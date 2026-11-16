Ο Δημήτρης Λιακόπουλος και η Μόσχα Χατζηευσταθίου περιμένουν το πρώτο τους παιδί

Ο γνωστός ηθοποιός Δημήτρης Λιακόπουλος, ο οποίος τη φετινή τηλεοπτική σεζόν πρωταγωνιστεί στη δραματική σειρά του MEGA, «Δύο μαύρα πουκάμισα», αναμένεται να γίνει πατέρας για πρώτη φορά. Η σύντροφός του, επίσης ηθοποιός Μόσχα Χατζηευσταθίου, είναι έγκυος και το ζευγάρι ετοιμάζεται να υποδεχθεί το πρώτο του παιδί μέσα στους επόμενους μήνες. Η ευχάριστη αυτή είδηση έγινε γνωστή μέσω των προσωπικών τους λογαριασμών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προκαλώντας χαρά στους θαυμαστές τους.

Η ανακοίνωση της εγκυμοσύνης

Η Μόσχα Χατζηευσταθίου επέλεξε να μοιραστεί τη χαρμόσυνη είδηση της εγκυμοσύνης της με το κοινό της μέσω μιας ανάρτησης στα social media. Στη λεζάντα που συνόδευε την ανάρτησή της, η ηθοποιός εξέφρασε τα συναισθήματά της και την προσμονή της για τον ερχομό του παιδιού τους. Συγκεκριμένα, έγραψε: «Ό,τι και να γίνει, θα ‘μαι κάπου εκεί κοντά να με κρατάς. Όλο το χωριό κι όλο το σπίτι σου θα είμαι, αν ρωτάς. Περιμένοντας το Λιακοπουλάκι μας».

Η ανάρτηση αυτή, που ανακοίνωνε επίσημα την εγκυμοσύνη, έτυχε άμεσης ανταπόκρισης. Ο σύντροφός της, Δημήτρης Λιακόπουλος, έκανε repost την ίδια δημοσίευση στα δικά του stories, επιβεβαιώνοντας με αυτόν τον τρόπο τη συμμετοχή του στην αναμονή του «Λιακοπουλακίου» τους και την κοινή τους χαρά για το γεγονός. Η κίνηση αυτή των δύο ηθοποιών έδειξε την κοινή τους ευτυχία και την ανυπομονησία τους για τον νέο ρόλο της ζωής τους.

Η πορεία της σχέσης τους

Ο Δημήτρης Λιακόπουλος και η Μόσχα Χατζηευσταθίου διατηρούν σχέση εδώ και σχεδόν έξι χρόνια, όπως αναφέρεται. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, το ζευγάρι έχει εμφανιστεί μαζί σε διάφορες δημόσιες εκδηλώσεις, χωρίς να κρύβει τον έρωτά του. Η σχέση τους χαρακτηρίζεται από σταθερότητα και αμοιβαία υποστήριξη, στοιχεία που έχουν επισημανθεί και από την ίδια τη Μόσχα Χατζηευσταθίου σε παλαιότερες δηλώσεις της.

Ειδικότερα, σε συνέντευξή της στο fthis.gr, τον Δεκέμβριο του 2025, η Μόσχα Χατζηευσταθίου είχε μιλήσει ανοιχτά για τη σχέση της με τον Δημήτρη Λιακόπουλο. Τότε είχε δηλώσει: «Είμαι πάρα πολύ καλά και είμαι πάρα πολύ ευτυχισμένη. Είμαι με έναν άνθρωπο που τον αγαπώ και με αγαπάει πάρα πολύ. Με καταλαβαίνει και περνάμε πολύ όμορφα. Εγώ προσωπικά τον Δημήτρη τον ακούω πάρα πολύ γιατί έχει και μία μεγάλη εμπειρία στον χώρο. Με συμβουλεύει και με βοηθάει πάρα πολύ. Το ίδιο κάνω κι εγώ από την πλευρά μου. Είμαστε μαζί περίπου 4,5 χρόνια». Η δήλωση αυτή υπογραμμίζει την ισχυρή βάση της σχέσης τους και την αμοιβαία εκτίμηση που τρέφουν ο ένας για τον άλλον, καθώς και τη συμβουλευτική σχέση που έχουν αναπτύξει λόγω της εμπειρίας του Δημήτρη Λιακόπουλου στον χώρο της υποκριτικής.

Οι τηλεοπτικές τους διαδρομές

Ο Δημήτρης Λιακόπουλος είναι ένας αναγνωρισμένος ηθοποιός με μακρά πορεία στον χώρο της τηλεόρασης και του θεάτρου. Έχει λάβει μέρος σε αρκετά σίριαλ όλα αυτά τα χρόνια, χτίζοντας μια σημαντική καριέρα. Τη φετινή τηλεοπτική σεζόν, ο ηθοποιός έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στη δραματική σειρά του MEGA, «Δύο μαύρα πουκάμισα». Σε αυτή τη σειρά, υποδύεται τον χαρακτήρα του Γιαννιού, ο οποίος είναι ο τηλεοπτικός αδελφός του Βασίλη Μπισμπίκη, μια παρουσία που τον έχει φέρει ξανά στο προσκήνιο της τηλεοπτικής επικαιρότητας.

Από την πλευρά της, η Μόσχα Χατζηευσταθίου, επίσης ηθοποιός, έχει τη δική της πορεία στον χώρο. Πέρσι, συμμετείχε στη δραματική σειρά του MEGA, «Μια νύχτα μόνο», προσθέτοντας μια ακόμα τηλεοπτική δουλειά στο βιογραφικό της. Και οι δύο καλλιτέχνες συνεχίζουν να είναι ενεργοί στον χώρο της υποκριτικής, ενώ παράλληλα ετοιμάζονται για την πιο σημαντική στιγμή της προσωπικής τους ζωής, την έλευση του πρώτου τους παιδιού.

Με πληροφορίες από: Newsit