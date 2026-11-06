Ο Φωκάς Ευαγγελινός εκτός της ελληνικής αποστολής για τη Eurovision

Ο Φωκάς Ευαγγελινός, ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους και επιτυχημένους χορογράφους και σκηνοθέτες στην Ελλάδα, ο οποίος έχει συνδέσει το όνομά του με τις μεγαλύτερες επιτυχίες της χώρας μας στον διαγωνισμό της Eurovision, ανακοίνωσε την απόφασή του να μην συμμετάσχει στη φετινή ελληνική αποστολή. Η είδηση έγινε γνωστή κατά την πρόσφατη τηλεοπτική του εμφάνιση στην εκπομπή «Πρωίαν σε είδον» της ΕΡΤ1. Ο ίδιος εξήγησε τους λόγους που τον οδήγησαν σε αυτή την απόφαση, επικαλούμενος τις αυξημένες επαγγελματικές του υποχρεώσεις, οι οποίες δεν του επιτρέπουν να αφοσιωθεί πλήρως στη διοργάνωση.

Η δημόσια ανακοίνωση και ο τόπος της

Ο Φωκάς Ευαγγελινός, το όνομα του οποίου παραπέμπει άμεσα σε κορυφαίες στιγμές της Ελλάδας στον πανευρωπαϊκό μουσικό διαγωνισμό, επέλεξε την τηλεοπτική συχνότητα της δημόσιας τηλεόρασης για να γνωστοποιήσει την απόφασή του. Συγκεκριμένα, η δήλωση που αφορά τη μη συμμετοχή του στη φετινή διοργάνωση της Eurovision πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Πρωίαν σε είδον» της ΕΡΤ1, όπου ήταν καλεσμένος.

Η παρουσία του στην εκπομπή παρείχε την πλατφόρμα για να ενημερώσει προσωπικά το κοινό και τους τηλεθεατές σχετικά με την πορεία του όσον αφορά την ελληνική συμμετοχή. Η ανακοίνωση αυτή σηματοδοτεί μια σημαντική αλλαγή για την ελληνική αποστολή, καθώς ο κ. Ευαγγελινός αποτελούσε επί σειρά ετών ένα σταθερό και καθοριστικό μέλος της ομάδας που βρισκόταν πίσω από τις σκηνικές παρουσιάσεις των ελληνικών τραγουδιών.

Οι επαγγελματικές υποχρεώσεις ως αιτία αποχής

Ο βασικός παράγοντας που οδήγησε τον Φωκά Ευαγγελινό στην απόφαση να μην συμμετάσχει φέτος στην ελληνική αποστολή της Eurovision είναι οι αυξημένες επαγγελματικές του υποχρεώσεις. Ο ίδιος εξήγησε με σαφήνεια ότι το ιδιαίτερα βαρύ πρόγραμμά του και οι πολλαπλές του δεσμεύσεις στον καλλιτεχνικό χώρο δεν του επιτρέπουν να αφοσιωθεί πλήρως στις απαιτήσεις και τις προκλήσεις του διαγωνισμού.

Οι τρέχουσες επαγγελματικές του δραστηριότητες, οι οποίες είναι πολυάριθμες και ποικίλου χαρακτήρα, καθιστούν αδύνατη την ενεργό και ουσιαστική του παρουσία και τη συνεισφορά του στο «Sing Fore Greece». Η δέσμευση που απαιτεί μια τέτοια διεθνής διοργάνωση, τόσο σε χρονικό διάστημα όσο και σε επίπεδο ενέργειας και δημιουργικότητας, δεν μπορεί να καλυφθεί υπό τις παρούσες συνθήκες, όπως ο ίδιος ο χορογράφος και σκηνοθέτης δήλωσε.

Η μακρά πορεία και οι επιτυχίες στη Eurovision

Το όνομα του Φωκά Ευαγγελινού είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τις σημαντικότερες και μεγαλύτερες επιτυχίες που έχει σημειώσει η Ελλάδα στην ιστορία του διαγωνισμού τραγουδιού της Eurovision. Η καλλιτεχνική του υπογραφή έχει αφήσει ένα ανεξίτηλο στίγμα σε εμφανίσεις που έχουν ξεχωρίσει για την πρωτοτυπία και την αρτιότητά τους, χαρίζοντας στη χώρα μας υψηλές θέσεις και διεθνείς διακρίσεις.

Ως καταξιωμένος χορογράφος και σκηνοθέτης, έχει αναλάβει την επιμέλεια και τον σχεδιασμό πολλών ελληνικών συμμετοχών, συμβάλλοντας καθοριστικά στην οπτική παρουσίαση, την σκηνική απόδοση και τη συνολική εικόνα των τραγουδιών. Η εκτεταμένη εμπειρία και η εξειδικευμένη τεχνογνωσία του στον απαιτητικό χώρο της Eurovision είναι ευρέως αναγνωρισμένες τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, καθιστώντας τον έναν από τους πιο επιτυχημένους επαγγελματίες στον τομέα της σκηνικής επιμέλειας.

Η διευκρίνιση για την ελληνική αποστολή και το «Sing Fore Greece»

Στην πρόσφατη ανακοίνωσή του, ο Φωκάς Ευαγγελινός προέβη σε διευκρινίσεις σχετικά με το πεδίο εφαρμογής της αποχής του. Συγκεκριμένα, τόνισε ότι η απόφασή του αφορά τη μη συμμετοχή του στην ελληνική αποστολή για τη φετινή διοργάνωση της Eurovision. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα εμπλακεί ενεργά με κανένα στάδιο της προετοιμασίας, του σχεδιασμού ή της παρουσίασης της ελληνικής συμμετοχής στον διαγωνισμό.

Επιπλέον, ο γνωστός χορογράφος και σκηνοθέτης δήλωσε ρητά ότι δεν θα ασχοληθεί ούτε με το «Sing Fore Greece». Αυτή η αναφορά υποδηλώνει ότι η αποχή του είναι καθολική όσον αφορά τις φετινές διαδικασίες που σχετίζονται με την ελληνική εκπροσώπηση. Η δήλωσή του ήταν σαφής ως προς την πλήρη απουσία του από όλες τις πτυχές που αφορούν την Ελλάδα στον επερχόμενο μουσικό διαγωνισμό, λόγω των ανειλημμένων υποχρεώσεων που έχει.

Με πληροφορίες από: Gazzetta