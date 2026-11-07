Macklemore: Εμπόδια στις ΗΠΑ για την περιοδεία αλληλεγγύης στην Παλαιστίνη

Ο Macklemore, ο γνωστός ράπερ, καταγγέλλει σοβαρά εμπόδια στην προσπάθειά του να διοργανώσει συναυλίες στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σύμφωνα με τον ίδιο, εννέα μεγάλες αμερικανικές αρένες αρνήθηκαν να φιλοξενήσουν την περιοδεία του, αμέσως μόλις πληροφορήθηκαν τον φιλανθρωπικό της σκοπό. Τα έσοδα από τις εμφανίσεις προορίζονται για την υποστήριξη του παλαιστινιακού πληθυσμού. Ο καλλιτέχνης δηλώνει πως δεν έχει αντιμετωπίσει ποτέ κάτι ανάλογο στα 20 χρόνια της μουσικής του πορείας.

Οι καταγγελίες του Macklemore

Ο 43χρονος ράπερ, κατά κόσμον Μπεν Χάγκερτι, αποκάλυψε τις δυσκολίες αυτές μέσω μιας μακροσκελούς ανάρτησης στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου. Ισχυρίζεται ότι οι χώροι απέσυραν τις προτάσεις συνεργασίας, όταν έγινε γνωστός ο φιλανθρωπικός χαρακτήρας των συναυλιών. Συγκεκριμένα, ανέφερε χαρακτηριστικά: «Μόλις έμαναν ότι επρόκειτο για φιλανθρωπικές συναυλίες για την Παλαιστίνη, οι ημερομηνίες έπαψαν ξαφνικά να είναι διαθέσιμες».

Ανάμεσα στις αρένες που φέρονται να απέρριψαν το αίτημά του περιλαμβάνονται ορισμένα από τα πιο γνωστά ονόματα των ΗΠΑ. Πρόκειται για τα Madison Square Garden, Prudential Center, Barclays Center, UBS Arena, Intuit Dome, Kia Forum, Crypto.com Arena, Chase Center και Climate Pledge Arena. Ο Macklemore υπογράμμισε πως σε περισσότερα από 20 χρόνια που περιοδεύει, δεν έχει αντιμετωπίσει ποτέ παρόμοια κατάσταση.

Ο φιλανθρωπικός σκοπός της περιοδείας

Ο βασικός στόχος των συναυλιών, όπως έχει δηλώσει ο ίδιος ο καλλιτέχνης, είναι η συγκέντρωση εσόδων για οργανώσεις που παρέχουν στήριξη στον παλαιστινιακό πληθυσμό. Αυτός ο φιλανθρωπικός σκοπός αποτέλεσε το κεντρικό σημείο τριβής με τους αμερικανικούς συναυλιακούς χώρους.

Πριν από τις προσπάθειές του να μεταφέρει την περιοδεία στις ΗΠΑ, ο Macklemore πραγματοποίησε τρεις εξαιρετικά επιτυχημένες συναυλίες στην Ευρώπη. Οι εμφανίσεις του σε Δουβλίνο, Παρίσι και Λονδίνο ήταν όλες sold out, συγκεντρώνοντας μεγάλο πλήθος κόσμου.

Η απάντηση του Madison Square Garden

Μετά τις καταγγελίες του ράπερ, εκπρόσωπος του Madison Square Garden προέβη σε δηλώσεις σχετικά με τους ισχυρισμούς. Η απάντηση της αρένας ήταν ότι οι διαθέσιμες ημερομηνίες του χώρου είναι εξαιρετικά περιορισμένες.

Επιπλέον, ο εκπρόσωπος υποστήριξε ότι ο Macklemore δεν αποτελεί καλλιτέχνη του μεγέθους που συνήθως φιλοξενεί η συγκεκριμένη αρένα. Αυτή η δήλωση έρχεται σε αντίθεση με την επιτυχία των πρόσφατων ευρωπαϊκών εμφανίσεων του καλλιτέχνη.

Ο αρχικός σχεδιασμός και οι προηγούμενες επιτυχίες

Ο αρχικός σχεδιασμός του Macklemore προέβλεπε τη μεταφορά της περιοδείας αλληλεγγύης και στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Στόχος του ήταν να πραγματοποιήσει συναυλίες στις ΗΠΑ, με την περιοδεία να εκτείνεται έως το τέλος του 2026.

Ο καλλιτέχνης εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς το κοινό των ευρωπαϊκών συναυλιών, χαρακτηρίζοντας τις συγκεκριμένες εμφανίσεις ως τρεις από τις πιο ξεχωριστές στιγμές της καλλιτεχνικής του πορείας. Όπως σημείωσε, αυτές οι συναυλίες συνδύασαν επιτυχώς τη μουσική με μηνύματα αγάπης, αλληλεγγύης και αντίστασης, προσδίδοντας έναν ιδιαίτερο χαρακτήρα στην περιοδεία του.

Με πληροφορίες από: Enikos