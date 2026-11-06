«John Wick»: Έρχεται animated prequel ταινία με τη φωνή του Keanu Reeves

Η Lionsgate έδωσε και επίσημα το πράσινο φως για την ταινία κινουμένων σχεδίων «John Wick», ένα πρότζεκτ που θα φέρει ξανά τον Κιάνου Ριβς στον εμβληματικό ρόλο του θρυλικού εκτελεστή, δανείζοντας τη φωνή του. Η νέα αυτή παραγωγή αναμένεται να ταξιδέψει το κοινό πίσω στο χρόνο, αποκαλύπτοντας τα πρώτα βήματα του John Wick πριν από τα γεγονότα της αρχικής ταινίας.

Η νέα animated ταινία και η πλοκή της

Η Lionsgate προχώρησε στην επίσημη έγκριση της animated ταινίας «John Wick», επιβεβαιώνοντας τη συμμετοχή του Κιάνου Ριβς. Ο διάσημος ηθοποιός έχει υπογράψει συμφωνία για να αναλάβει ξανά τον χαρακτηριστικό του ρόλο ως ο εμβληματικός εκτελεστής, αυτή τη φορά μέσω της φωνής του, στο πλαίσιο του franchise που έχει ξεπεράσει το ένα δισεκατομμύριο δολάρια σε εισπράξεις.

Το σενάριο της ταινίας έχει ως στόχο να μεταφέρει τους θεατές σε μια προγενέστερη εποχή, φωτίζοντας τις απαρχές της ιστορίας του John Wick. Συγκεκριμένα, η πλοκή θα επικεντρωθεί στην ολοκλήρωση της «Αδύνατης Αποστολής» (Impossible Task). Αυτή η αποστολή ήταν καθοριστική για τον John Wick, καθώς μέσω αυτής επιδίωκε να απαλλαγεί από τις υποχρεώσεις του απέναντι στο High Table και να κερδίσει το δικαίωμα να ζήσει μια ζωή μαζί με τον μεγάλο έρωτα της ζωής του, την Helen.

Οι συντελεστές πίσω από το πρότζεκτ

Την ευθύνη για το σενάριο της επερχόμενης animated ταινίας «John Wick» έχουν αναλάβει οι Ράιαν και Καζ Φίρπο. Πρόκειται για δύο ονόματα που θα διαμορφώσουν την αφηγηματική γραμμή της ιστορίας, η οποία θα εξερευνήσει το παρελθόν του κεντρικού χαρακτήρα.

Στη σκηνοθεσία του πρότζεκτ βρίσκεται ο Σάνον Τιντλ, ένας δημιουργός με πλούσια εμπειρία, ο οποίος έχει τιμηθεί με βραβείο Emmy για το έργο του ως παραγωγός, σεναριογράφος και σκηνοθέτης. Η παρουσία του Τιντλ αναμένεται να προσδώσει μια ιδιαίτερη καλλιτεχνική οπτική στην ταινία κινουμένων σχεδίων. Επιπλέον, σύμφωνα με πληροφορίες από το Dark Horizons, στην παραγωγή της ταινίας θα συμμετέχουν ο ίδιος ο Κιάνου Ριβς, καθώς και οι Τσαντ Σταχέλσκι, Μπάζιλ Ιβάνικ και Έρικα Λι, ενισχύοντας την ομάδα των δημιουργών.

Το διευρυμένο σύμπαν του John Wick

Η animated ταινία αποτελεί ένα από τα τρία συνολικά πρότζεκτ που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στα σκαριά και ανήκουν στο ευρύτερο σύμπαν του «John Wick». Το franchise συνεχίζει να επεκτείνεται, προσφέροντας νέες ιστορίες και προοπτικές στους φίλους του.

Παράλληλα με την animated prequel ταινία, βρίσκεται σε εξέλιξη και η συνέχεια της βασικής σειράς ταινιών, με τίτλο «John Wick: Chapter 5». Επιπλέον, έχει ήδη ολοκληρωθεί το spin-off «Caine», το οποίο έχει ως πρωταγωνιστή και σκηνοθέτη τον Ντόνι Γιέν. Η ολοκλήρωση των γυρισμάτων του «Caine» σηματοδοτεί ένα ακόμα βήμα στην ανάπτυξη του κόσμου του John Wick, προσφέροντας στους θεατές μια νέα ιστορία με έναν αγαπημένο χαρακτήρα.

Με πληροφορίες από: Topontiki