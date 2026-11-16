Η Demy εμφανίστηκε τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου 2026, ως καλεσμένη στην πρωινή εκπομπή της ΕΡΤ «Νωρίς – Νωρίς». Η γνωστή τραγουδίστρια παραχώρησε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στη Μαρία Ηλιάκη και τον Κρατερό Κατσούλη, όπου μίλησε ανοιχτά για σημαντικές επαγγελματικές της αποφάσεις. Μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στην ακύρωση μιας συνεργασίας λίγο πριν την έναρξή της, καθώς και στην εμπειρία της στην υποκριτική.

Η συνέντευξη στην ΕΡΤ

Η Demy φιλοξενήθηκε στο πλατό της εκπομπής «Νωρίς – Νωρίς» της δημόσιας τηλεόρασης, σε μία συζήτηση που κάλυψε διάφορες πτυχές της καλλιτεχνικής της πορείας. Η εμφάνισή της την Δευτέρα 16 Νοεμβρίου 2026 προσέφερε στο κοινό μια ευκαιρία να ακούσει τις σκέψεις της για τις επιλογές που έχει κάνει στον χώρο της μουσικής και της υποκριτικής.

Η συζήτηση με τους παρουσιαστές Μαρία Ηλιάκη και Κρατερό Κατσούλη επικεντρώθηκε στις προσωπικές της προσεγγίσεις απέναντι στις επαγγελματικές προκλήσεις. Η τραγουδίστρια μοιράστηκε τις σκέψεις της για το πώς διαχειρίζεται το βάρος των απαιτήσεων που θέτει στον εαυτό της, ιδιαίτερα όσον αφορά τη μουσική.

Η απόφαση για ακύρωση συνεργασίας

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, η Demy αναφέρθηκε σε μια ιδιαίτερα δύσκολη στιγμή της καριέρας της. Μίλησε για την απόφασή της να ακυρώσει μια επαγγελματική συμφωνία λίγο πριν την έναρξή της, τονίζοντας ότι αυτή η επιλογή έγινε με μεγάλη δυσκολία και σημαντικό ψυχικό κόστος για εκείνη.

«Μπορώ να θυμηθώ μια συνεργασία που έσπασε και το είχα πάρει πάρα πολύ βαριά, ενώ ήταν δική μου απόφαση πολύ δύσκολη», δήλωσε χαρακτηριστικά. Η ίδια εξήγησε ότι της είναι πολύ δύσκολο να λαμβάνει τέτοιες αποφάσεις, οι οποίες επηρεάζουν σημαντικά την ψυχολογία της. Παρόλα αυτά, όπως ανέφερε, η πορεία των πραγμάτων έδειξε ότι τελικά οι επιλογές της δικαιώθηκαν.

Η «ανάσα» της υποκριτικής και το «Μια Νύχτα Μόνο»

Η Demy μίλησε επίσης για την εμπειρία της στην υποκριτική, η οποία αποτέλεσε μια σημαντική διέξοδο για εκείνη. «Πέρσι με το “Μια Νύχτα Μόνο” ήταν όλο το χρόνο μόνο υποκριτική και ήταν για μένα μια ανάσα που τη χρειαζόμουν», σημείωσε. Η ενασχόλησή της με την υποκριτική της επέτρεψε να αποφορτιστεί από το βάρος και τις απαιτήσεις που θέτει στον εαυτό της στο κομμάτι της μουσικής.

Η τραγουδίστρια εξήγησε ότι η εξερεύνηση άλλων καλλιτεχνικών πεδίων, όπως η υποκριτική, την γεμίζει σε κάποιες περιόδους περισσότερο. Αυτή η εναλλαγή της προσέφερε την ευκαιρία να ασχοληθεί με κάτι διαφορετικό, μακριά από την πίεση που νιώθει συνήθως σε σχέση με το τραγούδι.

Η επιστροφή στη δισκογραφία και οι live εμφανίσεις

Παρά την αγάπη της για την υποκριτική, η Demy τόνισε την αμφίδρομη σχέση που έχει με τις δύο της ιδιότητες. «Βέβαια όταν κάνω το ένα, μου λείπει το άλλο. Δηλαδή πολύ γρήγορα κιόλας», ανέφερε. Αυτή την περίοδο, η τραγουδίστρια επιστρέφει στο στούντιο, καθώς της είχε λείψει ιδιαίτερα η δισκογραφία.

Επιπλέον, εξέφρασε την επιθυμία της για live εμφανίσεις εκτός του πλαισίου των musical, αναζητώντας ξανά την επαφή με το κοινό μέσα από το τραγούδι. Η Demy παραδέχτηκε ότι δεν είναι σίγουρη αν της κάνει καλό το να ασχολείται με «τόσα πολλά πράγματα ταυτόχρονα», ωστόσο υπογράμμισε ότι όλες αυτές οι δραστηριότητες την γεμίζουν.

Από την «πεπατημένη» στο «Θέατρο Παλλάς»

Η τραγουδίστρια μοιράστηκε επίσης τις σκέψεις της για την πίεση που ένιωθε κάποτε να ακολουθήσει μια συγκεκριμένη πορεία. «Ένιωθα ότι πρέπει να ακολουθήσω έναν δρόμο, την πεπατημένη, ας πούμε, σε σχέση με το ότι κάνεις δισκογραφία. Άρα πρέπει να εμφανίζεσαι σε κάποια μαγαζιά. Δεν γίνεται να βγάζεις τραγούδια και να κάνεις musical», περιέγραψε.

Αυτές οι εσωτερικές δυσκολίες και οι συνεργασίες που δεν προχώρησαν, παρά την αρχική της απόφαση, οδήγησαν τελικά σε μια νέα ευκαιρία. Μετά την «συνεργασία που έσπασε», όπως είπε, «ήρθε το Θέατρο Παλλάς, που ήταν ένα πολύ μεγάλο πράγμα για μένα». Η Demy κατέληξε λέγοντας ότι, παρότι υπήρξαν πράγματα που είχαν ειπωθεί και δεν έγιναν, τελικά τα πράγματα γίνονται όπως τα θέλει κανείς, εφόσον επιμείνει, πείσει τον κόσμο και αποδείξει σιγά σιγά ότι κάνει καλά αυτό που επιδιώκει.

Με πληροφορίες από: Newsit