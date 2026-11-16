Ο Γιώργος Γεροντιδάκης, γνωστός ηθοποιός, έδωσε πρόσφατα μία νέα συνέντευξη, με αφορμή τη συμμετοχή του στη σειρά εποχής του ΑΝΤ1, «Κρίνο και αγκάθι». Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ο ηθοποιός αναφέρθηκε εκτενώς στα παιδικά του χρόνια και στο γεγονός ότι μεγάλωσε ως παιδί χωρισμένων γονιών. Μίλησε για τις ευθύνες που ανέλαβε από μικρή ηλικία και τον ρόλο του ως μεγαλύτερος αδελφός σε μία πολυμελή οικογένεια.

Τα παιδικά χρόνια και η ευθύνη του μεγαλύτερου αδελφού

Ο Γιώργος Γεροντιδάκης, μιλώντας στη Real Life και τη δημοσιογράφο Κορύνα Μανταγάρη, μοιράστηκε λεπτομέρειες από την παιδική του ηλικία. Τόνισε ότι είναι ο μεγαλύτερος από τα αδέλφια του, έχοντας τέσσερα μικρότερα. Αυτή η θέση, όπως εξήγησε, τον έκανε να ξεκινήσει έναν δρόμο, δίνοντας ένα παράδειγμα για τον τρόπο που κινείται κανείς στην καθημερινότητα, στη δουλειά αλλά και στη ζωή γενικότερα.

Ο ηθοποιός υπογράμμισε ότι το να είναι το μεγαλύτερο αδελφός φέρνει μαζί του μια συγκεκριμένη ευθύνη. Επεσήμανε πως τα μεγάλα αδέλφια την έχουν αυτή την ευθύνη, αλλά για τον ίδιο, αυτή η ευθύνη ήταν ίσως παραπάνω. Ο λόγος, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, ήταν ότι είναι παιδί χωρισμένων γονιών, γεγονός που «εντείνει τα πράγματα».

Ο ρόλος του «άνδρα του σπιτιού» από νωρίς

Ο Γιώργος Γεροντιδάκης περιέγραψε πώς η κατάσταση των χωρισμένων γονιών του τον οδήγησε να αναλάβει έναν ιδιαίτερο ρόλο στην οικογένεια από πολύ νωρίς. «Γίνεσαι ο άνδρας του σπιτιού από πολύ νωρίς», δήλωσε χαρακτηριστικά, αναδεικνύοντας την πρόωρη ωρίμανση και τις ευθύνες που συνδέθηκαν με αυτή την κατάσταση.

Η δήλωσή του αυτή φωτίζει την προσωπική του διαδρομή και τον τρόπο με τον οποίο διαμόρφωσε τον χαρακτήρα του. Η ανάληψη τέτοιων αρμοδιοτήτων σε νεαρή ηλικία, όπως περιγράφεται, επηρέασε την καθημερινότητά του και τον τρόπο που αντιλαμβάνεται τις υποχρεώσεις του.

Η οικογένεια του ηθοποιού: Τέσσερα αδέλφια με διαφορετικές πορείες

Πέρα από τον δικό του ρόλο ως μεγαλύτερος αδελφός, ο Γιώργος Γεροντιδάκης αναφέρθηκε και στα τέσσερα μικρότερα αδέλφια του. Έδωσε συγκεκριμένες πληροφορίες για τις επαγγελματικές τους επιλογές, δείχνοντας την ποικιλία των ενδιαφερόντων εντός της οικογένειας.

Όπως αποκάλυψε ο ηθοποιός, έχει δύο αδελφούς, οι οποίοι έχουν επιλέξει να ακολουθήσουν τον δρόμο της μαγειρικής τέχνης. Και οι δύο αδελφοί του είναι σεφ, μια επιλογή που υποδηλώνει κοινό ενδιαφέρον για τον χώρο της γαστρονομίας.

Επιπλέον, ο Γιώργος Γεροντιδάκης έχει και δύο αδελφές, οι οποίες είναι δίδυμες. Οι δίδυμες αδελφές του έχουν στραφεί προς τον τομέα των οικονομικών, ασχολούμενες με αυτόν τον κλάδο. Αυτό αναδεικνύει την ποικιλομορφία των επαγγελματικών προσανατολισμών μέσα στην οικογένεια Γεροντιδάκη.

Προσωπικές δεξιότητες και διαχείριση οικονομικών

Στο πλαίσιο της ίδιας συνέντευξης, ο Γιώργος Γεροντιδάκης αναφέρθηκε και σε προσωπικές του δεξιότητες και στον τρόπο που διαχειρίζεται πλέον ορισμένα ζητήματα. Είπε ότι όσο μεγαλώνει, καταφέρνει να διαχειρίζεται καλύτερα τα οικονομικά του, μια πτυχή που πιθανόν συνδέεται με τις ευθύνες που ανέλαβε νωρίς.

Όσον αφορά τη μαγειρική, ο ηθοποιός αποκάλυψε ότι ξεχωρίζει σε συγκεκριμένους τομείς. Συγκεκριμένα, δήλωσε πως είναι καλός στο ψήσιμο και στις σαλάτες, αναφέροντας δύο από τις μαγειρικές του ικανότητες, πιθανόν επηρεασμένος και από τους αδελφούς του σεφ.

Με πληροφορίες από: Newsit