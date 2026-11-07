Η Ανδρομάχη μίλησε για τον «τυφώνα» μετά τον χωρισμό της από τον Γιώργο Λιβάνη

Η Ανδρομάχη προχώρησε στην πρώτη της δημόσια τοποθέτηση μέσω ανάρτησης στο TikTok, μετά την ανακοίνωση του χωρισμού της από τον Γιώργο Λιβάνη. Η τραγουδίστρια περιέγραψε το προηγούμενο διάστημα ως ιδιαίτερα απαιτητικό, κάνοντας λόγο για έναν «τυφώνα» που δοκίμασε την αντοχή και την υπομονή της. Πλέον, όπως δήλωσε, νιώθει όμορφα και έχει βρει ξανά τον εαυτό της, ενώ παράλληλα ετοιμάζει νέα επαγγελματικά βήματα.

Η πρώτη ανάρτηση μετά τον χωρισμό

Η πρώτη ανάρτηση της Ανδρομάχης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, συγκεκριμένα στο TikTok, πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Παρασκευής, 6 Νοεμβρίου. Η κίνηση αυτή ήρθε σε συνέχεια της ανακοίνωσης του χωρισμού της από τον Γιώργο Λιβάνη, ένα γεγονός που είχε απασχολήσει το κοινό. Μέσα από το βίντεο που δημοσίευσε, η τραγουδίστρια επέλεξε να επικοινωνήσει με τους διαδικτυακούς της φίλους, μοιραζόμενη σκέψεις και συναισθήματα για την περίοδο που προηγήθηκε αλλά και για τη νέα φάση της ζωής της.

Στην ανάρτησή της, η Ανδρομάχη δεν αναφέρθηκε ευθέως στο διαζύγιό της ή στα συγκεκριμένα γεγονότα που οδήγησαν στον χωρισμό. Αντίθετα, χρησιμοποίησε μια πιο γενική προσέγγιση, εστιάζοντας στις προσωπικές της εμπειρίες και στην ψυχολογική της κατάσταση. Η επιλογή της να μιλήσει για «ανάδρομους πλανήτες» στην αρχή της τοποθέτησής της, έδωσε έναν τόνο που υποδήλωνε μια περίοδο αναταράξεων και αλλαγών.

Ο «τυφώνας» που δοκίμασε τις αντοχές

Η Ανδρομάχη περιέγραψε με έντονο τρόπο το διάστημα που πέρασε, χαρακτηρίζοντάς το ως μια περίοδο που δοκίμασε τις αντοχές και την υπομονή της. Χρησιμοποίησε τη λέξη «τυφώνας» για να αποδώσει την ένταση και τη δυσκολία των όσων βίωσε. «Πώς πάνε οι ανάδρομοι πλανήτες; Μπορώ να πω ότι ύστερα από ένα διάστημα έτσι απαιτητικό, που δοκιμάστηκε η αντοχή μου, η υπομονή μου, όλα… Μπορώ να πω ότι πέρασε το κακό και αυτός ο τυφώνας που μας πήρε και μας σήκωσε», ανέφερε χαρακτηριστικά η τραγουδίστρια.

Η δήλωσή της υποδηλώνει ότι η συγκεκριμένη περίοδος ήταν γεμάτη προκλήσεις και δυσκολίες, οι οποίες επηρέασαν σημαντικά την προσωπική της ζωή. Η παρομοίωση με τον «τυφώνα» τονίζει την αίσθηση της αναταραχής και της ανατροπής που βίωσε, χωρίς ωστόσο να δίνει περαιτέρω λεπτομέρειες για τη φύση αυτών των προκλήσεων, παραμένοντας πιστή στην επιλογή της να μην αναφερθεί ευθέως στα γεγονότα του χωρισμού της.

Η επιστροφή στον εαυτό της

Μετά την περιγραφή του δύσκολου διαστήματος, η Ανδρομάχη εξέφρασε την ανακούφισή της και την αλλαγή στην ψυχολογική της διάθεση. «Τέλος πάντων, πέρασε αυτό το περίεργο διάστημα. Νιώθω πολύ όμορφα. Έχω βρει τον εαυτό μου, έχω χαλαρώσει πολύ», δήλωσε. Αυτές οι φράσεις αντανακλούν μια αίσθηση ηρεμίας και εσωτερικής γαλήνης που έχει επανέλθει στη ζωή της, μετά την περίοδο των εντάσεων.

Η τραγουδίστρια τόνισε ότι έχει ανακτήσει την ισορροπία της και νιώθει πλέον πιο δυνατή και ήρεμη. Η φράση «έχω βρει τον εαυτό μου» υπογραμμίζει την προσωπική της ανασύνταξη και την επιστροφή σε μια κατάσταση ευεξίας, μακριά από τις πιέσεις και τις δυσκολίες που προηγήθηκαν. Η χαλάρωση που ανέφερε δείχνει μια νέα προσέγγιση στην καθημερινότητά της, με μεγαλύτερη ηρεμία και αυτοπεποίθηση.

Νέα επαγγελματικά σχέδια και μουσικές ρίζες

Πέρα από τις προσωπικές της δηλώσεις, η Ανδρομάχη θέλησε να μοιραστεί και την αισιοδοξία της για τα επαγγελματικά της βήματα. Η τραγουδίστρια άφησε να εννοηθεί ότι βρίσκεται μπροστά σε μια περίοδο δημιουργικότητας και νέων projects, τα οποία την ενθουσιάζουν. «Έρχονται πάρα πολύ όμορφα πράγματα, πάρα πολύ όμορφα πράγματα», ανέφερε, δημιουργώντας προσδοκίες για το μέλλον της καριέρας της.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην επιστροφή της στις μουσικές της ρίζες, υπονοώντας ότι ετοιμάζει κάτι που συνδέεται με τα πρώτα της βήματα στον χώρο της μουσικής. «Χαίρομαι πολύ γιατί ήρθε η ώρα να κάνω αυτό με το οποίο ξεκίνησα. Τότε που ξεκίνησα να τραγουδάω… Κουίζ. Πώς ξεκίνησα; Τι έκανα όταν ξεκίνησα;», είπε, προσκαλώντας τους διαδικτυακούς της φίλους να μαντέψουν τι ακριβώς ετοιμάζει. Αυτή η δήλωση δημιουργεί ένα κλίμα προσμονής για την επερχόμενη επαγγελματική της κίνηση, η οποία φαίνεται να έχει ιδιαίτερη συναισθηματική αξία για την ίδια.

Με πληροφορίες από: Enikos