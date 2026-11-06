Η Αθηνά Ωνάση απέκτησε κορυφαίο άλογο για υπερπήδηση εμποδίων

Η Αθηνά Ωνάση προχώρησε πρόσφατα στην απόκτηση μιας 13χρονης φοράδας, ονόματι «Cossinelle», η οποία ανήκει στη φημισμένη φυλή «Holsteiner» και έχει εξειδίκευση στην υπερπήδηση εμποδίων. Η επίσημη καταχώριση της αγοράς στη Διεθνή Ομοσπονδία Ιππασίας (FEI) πραγματοποιήθηκε στις 2 Οκτωβρίου 2026, σηματοδοτώντας μια νέα, σημαντική επένδυση της χρυσής κληρονόμου στον απαιτητικό χώρο του ιππικού αθλητισμού.

Η «Cossinelle» και οι αγωνιστικές της επιδόσεις

Η φοράδα «Cossinelle» δεν είναι ένα οποιοδήποτε άλογο, αλλά ένα ζώο με αξιοσημείωτη αγωνιστική πορεία και σημαντικές διακρίσεις στον τομέα της υπερπήδησης εμποδίων. Μέχρι σήμερα, έχει καταγράψει έναν εντυπωσιακό αριθμό 128 συμμετοχών σε αγώνες υψηλού επιπέδου, ενώ έχει σημειώσει και δύο νίκες, επιβεβαιώνοντας την ικανότητά της να πρωταγωνιστεί. Οι επιδόσεις της περιλαμβάνουν διακρίσεις ακόμη και σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, γεγονός που υπογραμμίζει την ποιότητα, την εμπειρία και το αγωνιστικό της επίπεδο.

Πριν περάσει στην ιδιοκτησία της Αθηνάς Ωνάση, η «Cossinelle» ανήκε στον Sergiy Demchenko, ο οποίος ήταν ο προηγούμενος ιδιοκτήτης της. Κατά την προηγούμενη αγωνιστική της πορεία, αναβάτης της ήταν ο Felix Koller, ο οποίος την οδήγησε σε πολλές από τις επιτυχίες της, χτίζοντας μια δυνατή φήμη στον χώρο. Η απόκτηση αυτού του κορυφαίου αλόγου αποτελεί, όπως φαίνεται, την πιο πρόσφατη επένδυση της Αθηνάς Ωνάση στο κορυφαίο επίπεδο του ιππικού αθλητισμού, δείχνοντας τη δέσμευσή της στον χώρο.

Το εκτιμώμενο κόστος της αγοράς

Αν και το ακριβές ποσό της ιδιωτικής συμφωνίας για την αγορά της «Cossinelle» δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα από τις εμπλεκόμενες πλευρές, οι πληροφορίες που κυκλοφορούν στην αγορά των αλόγων ιππασίας και οι σχετικές εκτιμήσεις κάνουν λόγο για ένα ιδιαίτερα υψηλό τίμημα. Συγκεκριμένα, αναφέρεται πως το ποσό που άγγιξε η αγορά της φοράδας έφτασε το επιβλητικό ύψος των 1,2 εκατομμυρίων ευρώ, ένα ποσό που αντικατοπτρίζει την αξία και τις δυνατότητες του αλόγου.

Αυτή η σημαντική επένδυση επιβεβαιώνει τη σταθερή παρουσία και το αμείωτο ενδιαφέρον της Αθηνάς Ωνάση για τον κόσμο της ιππασίας, έναν τομέα στον οποίο έχει επιδείξει διαχρονικά μεγάλη αφοσίωση. Παρά τις διάφορες εξελίξεις στην προσωπική της ζωή και τις όποιες προκλήσεις, η χρυσή κληρονόμος συνεχίζει να επενδύει δυναμικά και να παραμένει ενεργή στον συγκεκριμένο αθλητικό τομέα, ενισχύοντας τη θέση της.

Δικαστικές διαμάχες και επενδύσεις στον ιππικό αθλητισμό

Η Αθηνά Ωνάση βρίσκεται αυτή την περίοδο σε μια σφοδρή δικαστική σύγκρουση, η οποία την φέρνει αντιμέτωπη με τον Ολλανδό επιχειρηματία και πρώην Ολυμπιονίκη Γιαν Τοπς (Jan Tops). Η νομική αυτή διαμάχη αφορά μια τεράστια επένδυση που σχετίζεται άμεσα με τον κόσμο της ιππασίας, έναν τομέα στον οποίο τόσο η ίδια όσο και ο πρώην Ολυμπιονίκης έχουν βαθιά εμπλοκή.

Το ύψος της εν λόγω επένδυσης, η οποία αποτελεί το αντικείμενο της δικαστικής μάχης μεταξύ των δύο πλευρών, αγγίζει τα 63 εκατομμύρια ευρώ, όπως αναφέρουν διεθνείς πηγές. Αυτή η εξέλιξη δείχνει ότι, παρά τις δικαστικές της περιπέτειες και τις προσωπικές προκλήσεις, η Αθηνά Ωνάση διατηρεί το ενδιαφέρον της και τις δραστηριότητές της στον τομέα της ιππασίας, πραγματοποιώντας σημαντικές κινήσεις και επενδύσεις, όπως η πρόσφατη αγορά της «Cossinelle».

Με πληροφορίες από: Newsit