Η Ναταλία Γερμανού μοιράστηκε πρόσφατα μια προσωπική ιστορία από τα πρώτα της βήματα στον χώρο της δημοσιογραφίας, η οποία είχε ως πρωταγωνίστρια την αείμνηστη Αλίκη Βουγιουκλάκη. Η παρουσιάστρια, μέσα από την εκπομπή «Καλύτερα δε γίνεται», αφηγήθηκε ένα περιστατικό που τότε της προκάλεσε μεγάλη αμηχανία, αλλά σήμερα το θυμάται με χαμόγελο. Το γεγονός αφορούσε την πρώτη της συνέντευξη ως δημοσιογράφος, η οποία λίγο έλειψε να μην ολοκληρωθεί λόγω μιας απρόσμενης αναποδιάς.

Η πρώτη συνέντευξη και το κασετόφωνο

Όπως περιέγραψε η Ναταλία Γερμανού, η συνάντηση με την Αλίκη Βουγιουκλάκη για την πρώτη της συνέντευξη ήταν ένα σημαντικό γεγονός για την ίδια. Η νεαρή τότε δημοσιογράφος είχε προετοιμαστεί για το ραντεβού, κρατώντας μαζί της το κλασικό κασετοφωνάκι της εποχής. Σκοπός της ήταν να καταγράψει προσεκτικά κάθε λέξη της συζήτησης με την κορυφαία ηθοποιό, ώστε να μπορέσει αργότερα να την απομαγνητοφωνήσει για το άρθρο της.

Η συνέντευξη διεξήχθη κανονικά, με τη Ναταλία Γερμανού να ολοκληρώνει τη συζήτηση με την Αλίκη Βουγιουκλάκη. Μετά το πέρας της συνάντησης, η δημοσιογράφος επέστρεψε στο σπίτι της, έχοντας την προσδοκία να ξεκινήσει άμεσα τη διαδικασία της απομαγνητοφώνησης του υλικού. Όλα έδειχναν να έχουν κυλήσει ομαλά και η πρώτη της δημοσιογραφική αποστολή φαινόταν να έχει στεφθεί με επιτυχία.

Η δυσάρεστη έκπληξη της απομαγνητοφώνησης

Ωστόσο, η επιστροφή στο σπίτι επιφύλασσε μια δυσάρεστη έκπληξη για τη Ναταλία Γερμανού. Όταν επιχείρησε να ακούσει την ηχογράφηση από το κασετόφωνο, προκειμένου να ξεκινήσει την απομαγνητοφώνηση της συνέντευξης, διαπίστωσε με τρόμο ότι κάτι δεν είχε πάει καλά. Το κασετόφωνο δεν είχε καταγράψει απολύτως τίποτα από τη συζήτηση που είχε προηγηθεί με την Αλίκη Βουγιουκλάκη.

Αυτή η ανακάλυψη προκάλεσε τεράστια αμηχανία και άγχος στη νεαρή δημοσιογράφο, καθώς όλη της η προσπάθεια φαινόταν να έχει πάει χαμένη. Το υλικό που είχε συγκεντρώσει δεν υπήρχε, αφήνοντάς την σε μια δύσκολη θέση, χωρίς τη συνέντευξη που χρειαζόταν για την εργασία της. Η αρχική χαρά και η ικανοποίηση για την ολοκλήρωση της συνέντευξης μετατράπηκαν σε απογοήτευση και ντροπή.

Το δύσκολο τηλεφώνημα στην Αλίκη

Αντιμέτωπη με αυτή την απρόσμενη αναποδιά, η Ναταλία Γερμανού χρειάστηκε να μαζέψει όλο της το κουράγιο. Παρά τη μεγάλη ντροπή που ένιωθε για την κατάσταση, αποφάσισε να σηκώσει ξανά το τηλέφωνο και να επικοινωνήσει με την Αλίκη Βουγιουκλάκη. Ο σκοπός ήταν να εξηγήσει στην ηθοποιό τι ακριβώς είχε συμβεί με την ηχογράφηση, μια κίνηση που της φαινόταν εξαιρετικά δύσκολη εκείνη τη στιγμή.

Με τρεμάμενη φωνή, όπως περιέγραψε η ίδια, απευθύνθηκε στην Αλίκη Βουγιουκλάκη, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Δεν ξέρω πώς να σας το πω, τρέμω, είμαι η ντροπή της δημοσιογραφίας». Αυτή η φράση αποτύπωνε πλήρως την αίσθηση της αποτυχίας και της ντροπής που κυριαρχούσε στη νεαρή δημοσιογράφο, η οποία φοβόταν την αντίδραση της καταξιωμένης ηθοποιού.

Η τρυφερή απάντηση της εθνικής σταρ

Προς μεγάλη της έκπληξη και ανακούφιση, η απάντηση της Αλίκης Βουγιουκλάκη ήταν εντελώς διαφορετική από αυτό που πιθανόν περίμενε η Ναταλία Γερμανού. Η εθνική σταρ, αντί να δείξει δυσαρέσκεια ή εκνευρισμό, αντέδρασε με μεγάλη κατανόηση και τρυφερότητα. «Αγάπη μου, δεν υπάρχει πρόβλημα. Πότε θες να ξανάρθεις;», της απάντησε η Αλίκη Βουγιουκλάκη, καθησυχάζοντας τη νεαρή δημοσιογράφο.

Αυτή η αντίδραση της Αλίκης Βουγιουκλάκη έδειξε την ευγένεια και την ανθρωπιά της, προσφέροντας άμεση λύση στο πρόβλημα της Ναταλίας Γερμανού. Η ηθοποιός δεν έκανε κανένα θέμα από την αναποδιά, αλλά προσφέρθηκε αμέσως να επαναλάβουν τη συνέντευξη, δίνοντας μια δεύτερη ευκαιρία στη δημοσιογράφο να ολοκληρώσει την εργασία της.

Η επανάληψη της συνέντευξης και η ευγένεια

Έτσι, η Ναταλία Γερμανού, παρά τη συνεχιζόμενη ντροπή που ένιωθε, πήγε ξανά και πραγματοποίησε τη συνέντευξη με την Αλίκη Βουγιουκλάκη. Η δεύτερη αυτή συνάντηση ήταν εξίσου σημαντική, όχι μόνο για την ολοκλήρωση της δημοσιογραφικής της εργασίας, αλλά και για την εμπειρία που αποκόμισε από την αντιμετώπιση της ηθοποιού.

Η Ναταλία Γερμανού θυμήθηκε ότι η Αλίκη Βουγιουκλάκη ήταν «ευγενέστατη και πολύ τρυφερή απέναντι σε ένα άτομο που έτρεμε από την ντροπή του». Αυτή η στάση της Αλίκης Βουγιουκλάκη άφησε ανεξίτηλο το σημάδι της στη Ναταλία Γερμανού, αποτελώντας μια αξέχαστη στιγμή από τα πρώτα της βήματα στον χώρο της δημοσιογραφίας, μια ιστορία που σήμερα μοιράζεται με χαμόγελο.

Με πληροφορίες από: Topontiki