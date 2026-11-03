Ο Βασίλης Μπισμπίκης θύμα απάτης: Προφίλ στα social media παρίστανε τον μάνατζέρ του

Ακόμα μία περίπτωση απάτης μέσω του διαδικτύου ήρθε στο φως, με θύμα τον Βασίλη Μπισμπίκη. Ο γνωστός ηθοποιός αποκάλυψε ότι ένας λογαριασμός στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ισχυρίζεται πως εργάζεται ως μάνατζέρ του και έχει στείλει μηνύματα σε θαυμαστές του. Ο Βασίλης Μπισμπίκης θέλησε να επιστήσει την προσοχή των χρηστών, προειδοποιώντας τους για την παραπλανητική αυτή ενέργεια.

Η αποκάλυψη και η προειδοποίηση του ηθοποιού

Τη Δευτέρα, 3 Νοεμβρίου 2026, ο Βασίλης Μπισμπίκης, σύντροφος της Δέσποινας Βανδή, δημοσίευσε ένα story στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram. Μέσω αυτής της ανάρτησης, έφερε στο φως το μήνυμα που είχε λάβει μία γυναίκα, η οποία ισχυριζόταν ότι ήταν η προσωπική του μάνατζερ.

Ο ηθοποιός προέτρεψε τους διαδικτυακούς του φίλους να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αγνοήσουν οποιοδήποτε παρόμοιο μήνυμα λάβουν. Συγκεκριμένα, έγραψε: «Αν σας έρθει αυτό το μήνυμα, αγνοείστε το. Δεν έχει σχέση με εμένα», καθιστώντας σαφές ότι δεν έχει καμία εμπλοκή με τον συγκεκριμένο λογαριασμό ή τις ενέργειές του.

Το περιεχόμενο του παραπλανητικού μηνύματος

Ο Βασίλης Μπισμπίκης φανέρωσε επίσης το ακριβές περιεχόμενο του μηνύματος που έστελνε η υποτιθέμενη μάνατζερ. Το μήνυμα ξεκινούσε με την υπογραφή «Σόνια» και ανέφερε: «Γεια σας, ονομάζομαι Σόνια και είμαι η προσωπική διαδικτυακή μάνατζερ του Βασίλη Μπισμπίκη. Επικοινωνώ μαζί σας εκ μέρους του, καθώς εκείνος έχει εκφράσει την επιθυμία να έρθει σε επαφή μαζί σας».

Στη συνέχεια, το παραπλανητικό μήνυμα συνέχιζε, προσπαθώντας να πείσει τους παραλήπτες για την αυθεντικότητά του: «Μου είπε ότι, ενώ περιηγούνταν στα σχόλια της σελίδας του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εντόπισε το προφίλ σας και η φωτογραφία σας τράβηξε την προσοχή του. Μου ζήτησε να επικοινωνήσω μαζί σας ώστε να διευκολύνω τη γνωριμία σας και να μπορέσει στη συνέχεια να επικοινωνήσει προσωπικά μαζί σας».

Ο λογαριασμός αυτός ζητούσε από τους θαυμαστές του Βασίλη Μπισμπίκη να δώσουν τα στοιχεία τους, με σκοπό να έρθουν σε επαφή με τον γνωστό καλλιτέχνη. Ωστόσο, η πραγματική ταυτότητα του προσώπου ή των προσώπων πίσω από αυτό το προφίλ παραμένει άγνωστη.

Άγνωστη η ταυτότητα του δράστη

Μέχρι στιγμής, δεν έχει γίνει γνωστό ποιος ή ποιοι κρύβονται πίσω από τον λογαριασμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που παρίστανε τον μάνατζερ του Βασίλη Μπισμπίκη. Ο άγνωστος δράστης χρησιμοποιούσε το όνομα του ηθοποιού για να προσεγγίσει διαδικτυακούς του ακόλουθους, δημιουργώντας μια ψευδή εικόνα επικοινωνίας και προσβασιμότητας.

Η ενέργεια αυτή αποτελεί μία ακόμα υπενθύμιση των κινδύνων που ελλοχεύουν στο διαδίκτυο και της ανάγκης για επαγρύπνηση από τους χρήστες, ειδικά όταν καλούνται να μοιραστούν προσωπικά τους στοιχεία.

Προσωπικές εξομολογήσεις του Βασίλη Μπισμπίκη

Σε μια πρόσφατη συνέντευξή του, ο Βασίλης Μπισμπίκης είχε αναφερθεί σε προσωπικά του ζητήματα, μιλώντας για την αγάπη και την αποδοχή. Είχε εξομολογηθεί: «Δε ξέρω αν την έχω βρει ακόμα την αγάπη επί της ουσίας. Γιατί αυτή την αγάπη πρέπει να τη δώσεις κι εσύ με έναν τρόπο στον εαυτό σου, μπορεί να την παίρνεις και να μην τη νιώθεις».

Ο ηθοποιός είχε προσθέσει στην ίδια συνέντευξη: «Υπήρχε μια κρίσιμη στιγμή στη ζωή μου που έψαχνα την αγάπη, την αποδοχή, και δεν την πήρα. Εκεί διαλύθηκα τελείως». Οι δηλώσεις αυτές δίνουν μια εικόνα των προσωπικών του αναζητήσεων, ανεξάρτητα από την πρόσφατη απάτη που τον έφερε στην επικαιρότητα.

Με πληροφορίες από: Newsit