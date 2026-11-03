Ο γνωστός ηθοποιός Απόστολος Γκλέτσος παραχώρησε μια νέα τηλεοπτική συνέντευξη, η οποία προβλήθηκε την Τρίτη 3 Νοεμβρίου 2026, στην εκπομπή «Στούντιο 4». Η εμφάνισή του αυτή έγινε με αφορμή τη θεατρική παράσταση «Λύκοι», στην οποία πρωταγωνιστεί και ανεβαίνει στο θέατρο Παλλάς. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο κ. Γκλέτσος αναφέρθηκε σε διάφορες πτυχές της ζωής του, τόσο της επαγγελματικής όσο και της προσωπικής.

Η νέα τηλεοπτική εμφάνιση

Ο Απόστολος Γκλέτσος, με την ευκαιρία της θεατρικής παράστασης «Λύκοι» στο θέατρο Παλλάς, έδωσε μια νέα τηλεοπτική συνέντευξη. Η συνέντευξη αυτή προβλήθηκε την Τρίτη 3 Νοεμβρίου 2026, στο «Στούντιο 4», όπου ο γνωστός ηθοποιός μοιράστηκε τις σκέψεις του για την καριέρα του και τη ζωή του γενικότερα.

Στη διάρκεια της συζήτησης, ο Απόστολος Γκλέτσος εξομολογήθηκε ότι είναι συμβιβασμένος με τον θάνατο, ενώ παράλληλα τόνισε ότι δεν τον είχαν ποτέ αντιμετωπίσει ανταγωνιστικά στον χώρο της υποκριτικής τέχνης. Οι δηλώσεις του κάλυψαν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, προσφέροντας μια εικόνα των απόψεών του.

Η στάση του απέναντι στη δημοσιότητα

Ο Απόστολος Γκλέτσος σχολίασε τη στάση του απέναντι στη δημοσιότητα, δηλώνοντας αρχικά ότι δεν παίρνει τίποτα στα σοβαρά, ούτε καν τον ίδιο του τον εαυτό. Εξέφρασε την απορία του για όσους δηλώνουν ότι «δεν μπορώ τη δημοσιότητα», χαρακτηρίζοντας αυτή τη στάση ως «έλεος» και προσθέτοντας ότι δεν γελάει, αλλά στενοχωριέται όταν την ακούει.

Ο ηθοποιός παραδέχτηκε ότι η δημοσιότητα του έκανε τη ζωή πολύ πιο εύκολη και ευχαρίστησε τόσο τον Θεό όσο και τους ανθρώπους που ασχολήθηκαν μαζί του. Διευκρίνισε, ωστόσο, ότι δεν έφευγε ποτέ από τα όρια. Για παράδειγμα, αν του προσέφεραν τραπέζι σε κάποιο μαγαζί, αρνιόταν, αλλά αν ο λογαριασμός ήταν 1.500 ευρώ και του έλεγαν «για εσάς 800», τότε δεχόταν, λέγοντας «ευχαριστώ» και προσθέτοντας «δεν είμαι και χαζός».

Ανταγωνισμός στην υποκριτική και την πολιτική

Σε ερώτηση σχετικά με το αν τον έχουν αντιμετωπίσει ανταγωνιστικά στην καριέρα του, ο Απόστολος Γκλέτσος ήταν κατηγορηματικός. Σημείωσε ότι κανείς δεν τον είδε ανταγωνιστικά, κανείς δεν του «έσκαψε τον λάκκο» και κανείς δεν του έκανε «μαχαιριά από πίσω» ούτε στο θέατρο ούτε στην τηλεόραση. Τόνισε ότι δεν έχει πάρει χαμπάρι κάτι τέτοιο και ούτε έχει μάθει κάτι σχετικό.

Ωστόσο, η στάση του άλλαξε όταν η συζήτηση στράφηκε στην πολιτική. Ο ηθοποιός δήλωσε ότι δεν επιθυμεί να συζητήσει για τον ανταγωνισμό στον πολιτικό χώρο, επαναλαμβάνοντας «δεν θέλω να συζητήσω» και «δεν συζητιέται αυτό», υπονοώντας ότι κάτι τέτοιο συνέβαινε «σε κάθε βήμα». Αυτή η διάκριση μεταξύ των δύο χώρων ήταν εμφανής στις δηλώσεις του.

Η σχέση με τον κόσμο και η κοινωνική παθογένεια

Ο Απόστολος Γκλέτσος εξήγησε ότι η σχέση του με τον κόσμο βασίζεται στην κατανόηση και την εκτίμηση, καθώς και στο αίσθημα της αγάπης. Όπως ανέφερε, «εκεί λιώνω» όταν τον αποκαλούν «Αποστόλης μας», ενώ αντίθετα δεν του αρέσει να τον προσφωνούν «κύριε Γκλέτσο».

Παράλληλα, ο ηθοποιός σχολίασε αυτό που θεωρεί τη μεγαλύτερη παθογένεια της ελληνικής κοινωνίας, δηλαδή το γεγονός ότι «δεν αντιδρά». Είπε ότι η κοινωνία έχει ξαναμπεί σε μια «χειμέρια νάρκη», παρόμοια με εκείνη που είχε μπει για «400 χρόνια τουρκικής σκλαβιάς». Δήλωσε ότι δεν γνωρίζει γιατί συμβαίνει αυτό, αλλά τόνισε ότι ο ίδιος έχει αντιδράσει και κοιμάται ήσυχος τα βράδια, προσθέτοντας προς τους υπόλοιπους «βρείτε τα με τους εαυτούς σας».

Συμβιβασμένος με τον θάνατο και το μέλλον

Ο Απόστολος Γκλέτσος επανέλαβε τη δήλωσή του ότι είναι συμβιβασμένος με πολλά πράγματα στη ζωή, συμπεριλαμβανομένου του θανάτου και της αρρώστιας. Αυτή η στάση ζωής δείχνει μια φιλοσοφική προσέγγιση απέναντι στις αναπόφευκτες πτυχές της ανθρώπινης ύπαρξης.

Κλείνοντας τη συνέντευξή του με χιούμορ, ο ηθοποιός αναφέρθηκε στο πώς φαντάζεται τον εαυτό του τα επόμενα 10 με 20 χρόνια, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι τον φαντάζεται να «κοιτάει τα ραδίκια ανάποδα». Αυτή η δήλωση, αν και χιουμοριστική, υπογραμμίζει την αποδοχή του απέναντι στην περατότητα της ζωής.

Με πληροφορίες από: Newsit