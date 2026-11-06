Ο Μέμος Μπεγνής μίλησε για το πρόβλημα υγείας που τον οδήγησε να κόψει το κάπνισμα

Σημαντικές αλλαγές στον τρόπο ζωής του έχει κάνει τον τελευταίο καιρό ο Μέμος Μπεγνής, όπως ο ίδιος αποκάλυψε. Ο ηθοποιός μίλησε για τη διακοπή συνηθειών που, όπως τόνισε, έκαναν κακό στην υγεία του, εστιάζοντας στην απόφασή του να κόψει το κάπνισμα μετά από δύο δεκαετίες.

Οι δηλώσεις του έγιναν στη Σταματίνα Τσιμτσιλή, όπου ο Μέμος Μπεγνής εξήγησε τους λόγους που τον οδήγησαν σε αυτές τις ριζικές αλλαγές, οι οποίες περιλαμβάνουν επίσης τη διακοπή της ζάχαρης και του αλκοόλ.

Η μακρά σχέση με το τσιγάρο και η διακοπή του

Ο Μέμος Μπεγνής αναφέρθηκε εκτενώς στην επί μακρόν συνήθειά του με το κάπνισμα, τονίζοντας ότι επί είκοσι ολόκληρα χρόνια κάπνιζε σχεδόν δύο πακέτα τσιγάρα την ημέρα. Περιέγραψε αυτή τη συνήθεια ως τη μοναδική του κατάχρηση στο παρελθόν, η οποία είχε φτάσει σε υπερβολικά επίπεδα.

Η απόφαση να διακόψει το κάπνισμα δεν ήταν τυχαία, αλλά αποτέλεσμα ενός προβλήματος υγείας που αντιμετώπισε. Συγκεκριμένα, ο ηθοποιός αποκάλυψε ότι λόγω παλινδρόμησης, είχε εμφανίσει ένα οίδημα στις φωνητικές του χορδές, γεγονός που τον ανησύχησε ιδιαίτερα.

Η συμβουλή του γιατρού και ο αντίκτυπος στην καριέρα

Το πρόβλημα στις χορδές οδήγησε τον Μέμο Μπεγνή να επισκεφθεί γιατρό, ο οποίος του επεσήμανε τη σύνδεση του οιδήματος με το κάπνισμα. Ο γιατρός ήταν σαφής στις οδηγίες του, υπογραμμίζοντας ότι η συνέχιση του καπνίσματος θα είχε σοβαρές επιπτώσεις στην επαγγελματική του πορεία.

Όπως δήλωσε ο ίδιος ο ηθοποιός, ο γιατρός του είπε χαρακτηριστικά ότι «αν θέλω να συνεχίσω να τραγουδάω και να είμαι ηθοποιός θα πρέπει να κόψω το τσιγάρο». Αυτή η προειδοποίηση ήταν καθοριστική για την απόφασή του να διακόψει άμεσα τη συνήθεια που τον συνόδευε για δύο δεκαετίες, προκειμένου να διασφαλίσει τη δυνατότητα να ανταπεξέρχεται στις επαγγελματικές του υποχρεώσεις.

Άλλες σημαντικές αλλαγές στην καθημερινότητα

Πέρα από τη διακοπή του καπνίσματος, ο Μέμος Μπεγνής προχώρησε και σε άλλες σημαντικές αλλαγές στον τρόπο ζωής του τους τελευταίους μήνες. Έχει αφαιρέσει τελείως τη ζάχαρη από την καθημερινότητά του, μια συνήθεια που πλέον έχει εγκαταλείψει πλήρως.

Επιπρόσθετα, ο ηθοποιός έχει διακόψει και την κατανάλωση αλκοόλ. Αν και δήλωσε ότι δεν ήταν ποτέ λάτρης του ποτού, έχει να πιει αλκοόλ πάρα πολύ καιρό, αποφεύγοντας ακόμα και ένα ποτήρι κρασί. Οι αλλαγές αυτές αποτελούν μέρος μιας συνολικής προσπάθειας για βελτίωση της υγείας του και διατήρηση της καλής φυσικής του κατάστασης.

Οι δηλώσεις στη Σταματίνα Τσιμτσιλή

Ο Μέμος Μπεγνής μοιράστηκε αυτές τις προσωπικές του αποκαλύψεις κατά τη διάρκεια της συνέντευξής του στη Σταματίνα Τσιμτσιλή. Οι δηλώσεις του προσέφεραν μια εικόνα των επιλογών που έχει κάνει για να προστατεύσει την υγεία του και να διατηρήσει την επαγγελματική του δραστηριότητα.

Ο ηθοποιός τόνισε τη σημασία της λήψης αποφάσεων που ευνοούν την ευεξία, ειδικά όταν αυτές συνδέονται άμεσα με την ικανότητα να συνεχίσει κανείς να ασκεί το επάγγελμά του. Η προσωπική του εμπειρία με το οίδημα στις χορδές και η συμβουλή του γιατρού αποτέλεσαν το έναυσμα για τις ριζικές αυτές αλλαγές.

Με πληροφορίες από: Topontiki