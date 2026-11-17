Η γνωστή ηθοποιός Άριελ Κωνσταντινίδη προχώρησε σε σημαντικές αποκαλύψεις, δηλώνοντας στην κάμερα του STAR, καθώς και σε άλλες ψυχαγωγικές εκπομπές, ότι είχε επισκεφθεί το ιατρείο της οδού Καρνεάδου, το οποίο βρίσκεται στην περιοχή του Κολωνακίου. Η κ. Κωνσταντινίδη ανέφερε πως διατηρούσε κοινωνική συναναστροφή με τους γιατρούς του συγκεκριμένου χώρου για αρκετά χρόνια, με την επαφή αυτή να διαρκεί μέχρι και το 2015. Εξέφρασε την έντονη ικανοποίησή της για το γεγονός ότι η υπόθεση έρχεται πλέον στο φως της δημοσιότητας, υπογραμμίζοντας με έμφαση την ανάγκη οι υπεύθυνοι να λογοδοτήσουν για τις επικίνδυνες πρακτικές που, όπως είπε, ακολουθούσαν. Το εν λόγω ιατρείο έχει συνδεθεί με την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.

Η πρώτη επαφή και η εντύπωση από τους γιατρούς

Η Άριελ Κωνσταντινίδη, μιλώντας ανοιχτά για την προσωπική της εμπειρία, επιβεβαίωσε ότι ήταν μία από εκείνους που είχαν επισκεφθεί το ιατρείο στην Καρνεάδου, στο Κολωνάκι. Η ηθοποιός περιέγραψε την αρχική της εντύπωση από τους γιατρούς που δραστηριοποιούνταν εκεί, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Είχα εντυπωσιαστεί από τους γιατρούς στο Κολωνάκι». Αυτή η δήλωση αναδεικνύει την αρχική της θετική εικόνα για το ιατρικό προσωπικό του χώρου.

Οι επαφές της με τους συγκεκριμένους επαγγελματίες υγείας δεν περιορίστηκαν μόνο στις επισκέψεις για ιατρικούς λόγους. Όπως η ίδια αποκάλυψε, υπήρχε και μια μορφή κοινωνικής συναναστροφής. Συγκεκριμένα, η κ. Κωνσταντινίδη ανέφερε: «και μάλιστα κάναμε και παρέα σχετική μέχρι και το 2015». Αυτό υποδηλώνει μια πιο προσωπική σχέση, πέρα από την απλή σχέση ιατρού-ασθενούς, η οποία διατηρήθηκε για αρκετά χρόνια.

Διευκρινίσεις για τη φύση της σχέσης

Όταν ρωτήθηκε από τις κάμερες των ψυχαγωγικών εκπομπών εάν υπήρξε φίλη με τους συγκεκριμένους γιατρούς του ιατρείου της Καρνεάδου, η Άριελ Κωνσταντινίδη έδωσε μια σαφή απάντηση. «Δεν είμαστε φίλοι, είχαμε μια κοινωνική συναναστροφή, αλλά τι σημασία έχει;» δήλωσε, ξεκαθαρίζοντας τη φύση της σχέσης τους. Με αυτή τη διευκρίνιση, η ηθοποιός θέλησε να τονίσει ότι η ουσία της υπόθεσης δεν εξαρτάται από το αν υπήρχε φιλική σχέση, αλλά από τις πρακτικές που ακολουθούνταν.

Παρά την προσωπική της εμπειρία και τις επαφές που είχε, η κ. Κωνσταντινίδη επέλεξε να μην προβεί σε περαιτέρω σχόλια σχετικά με τις λεπτομέρειες της υπόθεσης. Ωστόσο, εξέφρασε μια γενικότερη τοποθέτηση για τους επαγγελματίες του χώρου, χαρακτηρίζοντάς τους ως «επικίνδυνους». Η δήλωσή της αυτή υπογραμμίζει την σοβαρότητα των ζητημάτων που έχουν ανακύψει.

Η ικανοποίηση για την αποκάλυψη και η ανάγκη λογοδοσίας

Η Άριελ Κωνσταντινίδη εξέπρασε με έντονο τρόπο την ικανοποίησή της για το γεγονός ότι η υπόθεση που αφορά το ιατρείο της Καρνεάδου έρχεται πλέον στο φως της δημοσιότητας. Η ηθοποιός θεωρεί ιδιαίτερα σημαντικό να αποκαλύπτονται τέτοια ζητήματα, ώστε να αντιμετωπίζονται οι όποιες παρατυπίες ή επικίνδυνες πρακτικές. «Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που αυτή τη στιγμή τουλάχιστον κάποια πράγματα βγαίνουν στην επιφάνεια, βγαίνουν στο φως», ανέφερε χαρακτηριστικά, τονίζοντας την ελπίδα της για διαφάνεια.

Στο πλαίσιο των δηλώσεών της, η κ. Κωνσταντινίδη τόνισε με έμφαση την ανάγκη οι υπεύθυνοι να πληρώσουν για τις πράξεις τους και να λογοδοτήσουν. Η φράση της «Κάποιοι να πάνε εκεί που πρέπει να πάνε» αποτελεί μια σαφή έκκληση για την απονομή δικαιοσύνης. Η ηθοποιός πιστεύει ακράδαντα ότι οι επικίνδυνες πρακτικές, ειδικά σε έναν τόσο ευαίσθητο χώρο όπως αυτός της υγείας, δεν πρέπει να μένουν ατιμώρητες και οι υπεύθυνοι πρέπει να αναλάβουν τις συνέπειες των ενεργειών τους.

Κάλεσμα για αποκάλυψη και άλλων περιπτώσεων

Πέρα από την προσωπική της εμπειρία και την ικανοποίησή της για την αποκάλυψη της συγκεκριμένης υπόθεσης, η Άριελ Κωνσταντινίδη προχώρησε και σε ένα ευρύτερο κάλεσμα. Η ηθοποιός δήλωσε με νόημα: «Απλά για κάποιους επαγγελματίες και μάλιστα σε αυτόν το χώρο είναι τόσο επικίνδυνοι που καλό είναι να βγουν και άλλοι, γιατί είναι πολλοί». Με αυτή τη δήλωση, άφησε να εννοηθεί ότι η υπόθεση του ιατρείου της Καρνεάδου ενδεχομένως να μην είναι μεμονωμένη.

Το κάλεσμά της για την αποκάλυψη και άλλων παρόμοιων περιπτώσεων υποδηλώνει την πεποίθησή της ότι υπάρχουν και άλλοι «επικίνδυνοι» επαγγελματίες στον ίδιο χώρο, οι οποίοι θα πρέπει να έρθουν στο φως της δημοσιότητας. Η κ. Κωνσταντινίδη εκφράζει την ελπίδα ότι η τρέχουσα υπόθεση θα αποτελέσει ένα έναυσμα για την αποκάλυψη και άλλων ζητημάτων που αφορούν την ασφάλεια και την ηθική στον ιατρικό κλάδο.

Με πληροφορίες από: Enikos, Topontiki