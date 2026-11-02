Νικόλας Χαλκιαδάκης και Μπέττυ Μαγγίρα καλεσμένοι απόψε του Γρηγόρη Αρναούτογλου

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχεται απόψε, Δευτέρα 2 Νοεμβρίου, στις 24:00, στην εκπομπή «The 2Night Show» δύο γνωστά πρόσωπα από τον χώρο της υποκριτικής και της τηλεόρασης. Καλεσμένοι του θα είναι ο Νικόλας Χαλκιαδάκης και η Μπέττυ Μαγγίρα. Οι δύο καλλιτέχνες θα μοιραστούν πτυχές της επαγγελματικής και προσωπικής τους ζωής, προσφέροντας αποκαλύψεις και ενδιαφέρουσες συζητήσεις.

Ο Νικόλας Χαλκιαδάκης και ο ρόλος του Άρη Δεληγιάννη

Ο ταλαντούχος ηθοποιός Νικόλας Χαλκιαδάκης, ο οποίος φέτος πρωταγωνιστεί στην αγαπημένη σειρά «Ντέρτι» του ΑΝΤ1, θα βρεθεί στο πλατό του Γρηγόρη Αρναούτογλου. Ο Χαλκιαδάκης θα μιλήσει για τον ρόλο του Άρη Δεληγιάννη που υποδύεται στη σειρά, προσφέροντας μια ματιά πίσω από τις κάμερες.

Στη συζήτηση με τον παρουσιαστή, ο ηθοποιός θα μοιραστεί πτυχές της ζωής και της καριέρας του. Θα αναφέρει συγκεκριμένα πώς η δουλειά τον βοήθησε να απομυθοποιήσει πολλά πράγματα και να ωριμάσει γρήγορα, δίνοντας έμφαση στην προσωπική του εξέλιξη μέσα από την επαγγελματική του πορεία.

Αποκαλύψεις για τις σπουδές και την πρακτική άσκηση

Ο Νικόλας Χαλκιαδάκης θα κάνει επίσης σημαντικές προσωπικές αποκαλύψεις κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Θα ανακοινώσει πως μετά από δέκα χρόνια κατάφερε να πάρει το πτυχίο του από τα ΤΕΦΑΑ, ένα επίτευγμα που σηματοδοτεί την επιμονή του στις σπουδές.

Επιπλέον, ο ηθοποιός θα αποκαλύψει πως την περσινή χρονιά έκανε την πρακτική του άσκηση ως καθηγητής σε γυμνάσιο, προσφέροντας μια άλλη διάσταση στην επαγγελματική του ταυτότητα. Τέλος, θα αναφερθεί στην παράσταση «The Dreamers», στην οποία πρωταγωνιστεί αυτή την περίοδο στο Σύγχρονο Θέατρο, ενώ θα συμμετάσχει και σε μια απολαυστική αναμέτρηση στα βελάκια με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου, η οποία αναμένεται να κριθεί στην κόψη του ξυραφιού.

Η Μπέττυ Μαγγίρα για την τηλεόραση και τη δόξα

Στο αποψινό «The 2Night Show» ο Γρηγόρης Αρναούτογλου θα καλωσορίσει και την Μπέττυ Μαγγίρα. Η γνωστή παρουσιάστρια και ηθοποιός, με το ξεχωριστό της ταπεραμέντο, θα μιλήσει για την τηλεόραση, τη μόδα και την προσωπική της ζωή, προσφέροντας μια ειλικρινή εικόνα της πορείας της.

Η Μπέττυ Μαγγίρα θα παραδεχτεί πως η δόξα είναι εθιστική, ενώ παράλληλα θα εξομολογηθεί ότι η ηλικία της δημιουργεί άγχος. Θα επισημάνει επίσης πως τα περισσότερα αρνητικά σχόλια που δέχεται στα social media προέρχονται από γυναίκες, σχολιάζοντας τις δυναμικές των διαδικτυακών αλληλεπιδράσεων.

Σύγκριση, κριτική και προσωπικές επιλογές

Στο πλαίσιο της συζήτησης, η Μπέττυ Μαγγίρα θα δηλώσει ότι δεν φοβάται τη σύγκριση, ούτε την κριτική, τονίζοντας την αυτοπεποίθηση και την αποφασιστικότητά της. Θα υπογραμμίσει επίσης πως δεν αντέχει την ίντριγκα και τις πολλές κουβέντες, επιλέγοντας πλέον να κάνει συνειδητά μόνο ό,τι την ευχαριστεί, θέτοντας ξεκάθαρα όρια στην επαγγελματική και προσωπική της ζωή.

Θα μιλήσει για τον γάμο της με τον Δημήτρη Μάζη και θα εξηγήσει τους λόγους για τους οποίους δεν φοράνε βέρα, δίνοντας μια πιο προσωπική νότα στην συνέντευξη και αποκαλύπτοντας πτυχές της σχέσης τους.

Τα πρώτα βήματα και τα μελλοντικά σχέδια

Η αγαπημένη παρουσιάστρια και ηθοποιός θα θυμηθεί τα πρώτα της βήματα στον χώρο, αναφέροντας πως πήγαινε στα γυρίσματα της Ματθίλδης ως φοιτήτρια. Θα αναφερθεί επίσης στη συμμετοχή της στα καλλιστεία του ΑΝΤ1 το 1991, καθώς και στην πορεία της από το modeling στην τηλεόραση και την υποκριτική, σκιαγραφώντας την εξέλιξή της στον καλλιτεχνικό χώρο.

Τέλος, η Μπέττυ Μαγγίρα θα αναφερθεί στα μελλοντικά της σχέδια, δίνοντας μια εικόνα για τις επόμενες επαγγελματικές της κινήσεις. Θα παίξει επίσης «Μπλόφα» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου και, παρόλο που δεν της αρέσουν τα ψέματα, θα καταφέρει να τον κοροϊδέψει, προσφέροντας μια στιγμή ψυχαγωγίας στο κοινό.

Η εκπομπή «The 2Νight Show» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου συμπληρώνει φέτος την 11η χρονιά της. Η εκπομπή προβάλλεται απόψε, Δευτέρα 2 Νοεμβρίου, και κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 24:00 στον ΑΝΤ1.

Με πληροφορίες από: Newsit