Οι My Chemical Romance στην κορυφή του Billboard 200 με το «The Black Parade»

Οι My Chemical Romance πέτυχαν ένα ιστορικό ορόσημο, κατακτώντας για πρώτη φορά την κορυφή του Billboard 200 με το εμβληματικό τους άλμπουμ «The Black Parade». Το άλμπουμ πραγματοποίησε ένα εντυπωσιακό άλμα από την 139η στην 1η θέση στο chart της 7ης Νοεμβρίου, σχεδόν δύο δεκαετίες μετά την αρχική του κυκλοφορία το 2006. Η άνοδος αυτή οφείλεται στην κυκλοφορία της πολυτελούς επανέκδοσης που γιορτάζει την 20ή επέτειο του δίσκου.

Η θριαμβευτική επιστροφή στην κορυφή

Το «The Black Parade» των My Chemical Romance κατάφερε να αναρριχηθεί στην κορυφή του Billboard 200, μια εξέλιξη που σηματοδοτεί το πρώτο νούμερο 1 άλμπουμ στην ιστορία του συγκροτήματος. Ο δίσκος, ο οποίος είχε αρχικά κάνει το ντεμπούτο του και είχε φτάσει μέχρι τη 2η θέση, διατηρούσε μέχρι αυτή την εβδομάδα την υψηλότερη κατάταξη για το συγκρότημα. Η τωρινή του πορεία είναι ακόμα πιο εντυπωσιακή, καθώς ανέβηκε από την 139η στην 1η θέση του chart της 7ης Νοεμβρίου.

Αυτή η θριαμβευτική επιστροφή στην κορυφή έρχεται μετά την κυκλοφορία της πολυτελούς επανέκδοσης του άλμπουμ, η οποία γιορτάζει την 20ή επέτειο από την αρχική του κυκλοφορία το 2006. Η επανέκδοση αυτή αναζωπύρωσε το ενδιαφέρον του κοινού, οδηγώντας σε μια σημαντική αύξηση των πωλήσεων και των streams.

Οι αριθμοί πίσω από την επιτυχία

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Luminate, το «The Black Parade» συγκέντρωσε 78.000 μονάδες ισοδύναμου άλμπουμ στις Ηνωμένες Πολιτείες κατά την εβδομάδα καταμέτρησης που έληξε στις 29 Οκτωβρίου. Αυτό αντιστοιχεί σε μια εντυπωσιακή αύξηση της τάξης του 653% σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο. Η κυριότερη κινητήρια δύναμη πίσω από αυτή την άνοδο ήταν οι φυσικές πωλήσεις, οι οποίες έφτασαν τις 68.000 μονάδες, σημειώνοντας αύξηση 2.082%.

Αυτή η εκρηκτική αύξηση στις φυσικές πωλήσεις οδήγησε τον δίσκο από την 29η στην 1η θέση του chart «Top Album Sales», μια πρωτιά και για αυτόν τον πίνακα για το συγκρότημα. Ειδικότερα, οι πωλήσεις βινυλίου ανήλθαν σε 42.000 αντίτυπα, καταγράφοντας την καλύτερη επίδοση βινυλίου στην καριέρα των My Chemical Romance. Η επιτυχία αυτή ενισχύθηκε από την κυκλοφορία περισσότερων από 20 διαφορετικών φυσικών εκδόσεων, συμπεριλαμβανομένων βινυλίων, CD και κασετών, καθώς και υπογεγραμμένων αντιτύπων, οι οποίες συνυπολογίστηκαν όλες για την κατάταξη.

Παράλληλα, οι μονάδες που προέκυψαν από το streaming συνεισέφεραν επιπλέον 10.000 μονάδες, μια αύξηση 34%, που μεταφράζεται σε 10,14 εκατομμύρια επίσημες αναπαραγωγές κατά παραγγελία. Οι μονάδες από μεμονωμένα κομμάτια είχαν αμελητέα συνεισφορά στο συνολικό αποτέλεσμα.

Ιστορικά ρεκόρ και πρωτιές

Η άνοδος του «The Black Parade» στην κορυφή των charts δύο δεκαετίες μετά την κυκλοφορία του αποτελεί ένα νέο ιστορικό ρεκόρ. Πρόκειται για το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα αναμονής στην ιστορία για ένα άλμπουμ προκειμένου να φτάσει στην πρώτη θέση. Το προηγούμενο ρεκόρ κατείχε η συλλογή «35 Biggest Hits» του Τόμπι Κιθ, η οποία χρειάστηκε 15 χρόνια και εννέα μήνες για να φτάσει στο νούμερο 1, μετά τον θάνατό του το 2024.

Επιπλέον, το αμερικανικό alternative rock συγκρότημα χρειάστηκε 22 χρόνια και τέσσερις μήνες για να φτάσει στο νούμερο 1, από το ντεμπούτο του στο Billboard 200 με το άλμπουμ «Three Cheers for Sweet Revenge» στο chart της 26ης Ιουνίου 2004. Αυτό το επίτευγμα τους κατατάσσει ως το τρίτο σχήμα φέτος που χρειάστηκε τουλάχιστον μία δεκαετία από την πρώτη του είσοδο στα charts μέχρι την κατάκτηση της κορυφής.

Άλλα συγκροτήματα με μακρά πορεία προς την κορυφή

Οι My Chemical Romance δεν είναι οι μόνοι που χρειάστηκαν σημαντικό χρονικό διάστημα για να φτάσουν στην κορυφή των charts φέτος. Η Τζενέ Άικο πέτυχε κάτι αντίστοιχο τον Σεπτέμβριο με το άλμπουμ της «Westside Whimsy», το οποίο κατέκτησε την πρώτη θέση 12 χρόνια και 10 μήνες μετά το ντεμπούτο της το 2013.

Ακόμη πιο εντυπωσιακή είναι η περίπτωση των Megadeth, οι οποίοι έφτασαν στο νούμερο 1 τον Φεβρουάριο με το άλμπουμ που φέρει το όνομά τους, έπειτα από μια πορεία σχεδόν 40 ετών στην μουσική βιομηχανία. Αυτά τα παραδείγματα αναδεικνύουν την αντοχή και την διαχρονική αξία ορισμένων καλλιτεχνών και των έργων τους.

Με πληροφορίες από: Newsit