Ο Στράτος Τζώρτζογλου γράφει την αυτοβιογραφία του: «Όλη μου η ζωή ήταν ιερή καταστροφή»

Ο Στράτος Τζώρτζογλου βρίσκεται στην διαδικασία συγγραφής της αυτοβιογραφίας του, ένα έργο που, όπως ο ίδιος εκτιμά, θα προκαλέσει γέλιο και συγκίνηση σε πολλούς αναγνώστες. Ο ηθοποιός, μιλώντας σε συνέντευξή του στο περιοδικό «ΟΚ!», έκανε έναν σύντομο απολογισμό της πορείας του, περιγράφοντας τη ζωή του ως μια «ιερή καταστροφή».

Ο κ. Τζώρτζογλου σημείωσε χαρακτηριστικά ότι έχει «ανέβει και κατέβει πολλές βουνοκορφές», υπογραμμίζοντας τις έντονες εμπειρίες που έχει βιώσει. Η συγγραφή του βιβλίου τον έχει οδηγήσει σε μια αναδρομή στα γεγονότα που σημάδεψαν την προσωπική και επαγγελματική του διαδρομή.

Η «ιερή καταστροφή» ως φιλοσοφία ζωής

Ο Στράτος Τζώρτζογλου περιέγραψε τη ζωή του ως μια «ιερή καταστροφή», παρομοιάζοντάς την με ένα «roller coaster». Αυτή η φράση, που θα αποτελέσει και τον υπότιτλο του βιβλίου του, «Ιερά καταστροφή», αντικατοπτρίζει την έντονη και γεμάτη ανατροπές πορεία του.

Ο ηθοποιός εξήγησε ότι στόχος του είναι να εμπνεύσει τους ανθρώπους να αγκαλιάσουν τη δύσκολη πλευρά της ζωής, η οποία, όπως είπε, μοιάζει με οροσειρά. Τόνισε ότι δεν πρέπει ποτέ να τρομάζεις όταν φτάσεις στην κορυφή του βουνού, μια δήλωση που συμπυκνώνει τη φιλοσοφία του απέναντι στις προκλήσεις.

Το περιεχόμενο και ο τίτλος του βιβλίου

Η αυτοβιογραφία του Στράτου Τζώρτζογλου θα φέρει τον τίτλο «Ο γιος της Ευτυχίας», τιμώντας έτσι το όνομα της μητέρας του. Ο ηθοποιός αποκάλυψε ότι έχει ήδη ολοκληρώσει 700 σελίδες του βιβλίου, το οποίο βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο συγγραφής.

Σε ό,τι αφορά το περιεχόμενο, ο κ. Τζώρτζογλου ανέφερε ότι έχει αλλάξει τα ονόματα των προσώπων που αναφέρονται, καθώς, όπως είπε με χιούμορ, σε διαφορετική περίπτωση θα έπρεπε να «αλλάξει χώρα». Στόχος του είναι να παρουσιάσει την ουσία των πράξεων και των συμβάντων, λέγοντας την αλήθεια χωρίς να θίξει κανέναν, ζωντανό ή πεθαμένο. Αυτή τη στιγμή, βρίσκεται σε συζητήσεις με δύο εκδοτικούς οίκους για την κυκλοφορία του έργου.

Το πάθος για το θέατρο και οι «απίστευτες καταστάσεις»

Ο Στράτος Τζώρτζογλου υπογράμμισε ότι το πάθος του ήταν πάντα το θέατρο. Η αγάπη του για την υποκριτική τέχνη τον οδήγησε σε μια ζωή γεμάτη περιέργεια, μέσα από την οποία έζησε, όπως ο ίδιος περιέγραψε, «απίστευτες καταστάσεις».

Αυτές οι εμπειρίες, τόσο οι θετικές όσο και οι δύσκολες, αποτελούν τη βάση για την αυτοβιογραφία του, προσφέροντας ένα πλούσιο υλικό για τους αναγνώστες που θα θελήσουν να γνωρίσουν καλύτερα την πορεία του.

Το ενδεχόμενο μεταφοράς του βιβλίου στην τηλεόραση

Πέρα από την έκδοση του βιβλίου, ο Στράτος Τζώρτζογλου εξέφρασε την ευχή του η αυτοβιογραφία του να μεταφερθεί και στην τηλεόραση, με τη μορφή σίριαλ. Μάλιστα, ανέφερε συγκεκριμένα πρόσωπα για τη συγγραφή του σεναρίου.

Ευχήθηκε το σενάριο να γραφτεί από τη Μαρία και τον Αλκιβιάδη, δείχνοντας την επιθυμία του να δει την ιστορία της ζωής του να ζωντανεύει και στην μικρή οθόνη, προσφέροντας μια ακόμη διάσταση στην «ιερή καταστροφή» που βίωσε.

Με πληροφορίες από: Topontiki