερμηνεύοντας μαζί της το τραγούδι “Embappe”, προκαλώντας ενθουσιασμό στο κοινό.

Από την πλευρά του RACK, ο Toquel ανέβηκε στη σκηνή και ερμήνευσε μαζί του το κομμάτι “Ma Bella”. Αυτές οι δύο μουσικές συναντήσεις ανέβασαν το energy level στα ύψη, με το κοινό να ανταποκρίνεται με δυνατές φωνές και ασταμάτητο παλμό, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της βραδιάς. Στο Red Bull SoundClash, το κοινό είναι αυτό που έχει τον τελευταίο λόγο, καθορίζοντας την ατμόσφαιρα και την ένταση της αναμέτρησης.

Με πληροφορίες από: Newsit