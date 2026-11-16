Η Άντα Λιβιτσάνου παραχώρησε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στην πρωινή εκπομπή της ΕΡΤ1 «Νωρίς – Νωρίς», στις 16 Νοεμβρίου 2026. Η γνωστή ηθοποιός μίλησε για τη σημαντική στροφή στην επαγγελματική της πορεία, εστιάζοντας πλέον στη ζαχαροπλαστική. Παράλληλα, μοιράστηκε με το κοινό τις εμπειρίες της από την περίοδο της μεγάλης τηλεοπτικής επιτυχίας που γνώρισε ως ηθοποιός, ενώ αποκάλυψε και μια νέα τηλεοπτική πρόταση που βρίσκεται αυτή την περίοδο υπό συζήτηση.

Η στροφή στη ζαχαροπλαστική και η επιχειρηματική δραστηριότητα

Η Άντα Λιβιτσάνου έχει πλέον αφοσιωθεί πλήρως στον χώρο της ζαχαροπλαστικής, διατηρώντας το δικό της κατάστημα στη Γλυφάδα. Η αγάπη της για αυτή την τέχνη, όπως η ίδια εξήγησε, συνδέεται άμεσα με τη χαρά και τις όμορφες αναμνήσεις που της προσφέρει. Μάλιστα, αποκάλυψε πως η πρώτη της επαφή με τη ζαχαροπλαστική έγινε σε πολύ νεαρή ηλικία, καθώς έφτιαξε το πρώτο της κέικ όταν ήταν μόλις 12 ετών.

Η επιχειρηματική της δραστηριότητα ξεκίνησε σε στενή συνεργασία με τον σύζυγό της. «Οι άνθρωποι έχουμε πολλές πτυχές μέσα μας. Με τον σύζυγό μου ανοίξαμε την επιχείρηση παρέα, ήμασταν στην κατάλληλη ηλικία για να το δοκιμάσουμε», ανέφερε χαρακτηριστικά η Άντα Λιβιτσάνου. Θυμήθηκε επίσης με τρόμο την πρώτη εβδομάδα λειτουργίας του καταστήματος, μία περίοδο κατά την οποία ένιωσε την επιθυμία να τα παρατήσει όλα.

Ως την απόλυτη σπεσιαλιτέ της, η Άντα Λιβιτσάνου ξεχώρισε το Red Velvet. Για την τελειοποίηση της συνταγής αυτού του γλυκού, δούλεψε εντατικά για ένα διάστημα έξι μηνών, μέχρι να καταφέρει να πετύχει το επιθυμητό αποτέλεσμα και να βγει ακριβώς όπως το είχε οραματιστεί.

Οι τηλεοπτικές επιτυχίες και η ταύτιση με ρόλους

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, η Άντα Λιβιτσάνου αναφέρθηκε στην περίοδο της μεγάλης της τηλεοπτικής επιτυχίας ως ηθοποιός. Σχολίασε πως το ευρύ κοινό την έχει ταυτίσει ιδιαίτερα με τους ρόλους της στις δημοφιλείς τηλεοπτικές σειρές «Λόλα» και «Εραστής δυτικών προαστίων», οι οποίες την καθιέρωσαν στο χώρο της υποκριτικής.

Η αναγνωρισιμότητα που γνώρισε τότε ήταν ιδιαίτερα έντονη. Η ίδια περιέγραψε μάλιστα συγκεκριμένα περιστατικά από εκείνη την εποχή, όπου η προσοχή του κοινού ήταν τόσο μεγάλη που θαυμαστές την κυνηγούσαν ακόμη και μέσα στο σούπερ μάρκετ. Ενώ σήμερα της φαίνεται αστείο, η Άντα Λιβιτσάνου παραδέχτηκε ότι τότε η κατάσταση αυτή την δυσκόλευε αρκετά, καθώς η υπερβολική προσοχή ήταν συχνά πιεστική.

Η διαχρονική αγάπη για την υποκριτική

Παρά τη νέα της επαγγελματική πορεία στη ζαχαροπλαστική, η Άντα Λιβιτσάνου εξομολογήθηκε ότι «πολλές στιγμές μου λείπει η υποκριτική». Η επιθυμία της να γίνει ηθοποιός ήταν βαθιά ριζωμένη από μικρή ηλικία και αποτελούσε πάντα έναν σημαντικό στόχο για εκείνη.

Η κλίση της προς τις τέχνες ήταν εμφανής από νωρίς, καθώς στις πανελλήνιες εξετάσεις προετοιμαζόταν ταυτόχρονα τόσο για ψυχολογία όσο και για τη δραματική σχολή. Αυτό αποδεικνύει την αφοσίωσή της στην υποκριτική, η οποία παρέμεινε ένα αναπόσπαστο κομμάτι της προσωπικότητάς της.

Το ενδεχόμενο επιστροφής στην τηλεόραση

Έχοντας αποστασιοποιηθεί από τον χώρο της υποκριτικής τα τελευταία χρόνια, η Άντα Λιβιτσάνου έχει αφοσιωθεί πλήρως στην επιχειρηματική της δραστηριότητα και την προσωπική της ζωή. Ωστόσο, η πόρτα της τηλεόρασης φαίνεται να μην έχει κλείσει οριστικά για εκείνη, καθώς υπάρχει ένα ενδεχόμενο επιστροφής της στους τηλεοπτικούς μας δέκτες.

Η ηθοποιός αποκάλυψε ότι «συζητάω τώρα για μια τηλεοπτική πρόταση, αν προχωρήσει, θα το κάνω με χαρά». Αυτή η δήλωση αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να την ξαναδούμε σύντομα σε κάποια νέα παραγωγή, εφόσον οι συζητήσεις ευοδωθούν και οι συνθήκες το επιτρέψουν.

Με πληροφορίες από: Newsit