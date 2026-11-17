Ο Μπραντ Πιτ βρέθηκε στην παγκόσμια πρεμιέρα της ταινίας του «The Further Mis-Adventures of Cliff Booth» στο Λος Άντζελες, έχοντας στο πλευρό του τη σύντροφό του, Ινές ντε Ραμόν. Το ζευγάρι έκανε κοινή εμφάνιση στο κόκκινο χαλί τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου, περπατώντας χέρι χέρι και ποζάροντας χαμογελαστοί στους φωτογράφους. Η νέα ταινία σηματοδοτεί την επιστροφή του Πιτ στον ρόλο του Κλιφ Μπουθ, οκτώ χρόνια μετά την προηγούμενη εμφάνισή του στον ίδιο ρόλο.

Κοινή εμφάνιση στο κόκκινο χαλί

Ο 62χρονος ηθοποιός και η 33χρονη σχεδιάστρια κοσμημάτων προσήλθαν στην πρεμιέρα στο Λος Άντζελες, όπου το ζευγάρι χαμογελούσε και συνομιλούσε με τους φωτογράφους. Η εμφάνισή τους στο κόκκινο χαλί ήταν χαρακτηριστική, καθώς περπατούσαν χέρι χέρι, δείχνοντας την αρμονία στη σχέση τους.

Για την περίσταση, ο Μπραντ Πιτ επέλεξε ένα μπλε σκούρο πουλόβερ, το οποίο συνδύασε με ασορτί παντελόνι. Ολοκλήρωσε την εμφάνισή του με ένα μακρύ, σταυρωτό παλτό και γυαλιά ηλίου, προσδίδοντας ένα κομψό και διακριτικό στυλ.

Η Ινές ντε Ραμόν, από την πλευρά της, φόρεσε ένα μακρύ φόρεμα σε κρεμ απόχρωση. Το φόρεμα διέθετε ανοίγματα και βαθύ ντεκολτέ, ενώ τα μαλλιά της ήταν χτενισμένα σε χαλαρούς κυματισμούς, αναδεικνύοντας την κομψότητά της.

Η σχέση του ζευγαριού

Η σχέση του Μπραντ Πιτ και της Ινές ντε Ραμόν ξεκίνησε το 2022. Σύμφωνα με πηγή από το περιβάλλον της ντε Ραμόν, η οποία είχε μιλήσει τότε στο People, το ζευγάρι γνωρίστηκε μέσω κοινών φίλων, κάτι που οδήγησε στη δημιουργία του δεσμού τους.

Τον Φεβρουάριο του 2024, η σχεδιάστρια κοσμημάτων φέρεται να μετακόμισε στο σπίτι του ηθοποιού, σηματοδοτώντας ένα νέο βήμα στη σχέση τους. Η πρώτη τους κοινή εμφάνιση στο κόκκινο χαλί πραγματοποιήθηκε τον Σεπτέμβριο της ίδιας χρονιάς, στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας, όπου είχαν τραβήξει τα βλέμματα.

Επιστροφή στον ρόλο του Κλιφ Μπουθ

Στη νέα ταινία «The Further Mis-Adventures of Cliff Booth», ο Μπραντ Πιτ επιστρέφει στον ρόλο του Κλιφ Μπουθ. Πρόκειται για τον κασκαντέρ που είχε υποδυθεί στην ταινία του Κουέντιν Ταραντίνο «Once Upon a Time… in Hollywood» το 2019, μια ερμηνεία που είχε ξεχωρίσει.

Η ιστορία της νέας ταινίας εκτυλίσσεται οκτώ χρόνια αργότερα, το 1977. Ακολουθεί τον Κλιφ Μπουθ καθώς προσπαθεί να βρει τον δρόμο του μετά τη συνάντησή του με την οικογένεια Μάνσον, εξερευνώντας τις συνέπειες των προηγούμενων γεγονότων στη ζωή του χαρακτήρα.

Η επίσημη σύνοψη της ταινίας

Η επίσημη σύνοψη της ταινίας περιγράφει τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο χαρακτήρας του Κλιφ Μπουθ στο Χόλιγουντ του 1977. Αναφέρει χαρακτηριστικά: «Το Λος Άντζελες δεν χρειάζεται πια έναν κασκαντέρ που σκοτώνει χίπηδες, όπως παλιά. Όμως το Χόλιγουντ θα έχει πάντα προβλήματα, τα οποία μπορούν να λυθούν μόνο από κάποιον με τις ιδιαίτερες ικανότητες του Κλιφ, που κάποιες φορές κινούνται εκτός νόμου».

Στην πρεμιέρα της ταινίας στο Λος Άντζελες, παρόντες ήταν και άλλα σημαντικά μέλη της ομάδας παραγωγής, όπως ο Ντέιβιντ Φίντσερ και ο Κουέντιν Ταραντίνο, οι οποίοι συνέβαλαν στην υλοποίηση του κινηματογραφικού αυτού εγχειρήματος.

Με πληροφορίες από: Topontiki