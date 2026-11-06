Ο Λιούις Χάμιλτον αναζητά κατοικία στο Λος Άντζελες για χάρη της Κιμ Καρντάσιαν

Ο Λιούις Χάμιλτον, ο επτά φορές παγκόσμιος πρωταθλητής της Formula 1, φέρεται να εξετάζει την απόκτηση δικής του κατοικίας στο Λος Άντζελες. Η κίνηση αυτή έρχεται καθώς η σχέση του με την επιχειρηματία Κιμ Καρντάσιαν φαίνεται να αποκτά ολοένα και πιο σταθερές βάσεις. Ο Βρετανός πιλότος αναζητά τρόπους να περιορίσει τη μεγάλη απόσταση που τον χωρίζει από την Καρντάσιαν, η οποία διαμένει μόνιμα στην αμερικανική μεγαλούπολη.

Εξελίξεις στην προσωπική ζωή του Λιούις Χάμιλτον

Ο Λιούις Χάμιλτον, ένας από τους πιο επιτυχημένους πιλότους στην ιστορία της Formula 1, έχει ξεκινήσει επαφές με μεσίτες στην Καλιφόρνια για την εξεύρεση πολυτελούς έπαυλης. Η απόφαση αυτή συνδέεται άμεσα με την επιθυμία του να περνά περισσότερο χρόνο με την Κιμ Καρντάσιαν, καθώς η σχέση τους βρίσκεται σε ανοδική πορεία.

Παρόλο που η μόνιμη κατοικία του Χάμιλτον βρίσκεται στο Μονακό, η αναζήτηση ακινήτου στο Λος Άντζελες δείχνει την πρόθεσή του να δημιουργήσει μια βάση κοντά στην Καρντάσιαν. Αυτή τη στιγμή, τους δύο τους χωρίζουν περισσότερα από 9.600 χιλιόμετρα, γεγονός που καθιστά δύσκολη τη συχνή συνάντηση λόγω των απαιτητικών προγραμμάτων τους.

Αναζήτηση πολυτελούς κατοικίας στην Καλιφόρνια

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Βρετανός πιλότος έχει ήδη ξεκινήσει τη διαδικασία αναζήτησης, εξετάζοντας διάφορες επιλογές στην περιοχή του Λος Άντζελες. Μέχρι στιγμής, δεν έχει καταλήξει αν τον ενδιαφέρει περισσότερο η αγορά ή η ενοικίαση ενός ακινήτου, κάτι που αποτελεί μέρος των συζητήσεών του με τους μεσίτες.

Μεταξύ των περιοχών που ο Λιούις Χάμιλτον έχει ξεχωρίσει για την πιθανή του κατοικία συγκαταλέγονται το κοσμοπολίτικο Μαλιμπού, οι γραφικοί λόφοι του Χόλιγουντ και το Πασίφικ Παλισέιντς. Αυτές οι περιοχές είναι γνωστές για τις πολυτελείς κατοικίες και την εγγύτητά τους στα κέντρα της ψυχαγωγίας και της κοινωνικής ζωής του Λος Άντζελες.

Η βάση της Κιμ Καρντάσιαν στο Λος Άντζελες

Το Λος Άντζελες αποτελεί τη μόνιμη βάση της Κιμ Καρντάσιαν, όπου ζει με τα τέσσερα παιδιά της, τα οποία απέκτησε από τον γάμο της με τον Κάνιε Γουέστ. Μια κατοικία στην περιοχή θα έδινε στον Χάμιλτον την ευκαιρία να περνά σημαντικά περισσότερο χρόνο μαζί της, ειδικά κατά τη διάρκεια των διαστημάτων που δεν έχει αγωνιστικές υποχρεώσεις στη Formula 1.

Η παρουσία του Χάμιλτον στην αμερικανική μεγαλούπολη θα διευκόλυνε σημαντικά τη σχέση του ζευγαριού, επιτρέποντάς τους να μοιράζονται στιγμές και να ενισχύουν τους δεσμούς τους, παρά τις επαγγελματικές τους απαιτήσεις. Η μείωση της γεωγραφικής απόστασης θεωρείται καθοριστική για την περαιτέρω εξέλιξη της σχέσης τους.

Ενθουσιασμός και σχολιασμός από το περιβάλλον του ζευγαριού

Άτομα από το στενό περιβάλλον του ζευγαριού αναφέρουν ότι ο Λιούις Χάμιλτον είναι ιδιαίτερα ενθουσιασμένος με την εξέλιξη της προσωπικής του ζωής. Οι ίδιες πηγές δήλωσαν χαρακτηριστικά ότι «είναι εντυπωσιασμένος από το πόσο φυσικά έχει αναπτυχθεί η σχέση του με την Κιμ και από το πώς καταφέρνουν να βρίσκουν χρόνο ο ένας για τον άλλον, παρά τα εξαιρετικά απαιτητικά προγράμματά τους».

Το ειδύλλιο του Χάμιλτον και της Καρντάσιαν έχει γίνει αντικείμενο συζήτησης και στον φιλικό κύκλο της επιχειρηματία. Μάλιστα, κάποιοι φίλοι της Καρντάσιαν φέρονται να την αποκαλούν χαριτολογώντας «Λαίδη Κιμ», λόγω της σχέσης της με τον Βρετανό πιλότο, ο οποίος φέρει τον τίτλο του σερ.

Οι δηλώσεις της Κιμ Καρντάσιαν για τον ιδανικό σύντροφο

Από την πλευρά της, η Κιμ Καρντάσιαν έδωσε πρόσφατα μια «γεύση» από την προσωπική της ευτυχία μέσα από το ριάλιτι «The Kardashians». Κατά τη διάρκεια της εκπομπής, η ίδια μίλησε ανοιχτά για τα χαρακτηριστικά που αναζητούσε στον ιδανικό σύντροφο, αποκαλύπτοντας ότι είχε φτιάξει μια λεπτομερή λίστα.

Η λίστα αυτή περιλάμβανε περισσότερες από 50 προϋποθέσεις, με την Καρντάσιαν να αφήνει να εννοηθεί ότι ο άνδρας που βρίσκεται πλέον στη ζωή της ανταποκρίνεται σε όλα όσα αναζητούσε. Οι δηλώσεις αυτές ενισχύουν τις φήμες για την σοβαρότητα της σχέσης της με τον Λιούις Χάμιλτον.

Με πληροφορίες από: Topontiki