Ο Μπιλ Σκάρσγκαρντ βάζει φρένο στους σκοτεινούς ρόλους, αλλά αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο για τον «κακό» του Τζέιμς Μποντ

Ο Σουηδός ηθοποιός Μπιλ Σκάρσγκαρντ, ευρέως γνωστός για την ενσάρκωση σκοτεινών και συχνά εφιαλτικών χαρακτήρων στην κινηματογραφική οθόνη, ανακοίνωσε πρόσφατα την πρόθεσή του να περιορίσει αυτού του είδους τους ρόλους στην καριέρα του. Σε μια πρόσφατη συνέντευξή του, ο Σκάρσγκαρντ δήλωσε ότι πλέον είναι πολύ πιο επιλεκτικός στις επιλογές του, αναζητώντας νέες καλλιτεχνικές προκλήσεις. Ωστόσο, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να υποδυθεί έναν «κακό» στην εμβληματική κινηματογραφική σειρά του Τζέιμς Μποντ, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Η ταύτιση με τους εφιαλτικούς χαρακτήρες

Ο Μπιλ Σκάρσγκαρντ έχει συνδέσει το όνομά του με μερικούς από τους πιο ανατριχιαστικούς και εφιαλτικούς χαρακτήρες του σύγχρονου σινεμά, ρόλοι που καθόρισαν σε μεγάλο βαθμό την μέχρι τώρα πορεία του. Μεταξύ των εμβληματικών ερμηνειών που τον έκαναν ευρέως γνωστό στο παγκόσμιο κοινό συγκαταλέγονται ο τρομακτικός Pennywise στην ταινία «It», ο Κόμης Όρλοκ στο «Nosferatu», ο Eric Draven στο «The Crow», καθώς και ο αδίστακτος Marquis de Gramont στην ταινία «John Wick: Chapter 4».

Ο ίδιος, μιλώντας ως καλεσμένος στο podcast «Happy Sad Confused» και συνομιλώντας με τον οικοδεσπότη Τζος Χόροβιτς, αποκάλυψε ότι πλέον είναι πολύ πιο προσεκτικός και επιλεκτικός όσον αφορά την αποδοχή τέτοιων ρόλων. Η δήλωσή του αυτή σηματοδοτεί μια πιθανή στροφή στην καριέρα του, καθώς φαίνεται να αναζητά νέες ερμηνευτικές προσεγγίσεις και διαφορετικά είδη χαρακτήρων.

Οι προϋποθέσεις για έναν «κακό» ρόλο

Ο Σκάρσγκαρντ προχώρησε σε λεπτομερείς εξηγήσεις σχετικά με τις προϋποθέσεις που θα έθετε για να αναλάβει έναν ρόλο κακού στο μέλλον. «Για να υποδυθώ έναν κακό, θα πρέπει να είναι κάτι που μου φαίνεται πρωτότυπο, κάτι που δεν έχω ξανακάνει», ανέφερε χαρακτηριστικά ο ηθοποιός, τονίζοντας την ανάγκη για φρεσκάδα και καινοτομία στην ερμηνεία του.

Πρόσθεσε επίσης ότι νιώθει, κατά κάποιον τρόπο, ότι έχει εξαντληθεί σε αυτό το συγκεκριμένο είδος ρόλων, έχοντας δώσει ήδη πολλές διαφορετικές εκδοχές τους. Ωστόσο, δεν απέκλεισε εντελώς την πιθανότητα να ενσαρκώσει ξανά έναν «κακό», δηλώνοντας: «Υπάρχουν βέβαια κακοί που θα μπορούσαν να έχουν ενδιαφέρον με διαφορετικό τρόπο, αρκεί να πρόκειται για το κατάλληλο πρότζεκτ». Αυτή η δήλωση υπογραμμίζει την επιθυμία του για ποιοτικούς και πρωτότυπους χαρακτήρες, ακόμη και αν αυτοί ανήκουν στην κατηγορία των «κακών».

Το διαχρονικό ενδιαφέρον για το σύμπαν του Τζέιμς Μποντ

Η συζήτηση με τον Τζος Χόροβιτς στράφηκε, όπως ήταν αναμενόμενο, και στο διαχρονικό ενδιαφέρον του Σκάρσγκαρντ για το κινηματογραφικό σύμπαν του Τζέιμς Μποντ. Ο Σουηδός ηθοποιός σχολίασε με χιούμορ τη μη συμμετοχή του στα δοκιμαστικά για τους ρόλους της δημοφιλούς σειράς ταινιών. «Ναι! Βέβαια, δεν με πήραν ποτέ τηλέφωνο για τον Τζέιμς Μποντ, δεν ξέρω γιατί», αστειεύτηκε, προσθέτοντας με μια δόση αυτοσαρκασμού: «Ίσως σκέφτηκαν: «Δεν μπορούμε να βάλουμε Σουηδό γι’ αυτόν τον ρόλο». Ούτε καν με εξέτασαν ως επιλογή».

Ο σταρ της ταινίας «The Dead Man’s Wire» συμφώνησε πως δεν θα τον ενδιέφερε μια δεσμευτική συμφωνία διάρκειας 10 ή 15 ετών για να ηγηθεί του franchise ως ο πράκτορας 007, καθώς κάτι τέτοιο θα περιόριζε τις καλλιτεχνικές του επιλογές. Αντίθετα, εξέφρασε την έντονη επιθυμία του για έναν μεμονωμένο ρόλο κακού στην ίδια σειρά ταινιών, θεωρώντας τον μια πιο ελκυστική προοπτική. Ως παραδείγματα επιτυχημένων και χαρακτηριστικών ερμηνειών κακών, ανέφερε τον Μαντς Μίκελσεν ως Le Chiffre στην ταινία «Casino Royale» και τον Χαβιέρ Μπαρδέμ ως Silva στην ταινία «Skyfall», υπογραμμίζοντας το επίπεδο ερμηνείας που θα επιθυμούσε να φτάσει.

Τρέχοντα κινηματογραφικά σχέδια και νέες παραγωγές

Πέρα από τις δηλώσεις του για τους μελλοντικούς του ρόλους και τις καλλιτεχνικές του προτιμήσεις, ο Μπιλ Σκάρσγκαρντ πρωταγωνιστεί αυτή την περίοδο στη νέα πολεμική ταινία του σκηνοθέτη Πίτερ Μπεργκ, με τίτλο «The Mosquito Bowl». Η ταινία προβάλλεται ήδη στις κινηματογραφικές αίθουσες των Ηνωμένων Πολιτειών, προσελκύοντας το ενδιαφέρον του κοινού.

Επιπλέον, το «The Mosquito Bowl» αναμένεται να είναι διαθέσιμο και στην πλατφόρμα του Netflix από τις 25 Νοεμβρίου, δίνοντας την ευκαιρία σε ένα ευρύτερο παγκόσμιο κοινό να παρακολουθήσει τη νέα του δουλειά. Αυτό το έργο σηματοδοτεί μια διαφορετική προσέγγιση στην καριέρα του Σκάρσγκαρντ, μακριά από τους σκοτεινούς χαρακτήρες που τον καθόρισαν στο παρελθόν, και δείχνει την επιθυμία του για ποικιλία στους ρόλους του.

Με πληροφορίες από: Topontiki