Αναστασία Παντούση: Η εξομολόγηση για τη φιλία που την πλήγωσε – «Ακόμα και σήμερα έχω ένα μικρό αγκάθι»

Η Αναστασία Παντούση παραχώρησε συνέντευξη στο περιοδικό Gala, όπου αναφέρθηκε εκτενώς στο θέμα της φιλίας και της προδοσίας. Η ηθοποιός μίλησε ανοιχτά για όσα την έχουν πληγώσει στο παρελθόν, τους ανθρώπους με τους οποίους έχει θυμώσει, αλλά και για μια συγκεκριμένη φιλία που έληξε με άδικο τρόπο και εξακολουθεί να αποτελεί μια ευαίσθητη ανάμνηση για την ίδια.

Η εξομολόγηση για τις ανθρώπινες σχέσεις

Η Αναστασία Παντούση εξήγησε ότι δεν της αρέσει να κουβαλάει μίσος και δίψα για εκδίκηση, καθώς θεωρεί αυτή τη στάση πολύ ψυχοφθόρα. Όπως ανέφερε, ένα τέτοιο συναίσθημα «τρώει» τον άνθρωπο μέσα του, καθώς η επιθυμία να πάρεις κάτι από κάποιον άλλο φθείρει. Παρόλο που έχει θυμώσει πάρα πολύ με πρόσωπα και καταστάσεις που την έχουν πληγώσει, η ίδια επιθυμεί να βρει το δίκιο της, κάτι που την πνίγει περισσότερο από οτιδήποτε άλλο.

Σε αυτό το πλαίσιο, τόνισε πως η εκδίκηση δεν οδηγεί στην εύρεση του δικαίου. Η ηθοποιός υπογράμμισε τη σημασία της αναζήτησης της αλήθειας και της δικαιοσύνης στις ανθρώπινες σχέσεις, απορρίπτοντας την εκδικητική διάθεση ως τρόπο επίλυσης των προσωπικών διαφορών και πληγών.

Η στάση της απέναντι στην απώλεια προσώπων

Η Αναστασία Παντούση δήλωσε ότι δεν της αρέσει καθόλου να χάνει ανθρώπους από τη ζωή της, ανεξάρτητα από τον τρόπο που αυτό συμβαίνει. Ωστόσο, αναγνώρισε ότι υπάρχουν περιπτώσεις όπου δεν μπορεί να βρεθεί λύση σε μια σχέση. Σε τέτοιες καταστάσεις, όπως εξήγησε, θα αναγκαστεί με πόνο να «ξεγράψει» τον συγκεκριμένο άνθρωπο από τη ζωή της.

Ακόμα και τότε, όμως, όπως ανέφερε, πάντα θα υπάρχει ένα «γιατί» μέσα της, μια ερώτηση που θα την απασχολεί σχετικά με την απώλεια αυτής της σχέσης. Αυτή η δήλωση αναδεικνύει τη συναισθηματική της προσέγγιση απέναντι στις ανθρώπινες επαφές και τη δυσκολία της να αποδεχτεί το τέλος τους χωρίς προβληματισμό.

Η φιλία που άφησε «αγκάθι»

Για να δώσει ένα συγκεκριμένο παράδειγμα, η Αναστασία Παντούση αναφέρθηκε στην ανθρώπινη σχέση που την έχει πονέσει περισσότερο από κάθε άλλη. Πρόκειται για μια παλιά της φίλη, με την οποία χάθηκαν λίγο μετά την εφηβεία, και μάλιστα με άδικο τρόπο. Η ηθοποιός είχε επενδύσει πάρα πολύ σε αυτή τη φιλία, θεωρώντας τη συγκεκριμένη φίλη σαν αδελφή της.

Όπως περιέγραψε, «έσπασε» όλο αυτό που είχαν χτίσει, χωρίς να θεωρεί σημαντικό να αναφέρει τον λόγο που οδήγησε στο τέλος της φιλίας. Η απώλεια αυτής της σχέσης την επηρέασε βαθιά, καθώς ήταν μια φιλία στην οποία είχε αφιερώσει σημαντικό μέρος του εαυτού της και των συναισθημάτων της.

Η διαχρονική επίδραση της πληγής

Η Αναστασία Παντούση αποκάλυψε ότι ακόμα και σήμερα, έπειτα από τόσα χρόνια, όταν γυρίζει τον χρόνο πίσω και θυμάται αυτή τη φιλία, νιώθει ένα «μικρό αγκάθι». Η ανάμνηση της άδικης απώλειας αυτής της σχέσης παραμένει ζωντανή μέσα της, δείχνοντας ότι ο πόνος και η πληγή δεν έχουν επουλωθεί πλήρως με το πέρασμα του χρόνου.

Η διαχρονική αυτή επίδραση υπογραμμίζει το βάθος της συναισθηματικής επένδυσης που είχε κάνει η ηθοποιός στη φιλία αυτή, καθώς και τη σημασία που απέδιδε σε αυτή την ανθρώπινη σχέση. Η δήλωσή της φανερώνει ότι ορισμένες πληγές, ακόμα και μετά από πολλά χρόνια, μπορούν να αφήνουν ένα ανεξίτηλο σημάδι στην ψυχή.

Με πληροφορίες από: Newsit