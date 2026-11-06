Η Ήρα Κατσούδα μιλά για τις «Όμορφες Σκέψεις» και την τηλεοπτική της παρουσία

Η Ήρα Κατσούδα, η γνωστή stand up comedian, συνεχίζει να χαρίζει γέλιο και «Όμορφες Σκέψεις» στο κοινό της, τόσο από τη θεατρική σκηνή όσο και μέσα από την τηλεόραση. Η παράστασή της, που φέρει τον τίτλο «Όμορφες Σκέψεις», διανύει τη δεύτερη επιτυχημένη σεζόν της, ενώ παράλληλα η ίδια συμμετέχει στην αυτοσχεδιαστική κωμωδία «Εκτός Σχεδίου» που προβάλλεται στην ΕΡΤ1.

Η πορεία των «Όμορφων Σκέψεων»

Η παράσταση «Όμορφες Σκέψεις» της Ήρας Κατσούδα συνεχίζεται για δεύτερη σεζόν, με προγραμματισμένες παραστάσεις μέχρι τις 23 Δεκεμβρίου. Η φετινή πορεία περιλαμβάνει κυρίως περιοδεία, αλλά και δύο εμφανίσεις στην Αθήνα τον μήνα Δεκέμβριο. Πρόκειται για την τέταρτη solo παράσταση της comedian, η οποία, όπως δηλώνει, της έχει προσφέρει πολλά, πέρα από το βιοποριστικό κομμάτι.

Μέσα από αυτή τη δουλειά, η Ήρα Κατσούδα πραγματοποίησε την τρίτη της ευρωπαϊκή περιοδεία, γεγονός που της έδωσε την ευκαιρία να γνωρίσει νέους ανθρώπους και διαφορετικά μέρη. Η εμπειρία αυτή της αποκάλυψε πως μοιράζεται το ίδιο mentality με ένα ευρύ φάσμα κοινού, από 16 έως 60 ετών, οι οποίοι γελούν με τα ίδια αστεία και ταυτίζονται με τον τρόπο σκέψης της. Αυτή η διαπίστωση αποτελεί για την ίδια μια υπέροχη αίσθηση.

Η έννοια πίσω από τον τίτλο

Η έννοια των «όμορφων σκέψεων» παραμένει σταθερή για την Ήρα Κατσούδα, καθώς ο τίτλος της παράστασης δεν αναφέρεται σε μια απλή παράθεση θετικών σκέψεων. Αντιθέτως, «όμορφες σκέψεις» είναι μια έκφραση που χρησιμοποιεί όταν σκέφτεται ελεύθερα και χωρίς περιορισμούς. Αυτή η ελευθερία σκέψης επιτυγχάνεται όταν το μυαλό δεν αναζητά λύσεις για κάποιο πρόβλημα.

Η comedian τονίζει ότι στην καθημερινότητα, όλοι μας αναγκαζόμαστε να σκεφτόμαστε λύσεις για διάφορα ζητήματα. Αυτές οι σκέψεις μπορεί να αφορούν το πώς θα βγει ο μήνας, την ανάγκη να μην αργήσει κανείς στη δουλειά, την αγορά βασικών ειδών όπως τα κρεμμύδια, ή τον συντονισμό μιας συνάντησης. Όλες αυτές οι σκέψεις καλύπτουν συγκεκριμένες ανάγκες και απαιτούν την εύρεση απάντησης ή λύσης.

Εγκεφαλική εκτόνωση και κωμική αλληλουχία

Σε αντίθεση με τις πρακτικές σκέψεις, οι «όμορφες σκέψεις» είναι εκείνες που γίνονται χωρίς την απαίτηση να βρεθεί κάποια απάντηση. Ως παράδειγμα, η Ήρα Κατσούδα αναφέρει τη σκέψη «αν έχω πιεί δυο φορές γάλα από την ίδια αγελάδα». Μια τέτοια σκέψη, αν και «άχρηστη» για την καθημερινότητα, προσφέρει μια μορφή εγκεφαλικής εκτόνωσης.

Αυτού του είδους οι σκέψεις μπορούν μάλιστα να οδηγήσουν σε μια κωμική αλληλουχία, προσφέροντας μια διαφορετική οπτική και μια στιγμή χαλάρωσης από την πίεση της επίλυσης προβλημάτων. Η ομορφιά τους έγκειται ακριβώς σε αυτή την ελευθερία, να σκέφτεσαι πράγματα απλά για να τα σκέφτεσαι, χωρίς να σου είναι απαραίτητα χρήσιμα στη ζωή σου.

Η ομορφιά της ελεύθερης σκέψης

Η ομορφιά των «όμορφων σκέψεων» βρίσκεται στην ικανότητα να σκέφτεσαι πράγματα απλά για τη χαρά της σκέψης, χωρίς να υπάρχει κάποια πρακτική ανάγκη ή σκοπός. Η Ήρα Κατσούδα παρομοιάζει αυτή τη διαδικασία με το να προσφέρεις ένα spa στο μυαλό σου, μια στιγμή χαλάρωσης και αναζωογόνησης για τον εγκέφαλο.

Παράλληλα με τις θεατρικές της εμφανίσεις, η Ήρα Κατσούδα συμμετέχει και στην αυτοσχεδιαστική κωμωδία «Εκτός Σχεδίου», η οποία προβάλλεται κάθε Παρασκευή στις 23:15 στην ΕΡΤ1. Η παρουσία της τόσο στη σκηνή όσο και στην τηλεόραση την καθιστά μια φυσιογνωμία που χαίρεσαι να συνομιλείς μαζί της και να παρακολουθείς το έργο της.

Οι προκλήσεις της εποχής

Η comedian αναγνωρίζει ότι η δυνατότητα να κάνει κανείς «όμορφες σκέψεις» εκτός του πλαισίου του stand up έχει γίνει πιο δύσκολη. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει, «έχει δυσκολέψει η πίστα» και «ζούμε σε εποχές ζόφου». Αυτή η παρατήρηση υπογραμμίζει την πρόκληση να διατηρήσει κανείς την ελευθερία της σκέψης και την εγκεφαλική εκτόνωση σε ένα περιβάλλον που συχνά επιβάλλει την αναζήτηση λύσεων και την αντιμετώπιση προβλημάτων.

Με πληροφορίες από: Gazzetta