Ο Νίκος Μακρόπουλος παραχώρησε πρόσφατα δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day», όπου κλήθηκε να αποκαλύψει τους μεγαλύτερους φόβους που τον απασχολούν. Ο δημοφιλής τραγουδιστής στάθηκε ιδιαίτερα στην υγεία, επισημαίνοντας ότι πέρα από αυτήν, δεν υπάρχει κάτι άλλο που να τον φοβίζει σε τέτοιο βαθμό. Στο πλαίσιο της ίδιας συνέντευξης, ο καλλιτέχνης αναφέρθηκε και σε ένα πιθανό σοβαρό πρόβλημα με τη φωνή του, εξηγώντας τη στάση που θα κρατούσε σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο.

Η υγεία ως ο υπέρτατος φόβος

Στις δηλώσεις του, ο Νίκος Μακρόπουλος ήταν σαφής και κατηγορηματικός σχετικά με το τι θεωρεί ως τον σημαντικότερο φόβο στη ζωή του. Ο καλλιτέχνης υπογράμμισε με έμφαση πως η υγεία είναι το μοναδικό ζήτημα που τον απασχολεί σε αυτό το επίπεδο, θέτοντάς την ως την απόλυτη προτεραιότητά του.

Ειδικότερα, ο τραγουδιστής δήλωσε χαρακτηριστικά: «Πέρα από την υγεία δεν υπάρχει κανένας άλλος φόβος, εγώ θέλω να πεθάνω υγιής». Με αυτή τη φράση, ο Νίκος Μακρόπουλος έδωσε ξεκάθαρη έμφαση στην αξία της καλής φυσικής κατάστασης και ευεξίας, αναδεικνύοντάς την ως την κορυφαία του επιθυμία και τον μοναδικό του φόβο.

Η απώλεια της φωνής: όχι φόβος, αλλά πραγματικότητα

Ένα από τα ερωτήματα που τέθηκαν στον Νίκο Μακρόπουλο αφορούσε το πώς θα αντιμετώπιζε ένα σοβαρό πρόβλημα με τη φωνή του, ένα ζήτημα που θα μπορούσε να επηρεάσει άμεσα και καθοριστικά την καριέρα του ως τραγουδιστή. Ο ίδιος εξήγησε ότι δεν το βλέπει ως φόβο, αλλά ως μια κατάσταση που απαιτεί συγκεκριμένη διαχείριση.

Ο τραγουδιστής τόνισε ότι η απώλεια της φωνής δεν είναι ένα συναίσθημα φόβου για τον ίδιο. Αντίθετα, είναι μια κατάσταση που απαιτεί άμεση αναγνώριση και συγκεκριμένες ενέργειες. «Το να χάσει ένας τραγουδιστής τη φωνή του δεν είναι φόβος», ανέφερε, ξεκαθαρίζοντας τη θέση του και διαχωρίζοντας την απώλεια της φωνής από την έννοια του φόβου.

Η διαπίστωση και η αναπόφευκτη παύση της καριέρας

Συνεχίζοντας τις δηλώσεις του, ο Νίκος Μακρόπουλος περιέγραψε την πρακτική αντιμετώπιση ενός τέτοιου σεναρίου. Για τον ίδιο, το κλειδί βρίσκεται στη διαπίστωση του προβλήματος με τη φωνή και στην ανάληψη των απαραίτητων μέτρων, χωρίς καθυστερήσεις ή δισταγμούς.

«Όταν θα έρθει αυτό πρέπει να το διαπιστώσεις και να σταματήσεις να τραγουδάς», είπε ο τραγουδιστής. Η δήλωση αυτή υποδηλώνει μια στάση αποδοχής και ρεαλισμού απέναντι σε μια δυσμενή εξέλιξη, αναγνωρίζοντας ότι η συνέχιση της καριέρας υπό αυτές τις συνθήκες δεν θα ήταν εφικτή ή σωστή, καθιστώντας την παύση μονόδρομο.

Το «χειρότερο» σενάριο για έναν καλλιτέχνη

Παρόλο που ο Νίκος Μακρόπουλος δεν χαρακτήρισε την ενδεχόμενη απώλεια της φωνής ως φόβο, δεν παρέλειψε να τονίσει τη σοβαρότητα της κατάστασης για έναν επαγγελματία τραγουδιστή. Περιέγραψε το ενδεχόμενο αυτό ως το πλέον δυσάρεστο και καταλυτικό για την επαγγελματική του πορεία.

Ο ίδιος ανέφερε χαρακτηριστικά: «Αυτό δεν είναι φόβος, είναι ό, τι χειρότερο μπορεί να βρει έναν τραγουδιστή». Με αυτόν τον τρόπο, ο Νίκος Μακρόπουλος υπογράμμισε τον καταλυτικό αντίκτυπο που θα είχε ένα τέτοιο πρόβλημα στην επαγγελματική του πορεία, καθιστώντας την αποδοχή του προβλήματος και την παύση της τραγουδιστικής καριέρας ως μονόδρομο σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο.

Οι δηλώσεις στην τηλεοπτική εκπομπή «Happy Day»

Οι συγκεκριμένες δηλώσεις του Νίκου Μακρόπουλου, οι οποίες αφορούν τόσο τους προσωπικούς του φόβους όσο και την επαγγελματική του στάση απέναντι σε πιθανά προβλήματα, καταγράφηκαν κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day».

Η συνέντευξη αυτή έδωσε την ευκαιρία στον Νίκο Μακρόπουλο να εκφράσει ανοιχτά τις απόψεις του για την υγεία και την επαγγελματική του πορεία, προσφέροντας στο κοινό μια εικόνα των προτεραιοτήτων και των προβληματισμών του ως καλλιτέχνη και ως ανθρώπου.

Με πληροφορίες από: Topontiki