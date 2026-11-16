Ο Τζέιμς Μπλαντ ξανά στην κορυφή των βρετανικών charts μετά από 19 χρόνια

Ο Τζέιμς Μπλαντ επέστρεψε στην κορυφή των βρετανικών charts, κατακτώντας την πρώτη θέση με το νέο του άλμπουμ «Airplane Mode». Η επιτυχία αυτή έρχεται 19 χρόνια μετά την τελευταία φορά που ο καλλιτέχνης είχε βρεθεί στην κορυφή, σηματοδοτώντας μια σημαντική στιγμή στην πορεία του. Το άλμπουμ, η όγδοη προσωπική δισκογραφική δουλειά του 52χρονου τραγουδιστή, κυκλοφόρησε την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου.

Ο θρίαμβος του «Airplane Mode»

Το «Airplane Mode», που περιλαμβάνει συνολικά 12 τραγούδια, κατάφερε να αναδειχθεί στην πρώτη θέση των βρετανικών charts, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Official Charts Company. Αυτή η πρωτιά σηματοδοτεί την επάνοδο του Τζέιμς Μπλαντ στην κορυφή μετά από σχεδόν δύο δεκαετίες, καθώς η τελευταία φορά που είχε κατακτήσει την κορυφή των βρετανικών charts με άλμπουμ ήταν το 2007.

Τότε, το άλμπουμ του «All The Lost Souls» είχε φτάσει στο Νο 1, ενώ είχε προηγηθεί η τεράστια επιτυχία του «Back To Bedlam» το 2005. Το «Back To Bedlam» είχε παραμείνει στην πρώτη θέση για δέκα συνεχόμενες εβδομάδες, καθιερώνοντας τον Μπλαντ ως ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα ονόματα της μουσικής σκηνής.

Η συμμετοχή στο «The Celebrity Traitors»

Η κυκλοφορία του «Airplane Mode» και η επακόλουθη επιτυχία του συνοδεύτηκαν από αυξημένη δημοσιότητα για τον Τζέιμς Μπλαντ, χάρη στην πρόσφατη συμμετοχή του στο ριάλιτι παιχνίδι του BBC, «The Celebrity Traitors». Ο τραγουδιστής κατάφερε να διακριθεί μέσα στο παιχνίδι, φτάνοντας μέχρι την τελική τριάδα, επιδεικνύοντας τις ικανότητές του σε ένα διαφορετικό πεδίο.

Παρά την επιτυχημένη του πορεία, ο Μπλαντ αποκλείστηκε κατά τη διάρκεια του τελικού από τους συμπαίκτες του, Σεμπάστιαν «Μπας» Κροφτ και Ρόμες Ρανγκανάθαν. Ο ίδιος είχε δηλώσει ανοιχτά ότι ο κύριος λόγος που αποφάσισε να λάβει μέρος στην εκπομπή ήταν η προώθηση της νέας του μουσικής, και όχι τόσο η επιδίωξη της νίκης στο παιχνίδι.

Ευχαριστίες και χιουμοριστική καμπάνια

Μετά την επίσημη ανακοίνωση της πρωτιάς του άλμπουμ του, ο Τζέιμς Μπλαντ εξέφρασε τις θερμές του ευχαριστίες προς τους θαυμαστές του. Σε δήλωσή του στην Official Charts Company, ανέφερε: «Δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσο ευγνώμων είμαι σε καθέναν ξεχωριστά από όσους κατέβασαν, αγόρασαν ή άκουσαν μέσω streaming το άλμπουμ μου. Σας ευχαριστώ όλους από τα βάθη της καρδιάς μου».

Η επιστροφή του στην κορυφή των charts συνοδεύτηκε επίσης από μια ιδιαίτερη και χιουμοριστική διαφημιστική καμπάνια. Κατά τη διάρκεια αυτής της καμπάνιας, ο τραγουδιστής είχε υποσχεθεί δημόσια ότι, σε περίπτωση που το νέο του άλμπουμ έφτανε στο Νο 1, θα προχωρούσε σε επίσημη αλλαγή του ονόματός του σε «Ryan Air». Η αναφορά αυτή παρέπεμπε στην ονομασία της γνωστής αεροπορικής εταιρείας Ryanair, προσδίδοντας μια ανάλαφρη νότα στην προώθηση του δίσκου.

Η πορεία του 52χρονου καλλιτέχνη

Ο Τζέιμς Μπλαντ, στην ηλικία των 52 ετών, συνεχίζει να προσφέρει στη μουσική βιομηχανία, με το «Airplane Mode» να αποτελεί την όγδοη προσωπική του δισκογραφική δουλειά. Η κυκλοφορία του άλμπουμ την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου βρήκε τον καλλιτέχνη σε μια περίοδο αυξημένης προβολής, κάτι που ενδεχομένως συνέβαλε στην άμεση επιτυχία του.

Η επιστροφή του στην κορυφή των βρετανικών charts, 19 χρόνια μετά την τελευταία του πρωτιά με το «All The Lost Souls» και 21 χρόνια μετά την κυκλοφορία του «Back To Bedlam» που παρέμεινε στην πρώτη θέση για δέκα εβδομάδες, υπογραμμίζει τη διαχρονική του απήχηση και την ικανότητά του να επικοινωνεί με το κοινό του. Η νέα του δουλειά αποτελεί συνέχεια μιας επιτυχημένης πορείας που ξεκίνησε δυναμικά στις αρχές των 2000.

Με πληροφορίες από: Topontiki