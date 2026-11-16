Το MEGA ενισχύει τη στήλη της ψυχαγωγίας της εκπομπής «Χαμογέλα και Πάλι», καλωσορίζοντας τη Μαίρη Αργυριάδου στην ομάδα. Η Σίσσυ Χρηστίδου υποδέχθηκε τη δημοσιογράφο τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου, σηματοδοτώντας την επανένωση δύο παλιών συνεργατών. Η Αργυριάδου είχε βρεθεί ξανά στο πλευρό της Χρηστίδου κατά την περίοδο που παρουσίαζε την εκπομπή «Έλα Χαμογέλα».

Η επιστροφή και το θερμό καλωσόρισμα

Η Σίσσυ Χρηστίδου εξέφρασε τη χαρά της για την επιστροφή της Μαίρης Αργυριάδου, τονίζοντας το «συνήθειο» της εκπομπής να υποδέχεται ξανά αγαπημένα πρόσωπα. «Αυτή η εκπομπή, όπως ξέρετε, έχει ένα συνήθειο, να επιστρέφουν οι άνθρωποι που αγαπάμε και μας αγαπάνε. Μαίρη Αργυριάδου στην παρέα μας. Κορίτσι μου γλυκό, ξαναγύρισες, ε;», είπε χαρακτηριστικά στη δημοσιογράφο.

Η επανένωση των δύο γυναικών έρχεται λίγες ημέρες αφότου η Μαίρη Αργυριάδου είχε φιλοξενηθεί ως καλεσμένη στην ίδια εκπομπή. Κατά τη διάρκεια εκείνης της εμφάνισης, είχαν συζητήσει για τις αλλαγές που παρατηρούνται στις φετινές τηλεοπτικές εκπομπές.

Το διάστημα εκτός τηλεόρασης και οι προτάσεις

Η Μαίρη Αργυριάδου είχε παραμείνει εκτός τηλεοπτικού αέρα μετά το τέλος του «Breakfast @Star», καθώς δεν είχε βρει την κατάλληλη τηλεοπτική στέγη. Η ίδια είχε δηλώσει ότι αυτή η συνθήκη είναι γνώριμη στον χώρο της τηλεόρασης.

«Ξέρουμε πολύ καλά όταν μπαίνουμε σε αυτόν τον χώρο, πάντα μπορεί να έρθει η ώρα που δεν θα είμαστε σε αυτόν τον χώρο για ένα διάστημα. Από τη στιγμή που επιλέγεις να κάνεις τηλεόραση το ξέρεις αυτό το πράγμα», είχε αναφέρει. Παρά την απουσία της, η δημοσιογράφος είχε δεχθεί αρκετές προτάσεις για συνεργασίες.

«Είχα προτάσεις και αυτό είναι που με έκανε να είμαι χαρούμενη. Αν δεν είχα προτάσεις, ίσως να ήμουν πιο στενοχωρημένη αυτή τη στιγμή που μιλάμε και να έλεγα δεν με θέλει κανένας να κάνω αυτό το πράγμα», είχε τονίσει. Οι προτάσεις αυτές ήταν και από τελείως διαφορετικού τύπου εκπομπές, με μία μάλιστα να ήταν «πολύ, πολύ διαφορετική».

Οι κατηγορίες και οι παλιές συνεργασίες

Η Μαίρη Αργυριάδου είχε αναφέρει ότι στο παρελθόν την είχαν κατηγορήσει πως είναι «ζωηρούλα», κάτι που ενδεχομένως να της είχε κοστίσει κάποιες επαγγελματικές ευκαιρίες. Ωστόσο, διευκρίνισε πως δεν είχε δεχτεί πρόταση από το Star για να συμμετάσχει στην εκπομπή της Ζήνας Κουτσελίνη.

Αντιθέτως, είχε προτάσεις από άλλα κανάλια, όπως για την εκπομπή «Lingo», κατά την περίοδο που εργαζόταν στο Star. Η δημοσιογράφος δεν παρακολουθεί την τηλεόραση με σκοπό να κάνει κριτική, ενώ δήλωσε πως δεν γνωρίζει τους λόγους που την κράτησαν εκτός τηλεόρασης για ένα διάστημα.

Σχόλια για τις αλλαγές στην πρωινή ζώνη

Η Μαίρη Αργυριάδου είχε σχολιάσει και τη μετακίνηση της Ζήνας Κουτσελίνη στην πρωινή ζώνη του Star με την εκπομπή «Πρώτο Καφέ», η οποία έχει χαρακτήρα infotainment. «Κοίτα, είναι κάτι τελείως διαφορετικό από αυτό που κάναμε εμείς. Δηλαδή εμείς υπηρετούσαμε την ψυχαγωγία την καθαρόαιμη. Είναι κάτι διαφορετικό», είχε επισημάνει.

Είχε προσθέσει ότι το Star αποφάσισε να αλλάξει τελείως τη συγκεκριμένη ζώνη, πηγαίνοντάς την σε ένα άλλο επίπεδο. «Οπότε είναι θέμα επιλογής καναλιού από εκεί και πέρα. Δεν μπορώ να κρίνω τώρα σε δύο μήνες, παιδιά. Θα σας το πω αυτό το Γενάρη», είχε αναφέρει στη Σίσσυ Χρηστίδου, αναβάλλοντας την τελική της κρίση για το μέλλον.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis