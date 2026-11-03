Νότης Σφακιανάκης: Η σπάνια οικογενειακή φωτογραφία για τα 67α γενέθλιά του

Ο Νότης Σφακιανάκης γιόρτασε τα 67α γενέθλιά του στις 2 Νοεμβρίου. Ο ανιψιός του, Κωνσταντίνος Σφακιανάκης, δημοσίευσε μια σπάνια οικογενειακή φωτογραφία μαζί με τις ευχές του, προσφέροντας ένα στιγμιότυπο από την ιδιωτική ζωή του τραγουδιστή.

Ο τραγουδιστής, ο οποίος έχει επιλέξει να παραμείνει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας τα τελευταία χρόνια, γιόρτασε την ξεχωριστή αυτή ημέρα σε στενό οικογενειακό κύκλο.

Τα γενέθλια και η οικογενειακή στιγμή

Ο Νότης Σφακιανάκης γεννήθηκε στις 2 Νοεμβρίου 1959 στο Ηράκλειο της Κρήτης και πέρασε τα παιδικά και εφηβικά του χρόνια στην Κω, όπου ζει η οικογένεια της μητέρας του. Τα 67α γενέθλιά του γιορτάστηκαν μακριά από τα φώτα της πίστας, σε στενό οικογενειακό κύκλο, όπως συνηθίζει όλα τα τελευταία χρόνια.

Ο ανιψιός του, Κωνσταντίνος Σφακιανάκης, ένας άνθρωπος που βρίσκεται κοντά στον τραγουδιστή, του ευχήθηκε μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο Facebook. Στην ανάρτησή του έγραψε: «Γερός να είσαι θέλω και ας είσαι όπου θέλεις και όπως θέλεις! Μετά από όλα αυτά που έχεις προσφέρει το αξίζεις. Χρόνια καλά θείε μου. Υγεία σου εύχομαι μόνο».

Μακριά από τη δημοσιότητα

Ο τραγουδιστής έχει γίνει γνωστό από το οικογενειακό του περιβάλλον ότι απορρίπτει κάθε ενδεχόμενο επιστροφής του στην καλλιτεχνική ζωή. Ο ίδιος θεωρεί ότι δεν έχει τίποτα να προσφέρει κάτω από τις σημερινές συνθήκες, επιλέγοντας να παραμείνει εκτός των καλλιτεχνικών δρώμενων.

Διάψευση φημών για την κατοικία στη Βάρκιζα

Πρόσφατα δημοσιεύματα είχαν αναφέρει ότι ο Νότης Σφακιανάκης επρόκειτο να πουλήσει την πολυτελή κατοικία του στη Βάρκιζα, επικαλούμενα οικονομικά προβλήματα. Ωστόσο, η κόρη του, Αφροδίτη Σφακιανάκη, είχε απαντήσει ξεκαθαρίζοντας ότι δεν υπήρχε τέτοιο θέμα.

Είχε προσθέσει πως στο ίδιο οίκημα, σε ξεχωριστή κατοικία, διαμένει ο αδελφός της, Απόλλωνας, ο οποίος αναμένεται να παντρευτεί μέσα στην επόμενη χρονιά.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr