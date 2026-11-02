Ο Τζον Γκούντμαν μιλά για τα καυστικά σχόλια που «πλήγωσαν» την ταινία «Digger»

Ο γνωστός ηθοποιός Τζον Γκούντμαν, σε πρόσφατη συνέντευξή του, αναφέρθηκε στην αρνητική υποδοχή της ταινίας «Digger», στην οποία έχει έναν δευτερεύοντα ρόλο. Ο 74χρονος καλλιτέχνης παραδέχτηκε ότι τα καυστικά σχόλια και οι κριτικές τον «πλήγωσαν», καθώς, όπως είπε, «μας σκότωσαν λίγο πριν την πρεμιέρα».

Η εμπορική πορεία του «Digger» και η αντίδραση του Γκούντμαν

Η ταινία «Digger», σε σκηνοθεσία του Αλεχάντρο Ινιαρίτου, δεν κατάφερε να σημειώσει εμπορική επιτυχία στο box office. Τα έσοδά της ανήλθαν μόλις στα 50 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως, έναντι ενός προϋπολογισμού που φέρεται να ξεπερνούσε τα 125 εκατομμύρια δολάρια. Αυτή η απόδοση, σε συνδυασμό με τις αρνητικές κριτικές, προκάλεσε την απογοήτευση του Τζον Γκούντμαν.

Στο τελευταίο επεισόδιο του podcast «Happy Sad Confused», ο Γκούντμαν δήλωσε χαρακτηριστικά: «Ναι, εεε, πόνεσε». Εξέφρασε την αίσθηση ότι η αρνητική αντίδραση στην ταινία «μας σκότωσε λίγο πριν την πρεμιέρα», επισημαίνοντας ότι μια κριτική μεταδόθηκε στους θεατές ως «καλός λόγος για να την αποφεύγουν οι άνθρωποι».

Υπεράσπιση του έργου και το περιβαλλοντικό μήνυμα

Παρά την εμπορική αποτυχία και τις κριτικές, ο Τζον Γκούντμαν παραμένει περήφανος για τη συμμετοχή του στο «Digger». «Είμαι περήφανος γι’ αυτήν και πέρασα υπέροχα κάνοντάς την. Ήταν έξι καλοί μήνες από τη ζωή μου», ανέφερε ο ηθοποιός, υπογραμμίζοντας την προσωπική του ικανοποίηση από τη δημιουργική διαδικασία.

Ο Γκούντμαν χαρακτήρισε την ταινία ως μια «τεράστια αλλαγή» λόγω της αφήγησής της, η οποία επικεντρώνεται σε έναν πλούσιο μεγιστάνα πετρελαίου του οποίου οι απερίσκεπτες ενέργειες οδηγούν σε περιβαλλοντικό χάος. Αναγνώρισε, μάλιστα, ότι είναι «μεγάλος υποκριτής» που υποστηρίζει το περιβαλλοντικό μήνυμα της ταινίας, ενώ ταυτόχρονα του αρέσει ένα «αυτοκίνητο με μεγάλο κινητήρα». Πρόσθεσε, ωστόσο, ότι το «Digger» λειτουργεί ως «ένα ωραίο κάλεσμα αφύπνισης» για να είμαστε πιο συνειδητοί απέναντι στον κόσμο στον οποίο ζούμε.

Η διαχρονική αξία των ταινιών και η αναγνώριση με τον χρόνο

Ο βραβευμένος με Emmy ηθοποιός εξέφρασε την πεποίθησή του ότι η ταινία «Digger» έχει διάρκεια και θα εκτιμηθεί με τον χρόνο. Ανέφερε ότι ξεκίνησε να διαβάζει μια κριτική στο «New Yorker» και τη βρήκε «πραγματικά μια εξαιρετική κριτική», γεγονός που ενισχύει την άποψή του για την ποιότητα του έργου.

Για να υποστηρίξει την άποψή του περί διαχρονικής αξίας, ο Γκούντμαν επεσήμανε προηγούμενα έργα του που αρχικά είχαν κακή απόδοση, αλλά απέκτησαν «δεύτερη (και τρίτη) ζωή» χρόνια αργότερα. «Νομίζω ότι όλα όσα έχω κάνει για τους αδελφούς Κοέν απέτυχαν, αρχικά, οπότε ποιος νοιάζεται;» αναρωτήθηκε. Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι ακόμα και σήμερα κόσμος τον πλησιάζει στους δρόμους για τις ταινίες «Μπάρτον Φινκ» και, φυσικά, για τον «Μεγάλο Λεμπόφσκι», οι οποίες δεν είχαν αρχικά την αναμενόμενη εμπορική επιτυχία.

Υποστήριξη από το Χόλιγουντ και ο τομ Κρουζ

Παρά την κακή του πορεία στο box office, το «Digger» έχει κερδίσει ένθερμους θαυμαστές εντός του Χόλιγουντ. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγεται ο στενός φίλος του σκηνοθέτη Ινιαρίτου, ο επίσης βραβευμένος με Όσκαρ, Γκιγιέρμο ντελ Τόρο.

Σε ένα ξεχωριστό σχόλιο, ο Τζον Γκούντμαν εξέφρασε την περηφάνια του για τον Τομ Κρουζ, επειδή ο τελευταίος πήρε ένα μεγάλο ρίσκο στο Χόλιγουντ. Η δήλωση αυτή έγινε στο πλαίσιο της συζήτησης για την ταινία «Digger», αν και δεν συνδέεται άμεσα με αυτήν, αλλά αναδεικνύει την εκτίμηση του Γκούντμαν για τους καλλιτέχνες που τολμούν να πάρουν ρίσκα.

Με πληροφορίες από: Topontiki