Ο Bob Dimitrov, ο οποίος υπήρξε ένας από τους στενότερους ανθρώπους στη ζωή του Γιώργου Μαζωνάκη τα τελευταία χρόνια, άρχισε πρόσφατα να αναφέρεται δημοσίως στη σχέση του με τον αδικοχαμένο τραγουδιστή. Μετά από συνέντευξη που παραχώρησε στη Φαίη Σκορδά, έκανε δηλώσεις και στην εκπομπή «Το πρωινό» με αφορμή τα γενέθλιά του. Ο φίλος του Γιώργου Μαζωνάκη παραδέχτηκε ότι ταίριαζαν πολύ, εξηγώντας τους λόγους αυτής της συμβατότητας.

Οι δηλώσεις του Bob Dimitrov για τον Γιώργο Μαζωνάκη

Στις δηλώσεις του, οι οποίες προβλήθηκαν τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου 2026, ο Bob Dimitrov αναφέρθηκε στη στενή του φιλία με τον γνωστό τραγουδιστή. Υπογράμμισε πως ο λόγος που βρισκόταν εκείνη την ημέρα στην εκπομπή ήταν μια υπόσχεση που είχε δώσει στον Γιώργο Μαζωνάκη, ότι θα έκανε τα γενέθλιά του, κάτι που διαφορετικά δεν θα συνέβαινε.

Ο Bob Dimitrov τόνισε ότι με τον Γιώργο Μαζωνάκη ταίριαζαν φιλικά και προσωπικά, διότι και οι δύο ήταν ειλικρινείς. Εξήγησε ότι «η αλήθεια πάντα κερδίζει» και πως «το καλύτερο πράγμα είναι να είμαστε ειλικρινείς». Πρόσθεσε ότι δεν υπάρχει λόγος να προσποιείται κανείς ή να δείχνει κάτι που δεν είναι, καθώς αργά ή γρήγορα η αλήθεια βγαίνει στο φως, και σε αυτή την περίπτωση κερδίζει ο αληθινός, ενώ «συνήθως το καλό πάντα».

Η υπόσχεση για τα γενέθλια και η απουσία

Ο Bob Dimitrov δήλωσε αρχικά: «Ο λόγος που είμαι εδώ σήμερα ότι υποσχεθεί στον Γιώργο ότι θα κάνω τα γενέθλιά μου. Δεν θα έκανα γενέθλια». Με αυτά τα λόγια, φανέρωσε την ιδιαίτερη σημασία που είχε αυτή η υπόσχεση για τον ίδιο και τη μνήμη του φίλου του. Η παρουσία του στην εκπομπή, ανήμερα των γενεθλίων του, αποτελούσε μια εκπλήρωση αυτής της δέσμευσης.

Συνεχίζοντας, εξέφρασε τη βαθιά του θλίψη για την απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη. «Θα μου λείπει για πάντα ο Γιώργος, όμως πάντα θα είναι δίπλα μου. Πάντα όμως. Λογικό είναι να μου λείπει. Όμως έτσι είναι τώρα. Δύσκολα πράγματα. Όλα καλά, δεν είναι καλά, αλλά τέλος πάντων…», δήλωσε, περιγράφοντας τα συναισθήματά του για την απουσία του καλλιτέχνη.

Η αξία της ειλικρίνειας στη φιλία τους

Ο Bob Dimitrov επανέλαβε τη σημασία της ειλικρίνειας στη σχέση του με τον Γιώργο Μαζωνάκη. «Με τον Γιώργο Μαζωνάκη ταιριάζαμε φιλικά και προσωπικά, γιατί είμαστε ειλικρινείς», τόνισε. Αυτή η κοινή αρχή, όπως εξήγησε, ήταν το θεμέλιο της στενής τους φιλίας και προσωπικής τους σύνδεσης.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η ειλικρίνεια είναι η κινητήριος δύναμη που οδηγεί στη νίκη της αλήθειας. «Γιατί η αλήθεια πάντα κερδίζει. Νομίζω το καλύτερο πράγμα είναι να είμαστε ειλικρινείς», είπε. Η πεποίθησή του είναι ότι η προσποίηση δεν έχει θέση στις ανθρώπινες σχέσεις, καθώς η πραγματικότητα αποκαλύπτεται πάντα, δικαιώνοντας τον αληθινό και το καλό.

Το βάρος της απώλειας και η αγάπη του κόσμου

Ο Bob Dimitrov αναφέρθηκε στο μεγάλο βάρος που φέρει η απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη για όλους τους ανθρώπους που τον αγαπούσαν. «Λείπει σε όλους μας πάρα πολύ ο Γιώργος. Λογικό είναι αυτό. Όμως ο Θεός δίνει στον καθένα όσο αντέχει. Μεγάλο βάρος σε όλους μας. Όμως θα αντέξουμε πιστεύω», σημείωσε, εκφράζοντας την ελπίδα του για αντοχή μπροστά στη δύσκολη αυτή κατάσταση.

Παράλληλα, μίλησε για το κύμα αγάπης που έχει δεχτεί από τον κόσμο. «Είναι τεράστια αγάπη του κόσμου. Όμως δεν ανήκω στο προσκήνιο. Αυτό με κάνει να πρέπει να είμαι ακόμη πιο δυνατός. Είναι δύσκολο να παίρνεις αγάπη από ανθρώπους τόσο αληθινή και τόσο έντονη και αυτό με αγχώνει και με κάνει ακόμη πιο να είμαι πιο σωστός», είπε, περιγράφοντας πώς αυτή η αγάπη τον επηρεάζει και τον ωθεί να είναι ακόμα πιο υπεύθυνος.

Η σχέση με την οικογένεια του καλλιτέχνη

Ο Bob Dimitrov αποκάλυψε επίσης ότι διατηρεί στενή επικοινωνία με την οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη. «Μιλάω και πάντα θα μιλάω με την οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη», δήλωσε χαρακτηριστικά. Τόνισε πως θεωρεί την οικογένεια του καλλιτέχνη δική του οικογένεια και τους εκτιμάει πάρα πολύ, προσθέτοντας ότι αν δεν τους εκτιμούσε, δεν θα ήταν ο Bob και δεν θα ήταν ο φίλος του Γιώργου.

Ολοκληρώνοντας τις δηλώσεις του, εξέφρασε τη δέσμευσή του να στέκεται πάντα δίπλα τους. «Θα τους μιλάω και πάντα θα τους μιλάω σε όλους και πάντα θα στέκομαι δίπλα τους», είπε. Κατέληξε με μια ευχή: «Και η ψυχούλα του Γιώργου να ηρεμήσει πια».

Με πληροφορίες από: Newsit