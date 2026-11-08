Η Βάνα Μπάρμπα μίλησε για το εγκεφαλικό: «Με έμπλεξαν σε μια ιστορία για να με διασύρουν εσκεμμένα»

Στην προσωπική της ζωή και στα γεγονότα που, όπως υποστηρίζει, προηγήθηκαν του εγκεφαλικού επεισοδίου που υπέστη, αναφέρθηκε η Βάνα Μπάρμπα. Η ηθοποιός έκανε λόγο για μια σκόπιμη προσπάθεια διασυρμού της, αποκαλύπτοντας λεπτομέρειες για μια υπόθεση που την επηρέασε βαθιά. Η περιπέτεια της υγείας της, τον Μάιο του 2025, συνδέθηκε άμεσα με την ψυχολογική πίεση που βίωσε.

Οι αποκαλύψεις στην τηλεοπτική συνέντευξη

Η Βάνα Μπάρμπα παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Τετ α Τετ», η οποία προβλήθηκε το Σάββατο 7 Νοεμβρίου. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, η ηθοποιός μίλησε για την περιπέτεια που είχε με την υγεία της, όταν τον Μάιο του 2025 νοσηλεύτηκε στο Αιγινήτειο. Εκείνη την περίοδο, υπέστη εγκεφαλικό επεισόδιο, γεγονός που, όπως δήλωσε, συνδέεται με μια σειρά προηγούμενων γεγονότων στην προσωπική της ζωή.

Η ηθοποιός αναφέρθηκε στην προδοσία που, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της, βίωσε από ανθρώπους που ανήκαν στο στενό της περιβάλλον. Αυτή η κατάσταση της προκάλεσε σημαντική ψυχολογική πίεση, η οποία, όπως περιέγραψε, έπαιξε ρόλο στην επιδείνωση της υγείας της. Η υπόθεση αυτή εξακολουθεί να την βασανίζει, όπως η ίδια σχολίασε.

Η υπόθεση του εσκεμμένου διασυρμού

Η Βάνα Μπάρμπα περιέγραψε την υπόθεση που εξακολουθεί να την επηρεάζει, κάνοντας λόγο για μια εσκεμμένη προσπάθεια διασυρμού της. «Δεν θα ήθελα να μιλήσω γι’ αυτό, γιατί είναι κάτι που με βασανίζει ακόμα», δήλωσε χαρακτηριστικά. Πρόσθεσε πως «Έγινε κάτι στην προσωπική μου ζωή, το οποίο ήταν δόλιο για εμένα, προβοκατόρικο, πάρα πολύ άσχημο».

Σύμφωνα με την ηθοποιό, την ενέπλεξαν σε μια ιστορία με σκοπό να την διασύρουν εσκεμμένα. Η υπόθεση αυτή είχε και σημαντικό οικονομικό αντίκτυπο για την ίδια. Όπως ανέφερε, «οικονομικά έχασα κάτι πάρα πολύ σημαντικό», υπογραμμίζοντας τη διπλή διάσταση της ζημίας, τόσο σε προσωπικό όσο και σε περιουσιακό επίπεδο.

Η προδοσία από το στενό περιβάλλον και τα περιουσιακά οφέλη

Η ηθοποιός επεσήμανε ότι η οικονομική ζημία δεν ήταν το στοιχείο που την πλήγωσε περισσότερο. Όπως τόνισε, το μεγαλύτερο βάρος για εκείνη είχε η συνειδητοποίηση ότι άνθρωποι στους οποίους είχε εμπιστοσύνη την εξαπάτησαν. Αυτοί οι άνθρωποι, όπως ισχυρίστηκε, επιδίωκαν να αποκομίσουν περιουσιακά οφέλη εις βάρος της.

Πιο αναλυτικά, η Βάνα Μπάρμπα δήλωσε: «Για εμένα τα χρήματα πάντα ήταν ο τρίτος τροχός της αμάξης, ποτέ δεν ήταν ο πρώτος. Ο πρώτος ήταν η καλή ψυχολογία». Ωστόσο, η αποκάλυψη της προδοσίας από «ανθρώπους που ήταν δικηγόροι μου, φίλοι μου, άνθρωποί μου, υποτίθεται, οι οποίοι με έριξαν, είπαν ψέματα μόνο και μόνο για να πάρουν αυτοί κάποια περιουσιακά στοιχεία», ήταν καθοριστική. Η συνειδητοποίηση ότι «αυτό είναι στημένο από δικούς μου ανθρώπους» της προκάλεσε μεγάλη ταραχή.

Ο αντίκτυπος στην υγεία και η απώλεια της άρθρωσης

Η στιγμή που η ηθοποιός αντιλήφθηκε την έκταση της προδοσίας και του στημένου σχεδίου συνδέθηκε άμεσα με την εμφάνιση του εγκεφαλικού επεισοδίου. Όπως περιέγραψε, «εκείνη την ώρα ήταν τέτοια η ταραχή και η στενοχώρια μου που μόλις το συνειδητοποίησα, δεν μπορούσα να μιλήσω, δεν είχα καν άρθρωση για νομίζω 3-4 ημέρες».

Η Βάνα Μπάρμπα εξέφρασε τον μεγάλο της φόβο εκείνη τη στιγμή, δηλώνοντας: «Τρόμαξα πάρα πολύ». Πρόσθεσε επίσης ότι η κόρη της δεν ήταν παρούσα κατά τη διάρκεια αυτού του περιστατικού. Η αδυναμία της να αρθρώσει λόγο για αρκετές ημέρες μετά τη συνειδητοποίηση των γεγονότων υπογραμμίζει την ένταση της ψυχολογικής δοκιμασίας που βίωσε.

Με πληροφορίες από: Topontiki